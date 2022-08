Svérázný korejský bestseller se s modernizací změnil k nepoznání, za stejné peníze nabídne výrazně víc před 3 hodinami | Petr Prokopec

Slovo „svérázný” berte jako vrcholnou diplomacii, vypadal přinejmenším podivně, ne-li rovnou ošklivě. Přesto šel na dračku. Nyní působí alespoň z některých pohledů lákavě, jeho prodeje by to při nezměněných cenách mělo ještě víc nakopnout.

Malým sedanům v Evropě již prakticky odzvonilo. Patrné je to i na Dacii Logan, jenž stála za znovuzrozením rumunské automobilky. Dnes nicméně tento model již na některých trzích, třeba na tom českém, jako nový již ani neobjednáte. Místa na výsluní si místo toho užívá spíše spřízněný hatchback Sandero, který s cenou startující na 289 900 Kč patří mezi nejlevnější vozy na místním trhu.

Jak se nicméně říká, jiný kraj, jiný mrav. Přesunout se proto nyní můžeme do Jižní Ameriky, kde jsou malým sedanům stále velmi nakloněni. Tamní publikum proto jistě v nemalé míře ocení značku Hyundai, která vylepšila vzhled modelu HB20S. Ten tak následuje svého příbuzného, hatchback HB20, který šel taktéž pod skalpel. V obou případech se facelift zaměřil pouze na design, po stránce technické nebylo změněno nic podstatného.

Modernizací prošla jednak příď, kde najdeme jak širší a lépe stylizovanou čelní masku, tak úzké světlomety s diodami pro denní svícení. Dorazily i falešné boční vstupy vzduchu, stejně jako lze zmínit také nový design litých kol. Opomenout pak nesmíme ani zadní partie, které počítají se zcela novými lampami propojenými podsvíceným pruhem. Kvůli tomu pak ostatně bylo přepracováno celé víko zavazadelníku, stejně jako nárazník.

Je třeba uznat, že změny vozu velmi prospěly, auto se změnilo skoro k nepoznání. Zatímco dříve Hyundai HB20S vypadal opravdu nehezky a v Evropě by zřejmě neměl šanci, nyní by se pár zájemců jistě našlo. Zvláště pokud by inovovaný vzhled doprovázela i příznivá cena. S dovozem ale rozhodně nepočítejme, ostatně už jen kvůli názvu. Písmena HB totiž odkazují na Hyundai Brasil, čímž je velmi jasně řečeno, že tento vůz byl vyvinut především pro brazilský trh.

Korejci si navíc zřejmě řekli, že uvnitř již není třeba tolik přikládat ruku k dílu. Facelift se tedy dotkl hlavně čalounění a výše postavených výbav, u kterých je možné počítat s novým digitálním přístrojovým štítem. Osmipalcový displej multimédií jste však dostali i před faceliftem, stejně jako třeba zpětnou kameru, automatickou klimatizaci, bezdrátové dobíjení mobilních telefonů či hlasové ovládání.

Jak jsme pak již zmínili, po stránce technické zůstává HB20S u osvědčené techniky. K dispozici je tedy zákazníkům litrový tříválec, který v atmosférické formě produkuje 80 koní a v přeplňované 120. V prvním případě je pak možné sáhnout jen po pětistupňovém manuálu, ve druhém se ale lze rozhodnout mezi šestistupňovým manuálem či šestistupňovým automatem. Zaměstnána jsou ale vždy jen přední kola.

V důsledku toho se neočekává přílišná změna cen, ostatně hatchback HB20 startuje na 79 290 BRL (cca 378 tisíc Kč). Tedy na prakticky stejné sumě jako před faceliftem. Dá se tedy předpokládat, že bodovat bude stejně jako dosud. Loni se totiž s 86 455 registracemi stal nejprodávanějším osobním vozem na brazilském trhu - nejen mezi modely značky Hyundai, ale celkově.

