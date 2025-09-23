Suzuki dalo po dekádách sbohem svému dosavadnímu logu, samurajské S už nikdy nebude jako dřív
Ani japonská značka neunikla trendům, které cloumají s automobilovým průmyslem už několik let, a končí s dosavadním pojetím svého loga. To má kořeny už v 50. letech minulého století, jeho nová verze se jim naštěstí zase tak moc nevzdaluje.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Ani japonská značka neunikla trendům, které cloumají s automobilovým průmyslem už několik let, a končí s dosavadním pojetím svého loga. To má kořeny už v 50. letech minulého století, jeho nová verze se jim naštěstí zase tak moc nevzdaluje.
Se svým vůbec prvním automobilem přišlo Suzuki už v roce 1955. Kořeny japonské společnosti jsou ovšem ještě hlubší, v říjnu totiž bude slavit své 116. narozeniny. Firma se původně věnovala tkalcovským stavům, Michio Suzuki však věřil, že své podnikání musí diverzifikovat. Proto se již ve 30. letech začal zabývat osobními auty. Jeho snahy však zhatila druhá světová válka, během které se musel vrátit k výrobě textilních strojů.
Po jejím konci byl hlavně obchod s bavlnou velmi výnosný, ovšem v roce 1951 došlo na pád trhu s ní a Suzuki znovu začalo koketovat s myšlenkou zabývat se ve velkém dopravními prostředky. Nejprve zabodovalo s těmi jednostopými, než došlo i na dvoustopé. S nimi dorazil i jeden z možná nejznámějších emblémů na světě, a sice velké „S“. Automobilka jej přitom vybírala ze 300 návrhů, přičemž pod ten vítězný se podepsal Masamichi Tezeni, student umění, který se posléze zabýval vývojem vysokorychlostních šikansenů.
Tezeni se při návrhu loga nechal inspirovat tradičními japonskými tvary, především pak zakřivenými střechami samurajských chrámů a svatyní. Jeho práce byla natolik nadčasová, že se emblém do dnešních dní změnil jen v detailech. Automobilka jej hlavně na oficiálních dokumentech doprovodila nápisem „Suzuki“, který je vyveden v modré, zatímco samotné logo počítá s červeným odstínem. Tato barva má symbolizovat vášeň, odhodlání a rychlost, zatímco modrá je odkazem na sílu, kvalitu a řemeslný um.
S příchodem nového milénia se Suzuki podobně jako ostatní automobilky rozhodlo své logo modernizovat. Došlo tedy na jeho přepracování do trojrozměrné podoby, stejně jako byl důraz kladem na chromový odstín symbolizující vyšší luxus a kvalitu. Japonci emblém začali používat nejen na vozech, ale také na veškerých materiálech či na firemním oblečení. Něco takového se ale postupem času přestalo slučovat s dobou, neboť momentálně je ve všech možných ohledech kladen důraz na jednoduchost.
Suzuki tak přichází s novou podobou svého emblému, přičemž znovu kráčí ve stopách konkurence. Došlo totiž na zploštění „eSka“, místo chromu je pak použita šedá barva, což má v případě aut (a to je skoro legrační) vést také ke snížení emisí z výroby. Automobilka počítá s tím, že vůbec poprvé se inovovaný emblém ukáže na nových konceptech, s nimiž se značka pochlubí na domácím autosalonu v Tokiu ve dnech od 31. října do 9. listopadu. To koresponduje s jejím založením, na položení základního kamene totiž došlo v říjnu 1909.
Pro automobilku jde o už druhou letošní změnu, která se týká marketingových aktivit, v únoru byl totiž dosavadní slogan „Way of Life“ nahrazen novými slovy „By Your Side“. Suzuki tedy chce stát po vašem boku, a to ohleduplněji vůči životnímu prostředí, jak jinak. Kdy ovšem začne používat nové logo na produkčních autech a který model bude prvním takovým, zatím nebylo upřesněno. Dá se ale předpokládat, že během oslav firemních narozenin se dozvíme víc.
Stejně jako konkurence také japonská automobilka u svého nového loga (vlevo) volí zjednodušení, zploštění a nahrazení chromu barvou oproti tomu, na co jsme byli zvyklí dosud (vpravo). Velká změna to není. A jakési uskromnění v tomto případě není nemístné. Foto: Suzuki
Zdroj: Suzuki
