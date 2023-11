Suzuki ukazuje cestu Škodě, nový Swift bez cavyků vytáhlo během dvou týdnů. Zůstává „normálním” levným autem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Teprve před dvěma týdny jsme poprvé mohli vidět koncept, teď si už můžeme ukázat hotové auto. Jeho prodej začne prakticky okamžitě a v „konzervách” našeho ražení vyvolává dobré pocity. Zákazníkům dostupných malých aut bude dál nabízet to, co očekávají.

Jiný kraj, jiný mrav, říká se. Platí to i v automobilové branži, kde si za příklad můžeme vzít odhalení čtvrté generace Škody Superb a uvedení nového Suzuki Swift. Mladoboleslavská automobilka totiž na svou vlajkovou loď lákala dlouhé měsíce, během kterých odbornou i laickou veřejnost zásobovala skicami, fotografiemi maskovaných prototypů i dílčími daty týkajícími se techniky. A jakkoli vůz nedávno plně odhalila, s jeho prodejem letos nepočítá. Zájemci o nový Superb se tedy musí obrnit řádnou trpělivostí.

Oproti tomu stojí Swift, který se ve formě konceptu poprvé ukázal světu 25. října letošního roku. Tedy v podstatě před pár dny. Japonci nicméně nemají jen horečnaté tempo při opravě silnic, ale rovněž v transformaci studií na sériové verze. Produkční, 3 860 milimetrů dlouhý hatchback je totiž venku, přičemž japonští prodejci značky již začali přijímat předobjednávky. Ceny sice zatím známy nejsou, značka s nimi ovšem hodlá přijít v řádu týdnů. I proto, že příští rok ji zaměstná prezentace vozu na dalších trzích.

Když se nicméně blíže podíváme na veškeré dosud publikované informace, zjistíme, že onen kalup není až tak překvapivý. Nový Swift totiž stojí na základech předchozí verze, neboť používá jen vylepšenou modulární platformu HEARTEC. Oproti konceptu se produkční verze prakticky neliší, koneckonců stejný design zůstal i litým kolům. Pokud by se tedy sériový Swift ukázal rovnou na Japan Mobility Show, vlastně by se nic nestalo. Až na to, že by značka přišla o možnost pobýt o něco déle ve světle reflektorů.

Tyto úvahy ale nechme stranou, místo toho se budeme soustředit na prostá fakta. Swift bude na domácím trhu k mání ve třech úrovních XG, Hybrid MX a Hybrid MZ, kdy první zmíněná počítá s novým 1,2litrovým benzinovým tříválcem. Tato jednotka se pak objeví i u druhých dvou verzí, ovšem již v doprovodu mild-hybridní techniky. Ta má sloužit k tomu, aby spalovacímu ústrojí pomáhala s efektivitou, čistě na elektřinu ale Swift jezdit nebude.

Suzuki zatím neupřesnilo, jak to bude s dalšími pohonnými jednotkami. Ve hvězdách tak zůstává hlavně osud jedna-čtyřky používané variantou Sport. Ptát se pak můžeme i na volbu převodovek, neboť pro Japonsko určený agregát doprovází pouze automat CVT, který může být propojen s předními nebo všemi čtyřmi koly. Mezinárodní varianty se ale ukážou již v prvním pololetí 2024, takže odpovědí na zbývající otázky se dočkáme poměrně brzy.

Přesunout se můžeme do interiéru, kterému dominuje 9palcová obrazovka multimédií. Suzuki přitom nešlo uvnitř ryze digitální cestou, přístrojový štít je tak z větší části analogový. A jak se zdá, nechybí ani slot na CD, což je dnes hlavně v Evropě též ustupující prvek. V případě parkovací brzdy ovšem již Japonci drží krok s dobou, neboť „analogové” madlo nahradila elektronika.

Na evropskou variantu jsme tedy zvědavi, a to i kvůli ceně. Stávající provedení totiž startuje na 369 900 Kč, a patří tak mezi nejdostupnější auta na místním trhu. Novinka kvůli zmíněným posunům i rozsáhlejší bezpečnostní výbavě nejspíše zamíří o něco výš, pořád by ale měla zůstat dostupným „normálním” autem. Kolik takových dnes na trhu zbývá?

Swift čtvrté generace se zvenčí příliš nezměnil, uvnitř a pod kapotou ale došlo k modernizacím. Ty vůz pravděpodobně zdraží, nemělo by se ale jednat o nic dramatického. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

