Svérázné BMW M2 bude ještě bizarnější, naznačuje únik. Jeho nová verze s pohonem všech kol popře zažitá pravidla včera | Petr Prokopec

O tom, že tohle „antikrásné” auto dostane pohon 4x4 i v provedení M, se mluví už dlouho, takže únik dat potvrzující právě to opravdu nepřekvapí. Automobilka jím ale zjevně nechce zabít atraktivitu zadokolky, a tak přistoupí k nevídanému kroku.

Hned na úvod si asi můžeme přiznat, že BMW M2 mnoho krásy nepobralo. Přesto všechno je zájem o něj značný, neboť automobilka u tohoto modelu zůstala povětšinou věrna svým tradicím. Je sice fakt, že motor je přeplňovaný, stále jde ovšem o spalovací šestiválec nepoznamenaný jakoukoli formou elektrifikace. Přenos výkonu na zadní kola pak může obstarat automat i manuál. Ač je tedy třeba počítat se zhruba 1,7tunovou hmotností, z pohledu nadšenců jde o jednookého krále mezi hromadou slepců. A tak se nabídka vozu dočká dalšího rozšíření.

Na Bimmer Postu už se čile hovořit o tom, že zadokolka dostane sourozence s pohonem 4x4. Příchod BMW M2 xDrive přitom již oficiálně potvrdili zástupci značky, a sice šéf vývoje sportovní divize Dirk Häcker, a viceprezidentka pro prodej Sylvia Neubauer. Mimo to byly na silnicích již zachyceny maskované prototypy, čtyřkolka se tedy zdá být hotovou věcí. Výroba by se přitom měla rozjet v srpnu 2026, premiéru tak můžeme očekávat v závěru jara či na počátku léta příštího roku.

Novou informací je ale únik parametrů motoru. Třílitr S58 doplněný dvěma turby by totiž u verze xDrive měl nabídnout jen 475 koní. To samozřejmě není málo, čtyřkolka by tak ale nabídla o pět kobyl méně než zadokolka, což je nevídaný krok - podobné verze (a třeba M3 a M4 nejsou výjimkou) naopak s obvykle nabízí vyšší výkon, protože pohon všech kol si s ním poradí snáz. Tady to vypadá, jako by BMW chtělo nechat zadokolce „něco navíc”, aby variantou xDrive nezabila její atraktivitu.

Otázkou je, jak BMW přistoupí k točivému momentu. Stávající M2 totiž v kombinaci s manuálem disponuje 550 Nm, zatímco u automatu je možné počítat s 600 Nm. I to vede k rozdílu dvou desetin sekundy (4 s versus 4,2 s) ve zrychlení na stovku. Daná dynamika je přitom omezena trakcí pouze jedné nápravy, při využití obou by tedy čtyřkolka nejspíše překonala zadokolku i s menším stádem koní a Newtonmetrů. U M3 je ostatně mezi pohonem zadních a čtyř kol rozdíl čtyř desetin.

Jasno budeme mít spíše až v řádu měsíců než pouhých týdnů. Aktuálně je ovšem jisté to, že M2 xDrive nebude jen limitovanou edicí, ale stálým modelem v nabídce. Generace G87 má přitom ve výrobě skončit v druhé polovině roku 2029, před sebou tedy bude mít skoro čtyřletý životní cyklus. Během něj se pak velmi pravděpodobně objeví i jako provedení CS, u kterého byl v případě zadokolky zvýšen výkon na 530 koní. Jejich přenos však dostala na povel jen automatická převodovka.

Stejně tak nelze vyloučit, že BMW do konce dekády nevytáhne úplný vrchol nabídky druhé generace, a to variantu CSL. U té by mohlo dojít jak na další zvyšování výkonu, tak na kýžené snižování hmotnosti. Z toho důvodu ale pohon xDrive zřejmě bude ze hry. V případě převodovky by pak BMW mohlo možná ještě naposledy použít manuál, ale to už jen doufáme v něco, co se zatím ani nerýsuje.

Současné M2 Coupé se královnou krásy rozhodně nestane, zájem o něj je však nemalý - jako jeden z mála modelů značky totiž ještě umožňuje spárování šestiválce a zadních kol pomocí manuálu. Od příštího roku má pak nabídku rozšířit i čtyřkolka, neobvykle ale má být slabší než zadokolka. Foto: BMW

Zdroj: Bimmer Post

