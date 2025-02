Suzuki se omlouvá, po pouhých 4 dnech muselo zastavit prodej nové verze své současné ikony před 5 hodinami | Petr Prokopec

Čtyři dny v prodeji, to je vše, čím se dosud může pochlubit nová verze i u nás oblíbeného japonského prcka mezi SUV. Je to důvod ke smutku? Vlastně ano, ale ne zase tak velkého - důvodem není nezájem, ale naopak přílišný zájem.

Až kultovního statutu se dočkala jen hrstka aut. A málokteré z nich o sobě může říci, že je stále k mání jako nový vůz. Suzuki Jimny mezi ně ovšem patří, neboť japonský prcek exceluje v terénu a funguje i na silnici. Při své méně než čtyřmetrové délce přitom nabízí dostatek prostoru pro posádku i její zavazadla, zároveň s ním ale také snadno zaparkujete. Protože jde navíc o velmi lehké SUV, stačí k jeho pohonu menší motor. Ostatně žádný z majitelů ani netouží po trhání asfaltu, sympatické jsou mu spíše nízké provozní náklady. Přičemž třešinkou na dortu je příznivá cena.

Evropská unie ale již dvě dekády bojuje za zelenější svět. A protože ten spojuje s elektromobilitou, prakticky vše, co má výfuk, by dle Bruselu mělo zmizet v propadlišti dějin. Což se v případě Suzuki Jimny skutečně stalo, tento lehký a kompaktní vůz zkrátka již na starém kontinentu jako nový nepořídíte. Místo toho vám ale klidně mohou pane říkat dvakrát či třikrát tak těžká auta, kvůli jejichž bateriím byly vytěženy stovky tun horniny a do ovzduší zamířily tuny emisí kvůli jejich zpracování.

Je to zvrácené a vlastně - zde doslova - také neudržitelné. Otázkou tak vlastně pouze je, kdy daný led praskne a kolik lidí následně zamíří pod hladinu. Globálním lídrem se ale Evropa do té doby znovu rozhodně nestane. To ale pro tuto chvíli hoďme za hlavu, soustředit se budeme místo toho na zmíněné Jimny, které bylo už ve své čtvrté generaci odhaleno také v pětidveřové variantě s delším rozvorem. K mání ale nebyla v Japonsku.

Se změnou Suzuki vyrukovalo až letos v lednu, kdy pětidvířko představilo jako Suzuki Nomade. Tato verze se oproti třídveřové variantě natáhla o 340 milimetrů, při délce 3 890 mm však s jejím parkováním nadále nebude problém. Klientela naopak může počítat s větším prostorem na zadních sedadlech, kam se dostane skrze přidaný pár dveří, i v zavazadelníku. Pod kapotou pak vše zůstává při starém, všechna kola tedy skrze manuál či automat roztáčí atmosférická jedna-pětka se 105 koňmi.

Protože si pětidvířko zachovalo krátké převisy vpředu i vzadu a světlou výšku 210 mm, zůstaly novince k dispozici i velkorysé nájezdové úhly 36 stupňů vpředu a 47 stupňů vzadu. Jen ten překlenovací se snížil o tři stupně na 25 stupňů, a to vlivem onoho prodlouženého rozvoru. Japonské klientele to ale rozhodně nevadí, právě naopak. Jimny Nomade totiž vzbudil tak obrovský zájem, že se Suzuki nyní muselo omluvit za to, že ho muselo po pouhých čtyřech dnech přestat prodávat, produkční kapacity byly vyčerpány na dlouho dopředu.

Pětidvířko se totiž vyrábí v Indii, odkud je vyváženo do země vycházejícího slunce. Značka původně rozhodla, že do Japonska bude odesílat pouze 1 200 kusů měsíčně. Nicméně během oněch čtyř dnů nashromáždila 50 tisíc závazných objednávek, načež se lhůta doručení natáhla na tři a půl roku. Automobilka tak neměla jinou možnost, než dostupnost vozu omezit. Souběžně s tím zrušila také účast auta na plánovaných výstavách v Japonsku, neboť ty by vedly k ještě většímu zájmu publika.

Kdy přesně se objednávkové knihy znovu otevřou, není známo, vše závisí na kapacitách továrny v Gurugramu, která ovšem musí zásobovat prakticky celý svět s výjimkou Evropy a Severní Ameriky. V Japonsku přitom Jimny Nomade startuje na 2 651 000 yenech, což je přibližně 416 tisíc korun. Za to u nás nekoupíte ani Škodu Fabia s přeplňovanou verzí litrového motoru, která je sice o trochu větší, ovšem zároveň méně výkonná a hlavně ne tak přitažlivá či schopná v terénu. Má smysl to znovu komentovat?

Jimny Nomade na japonském trhu zabodoval natolik, že čtyři dny po otevření objednávkových knih došlo zase na jejich zaklapnutí. Už mnozí dosavadní zájemci si na svá auta budou muset počkat tři a půl roku. Foto: Suzuki

Petr Prokopec

