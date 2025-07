Svět aut vedle Číňanů dobývají i Indové, jejich nové SUV je na západě tak levné, že se i Škoda Fabia červená studem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mahindra

Možná to není kandidátka na královnu krásy, když si ale uvědomíme, kolik a za kolik toho dokáže nabídnout i na západním trhu typu toho australského, jde nepochybně o hrozbu pro zavedenější výrobce. A to přesto, že je oproti své domovině asi o polovinu dražší.

Číňané představují pro zavedené automobilové značky hrozbu, se kterou se zatím nedokážou rozumně vypořádat. Poměrně rychle totiž dotáhli ztrátu z předchozích dekád na poli konvenčních vozů, ty elektrické pak dokážou udělat za přijatelné ceny tak zajímavé, že bodují i s nimi. A i když daleko od své domoviny nabízí svá auta podstatně dráž, bodují i tak.

Nejde navíc o jedinou hrozbu, další představují indické automobilky. Jednou z nich je Mahindra, která v loňském roce přišla s 3 990 milimetrů dlouhým SUV zvaným XUV 3XO. Jde o facelift předchozí verze XUV300, jejíž stopy vedou až k bývalému SsangYongu. Tato značka totiž kdysi spadala pod indickou automobilku, která tak měla přístup k platformě X100 používané třeba modelem Tivoli. Na jejích základech poskládala vlastní vůz, který sice zůstal u velkorysého rozvoru 2 600 mm, délka však klesla pod 4 metry kvůli daňovému zvýhodnění.

V důsledku toho se XUV 3XO začalo letos ve své domovině prodávat od 799 tisíc indických rupií, tedy od necelých 210 tisíc korun. To zahrnuje vše, co je potřeba k životu, tedy po stránce motorické 1,2litrový přeplňovaný tříválec spojený s šestistupňovým manuálem zaměstnávajícím 111 koňmi přední 16palcová ocelová kola. Za příplatek si ovšem klientela může připlatit za šestistupňový automat, stejně jako za silnější verzi motoru (130 k), 1,5litrový turbodiesel (117 k) nebo litá, 17palcová kola.

Nově indické SUV hlásí příchod na australský trh, kde bude k dispozici zpočátku pouze se slabší jedna-dvojkou. Nabídka obou převodovek však již zůstává, stejně jako protinožci budou moci volit ze dvou úrovní výbavy AX5L a AX7L. Součástí té první jsou lité šestnáctky, 10,25palcový přístrojový štít a stejně velká obrazovka multimédií, duální klimatizace, kůží obšitý volant, střešní okno, zpětná kamera, klimatizovaná přihrádka před spolujezdcem či šest airbagů.

Při volbě vyššího stupně je dále možné počítat s umělou kůží, která byla použita na čalounění sedadel, palubky a vnitřních dveřních panelů. Nechybí pak ani panoramatická střecha, sada kamer monitorujících okolí vozu, čelní LEDky a parkovací senzory nebo audio systém Harman Kardon se sedmi reproduktory. S touto výbavou je XUV 3XO k mání od 26 490 australských dolarů neboli 360 tisíc korun, za základ je pak třeba dokonce dokonce pouze 23 490 AUD (320 tisíc Kč). Za to u nás - a ani v Austrálii - zdaleka nekoupíte ani Škodu Fabia.

SUV Mahindry se tak stává jedním z nejlevnějších aut v zemi. Indové přitom tímto modelem jen zahajují svou expanzi za hranice, přičemž uvádí, že každá jejich další novinka mířící na jiné trhy než ten domácí bude ozdobena pěti hvězdami z mezinárodních crash testů. XUV 3X0 zatím hodnoceno nebylo, s ničím jiným se ale ve finále nepočítá. Již základní úroveň výbavy totiž po stránce bezpečnostní zahrnuje autonomní brzdy s detekcí chodců, monitoring jízdy ve slepém úhlu či detekci dopravního značení a adaptivní tempomat. Vyšší stupeň pak ještě dále přihazuje kameru sledující vozy ve slepém úhlu.

Ač tedy indické SUV cestou do Austrálie poněkud podražilo, pořád je velmi, velmi konkurenceschopné. Je to zjevně to samé jako s Číňany. A co zatím dělá Evropa? Věší si víčka od PET láhví na laso? Něco v tom duchu tu bude aktuální prioritou...

Mahindra XUV 3XO je konkurencí třeba pro Škodu Kamiq, tu však u nás aktuálně koupíte od půl milionu korun. Mahindra stojí skoro polovinu, je dramaticky levnější i než Škoda Fabia. Foto: Mahindra

Zdroje: Mahindra, Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.