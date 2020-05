Svět nákladních aut se ocitl v těžké krizi, je ještě mnohem horší než u těch osobních před 2 hodinami | Petr Miler

Pokud máte pocit, že svět osobních aut čekají těžké časy, pomyslete na ta nákladní. V jejich případě není ani o trochu lépe, právě naopak - tady se zastavilo skoro všechno.

Prodeje osobních aut zamířily v posledních měsících dolů o desítky procent a byť se situace zemi od země liší, v březnu průměru klesly asi o polovinu, a to jak v Evropě, tak v Americe. Duben bude skoro jistě horší, s ohledem na nestejnou situaci v různých zemích Evropy a států USA nepočítejme s až o tolik větším poklesem číslem. V případě nákladních aut je ale situace o mnoho horší - podle čerstvých čísel z USA (evropské výsledky budou známy až příští týden) se v celých Spojených státech prodalo v dubnu 300 kamionů. Tři sta.

To je číslo tak směšně nízké, že statistika prodejů za celou dobu své existence nepamatuje jiné ani srovnatelně malé. Je úplně jedno, co se dělo ve světě nebo v USA, zda byly války nebo recese, je to zcela bezprecedentní výsledek. Pro představu - v průměru se měsíční prodeje kamionů v USA pohybují okolo 13 500 aut a meziročně se tak jedná o 98procentní propad.

Pochopitelně, vše vyplývá z toho, že nákladní dopravy je rázem třeba o mnoho méně a to poslední, na co dramatickým propadem poptávky po službách přepravních firem speditéři myslí, je obnova autoparku. I oněch 300 aut je tak vlastně překvapivě hodně a pravděpodobně jde jen o dodávky dříve objednaných vozů, nikoli skutečně nové prodeje.

Podle Mezinárodní unie pro silniční dopravu sídlící v Ženevě, která reprezentuje přepravce sídlících v 80 zemích světa, došlo celosvětově k poklesu poptávky po přepravních službách o 60 až 90 procent, přičemž počet cest vykonaných bez nákladu (tj. například zpátečních, pro které se firmy snaží vždy najít využití) stoupl o 40 procent. Společnosti zabývající se přepravou automobilových dílů, oblečení, květin a stavebních materiálů pak jsou téměř bez jakýchkoli zakázek.

K tomu je třeba dodat, že nedostatek poptávky pochopitelně strhl cenovou válku mezi přepravci, kteří se snaží pokrýt alespoň část fixních nákladů a zabránit tak bankrotu. V současnosti se tak cena placená za 1 kilometr přepravy pohybuje okolo 50 % veškerých nákladů s ní spojených - firmy se spokojí s tím, když jim zákazníci ulehčí alespoň od části nákladů, které by tak jako tak musely platit, převis nabídky nad poptávkou na trhu těchto služeb je tedy evidentně enormní.

Přepravci pochopitelně doufají, že po zmírnění omezení pro ně bude práce opět více a jistě se nemýlí. Naprostá většina z nich se ale bude snažit využít své stávající nákladní automobily do nejdéle, protože rána zaťatá sekerou jménem koronavirus do jejich hospodaření je hodně hluboká.

Rozmarné trucky, jako je třeba idea stylového kamionu Alfa Romeo, mají nyní ještě menší šanci na zhmotnění, než kdy dříve - ve světě nákladních aut teď jde jen o přežití

Zdroje: Reuters, Jalopnik

Petr Miler