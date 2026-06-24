Svého času prý převratný Ford je totální propadák a skončí bez nástupce, už teď ho nekupuje skoro nikdo
Petr ProkopecRealita prodejů tohoto auta jen ukazuje, jak moc mimo realitu Ford byl, když si jen s takovými modely spojoval svou nejbližší budoucnost. V Evropě jej minulý měsíc koupilo 355 lidí, v Česku 6 a v Americe na tom není o mnoho líp. Naděje na další generaci je tak nulová.
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Svého času prý převratný Ford je totální propadák a skončí bez nástupce, už teď ho nekupuje skoro nikdo
včera | Petr Prokopec
Realita prodejů tohoto auta jen ukazuje, jak moc mimo realitu Ford byl, když si jen s takovými modely spojoval svou nejbližší budoucnost. V Evropě jej minulý měsíc koupilo 355 lidí, v Česku 6 a v Americe na tom není o mnoho líp. Naděje na další generaci je tak nulová.
Ford ještě vcelku nedávno plánoval, že překoná Teslu v její vlastní hře a stane se největším výrobcem elektromobilů na světě. Jenže taková cesta byla od počátku odsouzena k neúspěchu, neboť tu mluvíme o značce, která neproslula zrovna drahými auty s omezenou praktickou použitelností. Proslula pravým opakem.
Snaha přejít rychle jen na elektromobily tak modrý ovál stála stamiliardy, které by i spláchnuté do záchodu představovaly lepší investici. Automobilka nicméně doufá, že napodruhé se jí s tím samým povede lépe, a proto na příští rok chystá příchod prvního modelu z nové elektrické rodiny.
Tyto vozy budou stát na nové univerzální platformě, se kterou se Ford pro změnu pochlubil loni. Podle značky jde o natolik revoluční architekturu, že se ji její šéf Jim Farley nebojí přirovnávat k ikonickému Modelu T. Modrý ovál navíc i díky ní zkrátil vývoj, což samozřejmě šetří peníze. A stejně tak by se měla postarat i o redukci výrobních nákladů. V roce 2029 by se tedy elektrická divize Fordu měla konečně překulit do zisku, i když dosud za necelých 5 let své existence vykázala kumulovanou ztrátu přes 16 miliard dolarů, tedy víc než 340 miliard Kč.
Jak moc této pohádce věříte, necháme na vás, dnes se chceme zaměřit na jinou souvislost. V reakci na tyto plány byl totiž Farley dotázán, zda novou platformu bude využívat také Mustang Mach-E, který by se tak dočkal nové generace. Problém je ale v tom, že jeho dosavadní působení na trhu je natolik tristní, že už snad ani nemůže být tristnější - svého času to byl údajně převratný model a synonymum jediné možné budoucnosti firmy, dnes ale na trhu doslova živoří. I když je jediným elektrickým osobním vozem značky na americké půdě, prodává se letos po jednotkách tisíc. A situace v Evropě je jen horší - v květnu oslovil už jen 355 lidí na celém kontinentu, v Česku jich bylo 6. To není převratný model, ale totální propadák.
Nakonec tedy není divu, že s jeho novou generací Ford nepočítá. „Ne, nebude použita pro Mustang Mach-E. Tato platforma byla navržena na čistém listu papíru, abychom mohli maximalizovat efektivitu,“ uvedl Farley pro Ford Authority. Bez nové platformy a nové generace nemá Mach-E na nic jiného než postupný skon. Jestli přijde za měsíc, rok nebo dva, to je otázka. Je to ale asi jediná nejasnost, která současné provedení obchází.
Ford ostatně novou architekturu použije příští rok nejprve pro pick-up, který by měl startovat okolo 30 tisíc dolarů neboli okolo 640 tisíc korun, než na ní začne stavět také další novinky. Jednou z nich by mělo být i znovuzrozené SUV Escape, které se má objevit nejpozději do roku 2030. A právě to má být nepřímou náhradou Mustangu Mach-E. Jakkoli se tedy dříve mluvilo o tom, že tento elektromobil se v příštím roce dočká výrazné modernizace, nic až tak výrazného čekat nelze. Pokud vůbec nějaká přijde, bude se jednat spíš o poslední přepudrování před odchodem na věčnost.
Ford Mustang Mach-E je až neuvěřitelný propadák. Místo nástupce ho tak čeká konec a nahrazení jinak koncipovaným modelem. Jak si povede, ukáže jen čas, znovu jen s elektrickým pohonem mu ale velké šance na úspěch nevěštíme. Foto: Ford
Zdroj: Ford Authority
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