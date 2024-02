SUV v Evropě ukázala záda všem, prodejně už překonala všechny ostatní koncepce dohromady před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Berme to jako zlomový moment, jakkoli nikde není psáno, že neexistuje cesta zpět. Ostatně chutě Evropanů se oproti minulosti vlastně v principu nezměnily, lidé tu i nadále preferují malá auta. Jen teď jsou to malá SUV.

Zřejmě nevyhnutelné se stalo skutečností. SUV se stala zcela dominantní kategorií aut také v Evropě. Loňský rok totiž na auta se zvýšeným podvozkem a stavbou karoserie připadlo 51 procent všech registrací nových vozů, jak informují kolegové Auto News. Ve srovnání s tím předloňským se tak jejich prodeje zvedly o 19 procent, když si nicméně výsledky trochu rozpitváme, zjistíme, že se v nákupních trendech zákazníků zase tak mnoho nezměnilo.

Nejžádanějšími SUV jsou totiž malé vozy jako Renault Captur, Škoda Kamiq či VW T-Cross. Tedy duchovní nástupci modelů Clio, Fabia a Polo, z jejichž architektury byly některé z těchto modelů ostatně odvozeny. Lidé si tedy kupují totéž, co dříve, jen v poněkud odlišném balení. S tím přitom výrobci nemají problém, neboť to dává prostor k vyšším maržím - kde totiž Fabia startuje na 369 900 Kč, tam je Kamiq o 110 tisíc korun dražší. Pravda, zrovna ten má více společného se Scalou, ale jsou to pořád spojité nádoby.

Na malá SUV tedy připadlo 4,1 milionu prodaných vozů, meziročně nejvíce (o 31 procent) si polepšily prémiové vozy, kterých bylo dodáno 843 939 kusů. Absolutním lídrem se pak stala Tesla Model Y, na kterou v rámci Evropy připadlo více než 255 tisíc registrací. Americký elektromobil se tak stal králem starého kontinentu, když o 19 tisíc kusů překonal Dacii Sandero, tedy o poznání levnější hatchback.

Model Y si na evropských trzích polepšil o 85 procent, v rámci celého světa pak o 64. Díky tomu se s 1,23 miliony registrací možná stal a možná nestal nejlépe prodávaným vozem roku 2023. Jistě překonal Toyotu RAV4, která vítězila dříve a nyní má na kontě „jen” 1,07 milionu prodaných kusů. V případě modelu Corolla ale Japonci tvrdí, že prodali 1,64 milionu vozů tohoto jména, i když jde často ne úplně stejná auta. Odtud ona nejasnost.

Zajímavé je, že Tesla se nestala králem Ameriky, jakkoli také v zámoří jsou SUV nejpopulárnější kategorií. Trhu ovšem dlouhodobě vládne pick-up Fordu, samozřejmě slavná řada F, která loňský rok zakončila se 750 789 registracemi. Na druhém místě pak skončil Chevrolet Silverado (555 148 ks, opět pick-up) a na třetím Ram 1500 (444 936 ks, zase pick-up). Zmíněná Toyota RAV4 je pak čtvrtá (434 943 ks) před Modelem Y (403 987 ks).

Nejžádanějším SUV u nás se loni stal s 9 447 registracemi Kamiq. Na SUV a terénní vozy pak i u nás připadá 45 procent všech prodejů, Evropa jako celek je jim tedy pořád nakloněna o něco víc. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto News, Toyota

Petr Prokopec

