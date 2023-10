Suzuki poprvé ukázalo nový Swift. Zůstane dál sám sebou, pod kapotou si odpustí úplné nesmysly před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Říká si koncept, je ale jasné, že jde o prakticky hotové auto, ostatně produkční verze má dorazit ještě letos. A ačkoli ani toto auto nedokáže zcela uniknout dobovým trendům, nic jako elektromobil za tři čtvrtě milionu nečekejte.

Nedávno jsme vám ukázali přehled nejvíc a nejmíň „zelených” značek aut podle Greenpeace, který jsme označili za dobré vodítko k tomu, jaká auta bude lepší nekupovat. Dá se na něj ale pochopitelně pohlédnout i opačně, tedy jako na vodítko, jaká auta bude dobré kupovat - stačí si pochopitelně vyhlédnout ta, která se podle aktivistů umístila na samém chvostu.

Ten absurdně opanovalo Suzuki, i když téměř bezvýhradně prodává malá a efektivní auta. Protože ale „zelení” vidí spásu jen v elektrických modelech, kterých Suzuki nabízí přesně nula, skončilo poslední. Od Japonců je to jen racionální postoj, elektrifikovat jejich nabídku by zavánělo sebevraždou, a tak nic takového nedělají a ani neudělají. Svědčí o tom i premiéra nového Swiftu.

Ten si u nás dnes můžete pořídit v jeho už třetí generaci, která se trendům vzepřela i svými rozměry. Ve srovnání s předchůdcem totiž přišla o pár milimetrů v rámci délky, šířky i výšky, jen v případě rozvoru došlo k nárůstu. Japonci navíc lépe pracovali s rozložením interiéru, což vedlo k většímu prostoru na sedadlech i v zavazadelníku. Ačkoli vůz vypadá podobně jako předchůdce, stojí na nové odlehčené platformě HEARTECT, se kterou přišla zhruba 10procentní redukce hmotnosti. Automobilka zároveň vůbec poprvé nabídla zákazníkům nově vyvinuté motory Boosterjet. Byl z toho znovu úspěch, a to nejen v Japonsku či Evropě, ale také v Indii, v Pákistánu či v Kolumbii, přičemž jen poslední dvě zmíněné země prodeji vyvažují celý starý kontinent.

Japonci si tak správně řekli, že není nutné opravovat, co není rozbité. Koncept čtvrté generace je tak jen evolucí stávajícího provedení. Produkční verze pak má být ve své domovině odhalena ještě letos, přičemž lišit se prakticky nebude. Počítat lze tedy s neměnnou siluetou či novou čelní maskou. Za tou se dle automobilky mají skrývat „vysoce efektivní“ motory dosahující „velmi nízké spotřeby“. A budou vždy spalovací.

Detaily zatím neznáme, v zákulisí se nicméně mluví o tom, že ryze spalovací jednotky budou k mání už jen mimo EU. V Unii by měly být k dispozici hybridní a mild-hybridní pohony, čímž by se vůz znovu vystříhal aspoň úplným nesmyslům. I hybrid považujeme v této třídě za zbytečnost, ale pořád je to menší nesmysl než elektrický pohon, který by autu na využitelnosti nepřidal nic a jeho cenu vyšrouboval do nepřijatelných mezí. Na detaily si ale musíme počkat, pro tuto chvíli dodáme, že rozvor 2 450 milimetrů zůstává nezměněn - i to nasvědčuje tomu, že dramatické technické změny vůz ani s novou (nebo napůl novou?) generací nečekají.

To je v době leckdy nesmyslné evoluce jen dobře a poměrně sympatický je také pohled do interiéru, neboť Japonci netlačí všechny ovládací prvky na dotykový displej, který bude nejspíš mít 9palcovou velikost. Ve hře tedy zůstává na dnešní poměry velké množství fyzických tlačítek. Konzervativní volbou se zdá být i ponechání zdířky na CD, stejně jako sázka na analogový přístrojový štít s centrální digitální částí. Znovu však lze jen dodat - proč opravovat něco, co není rozbité a prodejně funguje.

Swift čtvrté generace se bude oproti svému předchůdci liší spíše jen v detailech, jako je nová čelní maska. Za ní pak ani tentokrát nenajdeme elektrický pohon, v této třídě by to byla sebevražedná volba. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

