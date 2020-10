Svět na tom ještě není tak zle, nesmyslné tisícíkoňové SUV se vyprodalo za 10 minut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Lidé se určitě nemají lépe než loni, když ale během deseti minut rozeberou veškerou roční produkci mnohatunového pick-upu s tisícem koní výkonu, taková tragédie to skutečně nebude.

Pandemie koronaviru bude mít na celý svět dlouhodobé negativní dopady v mnoha ohledech. Některé, zejména ty zdravotní a ekonomické, pociťujeme už dnes, a tak není divu, že prodeje aut zažívají na mnoha místech světa relativně největší propady od druhé světové války. Přijít tak dnes na trh s novým modelem auta může vypadat jako sebevražda, ale nemusí to tak být, jak ukazuje nejnovější počin koncernu General Motors.

Ten pod značkou GMC vrátil na trh legendární Hummer a byť od pohledu vypadá jako ten poslední nesmysl, který dnes svět potřebuje, automobilka se ohání tím, že jde o elektromobil, který přece pomůže planetě. V případě auta jako Škody Citigo-e iV, která sice z principu není ničím jiným, ale aspoň může díky nulovým přímým emisím pomoci ovzduší ve městě, bychom to snad výrobci ještě mohli věřit, situace tohoto auta je ale docela jiná.

Nulové přímé emise neznamenají, že by elektrická auta neměla na přírodu a ovzduší negativní vliv. Jen nevytváří výfukové zplodiny přímo, místo to nich mají na starosti elektrárenské komíny a další formy generování elektrické energie. I když tedy z Hummeru místo mnohatunového SUV osazeného obřími spalovacími motory udělali mnohatunový pick-up, který dostal do vínku baterie o kapacitě 200 kWh, přírodě tím vážně nepomohou.

Hummer své akumulátory páruje se třemi elektromotory, jejich výkon činí 1 014 koní. Mimo to se mohou pochlubit enormními 15 592 Nm točivého momentu, sprint na stovku tak Hummer EV zvládne již za 3 sekundy. Tedy mnohem rychleji než jakékoliv předchozí provedení osazené benzinovým i dieselovým motorem. Přesto může leckoho překvapit, že celá produkce vozu na první rok skrytá pod označením Edition 1 byla vyprodána během pouhých deseti minut, a to i přes cenu startující na 112 595 dolarech (cca 2,6 milionu Kč).

Stejně tak by nás ve výsledku neudivilo, kdyby se velké množství zájemců o nový Hummer řadilo mezi celebrity. Právě takoví zákazníci se totiž budou chlubit ekologickým kreditem, jakkoliv zrovna v tomto případě o něčem takovém nemůže být i přes elektrický pohon řeč. Těžba vzácných kovů je totiž jednou z nejvíce škodlivých lidských činností, přičemž na onen dvousetkilowatthodinový paket jich musely padnout spíše kila než gramy. Je tak otázkou, zda ona absence lokálních emisí vyváží všechny negativní následky výroby i provozu.

Nicméně vůči všem těmto argumentům je většina lidí slepá i hluchá. A právě díky nim si GM může připsat na konto nemalý prodejní úspěch, který se pokusí pravidelně opakovat. Za dva roky totiž půjde do prodeje varianta 3X, která si sice ponechá tři jednotky, ovšem výkon bude snížen na 811 koní a dojezd má poklesnout z aktuálně uváděných 560 kilometrů na více než 483 km. V letech 2023 a 2024 pak ještě přijdou verze se dvěma elektromotory, u nichž lze počítat s 634 koňmi a 402 až 483 km dojezdu.

Hummer počítá s 800voltovou elektrickou architekturou, dobíjet jej tak lze i u stanic s výkonem 350 kW. Těch je nicméně po světě prozatím méně než šafránu, načež může většina zákazníků po většinu času zapomenout na to, že mají během deseti minut k dispozici energii na zhruba 160 km. Místo toho se dobíjení neskutečně natáhne, a to přesto, že ochrana baterií proces ukončí 80 procentech využité kapacity, tedy po dobití 160 kWh.

Dost by nás přitom zajímalo, jak na tom Hummer bude se spotřebou, zvláště pak v terénu. Novinka totiž standardně počítá s 35palcovými off-roadovými pneumatikami Goodyear, které ji umožňují překonat až 457 milimetrů vysoké překážky. Zároveň pak disponuje i 610milimetrovou brodivostí. A pokud je vám to málo, jsou k dispozici také 37palcové pneumatiky, která dané schopnosti ještě navýší. O takové solární střeše se však nemluví.

Automobilka místo toho zmiňuje odnímatelné panely, které je možné uschovat do předního zavazadelníku. Ten praktičnost vozu nemalou měrou navyšuje, ovšem již neřeší právě tu skutečnost, jíž je nadměrná spotřeba při jízdě v terénu. Ve výsledku tak může stačit relativně krátká chvíle, než se Hummer EV ocitne bez šťávy. Ony solární panely by přitom mohly být nouzové, jakkoliv ovšem zdlouhavé několikadenní řešení vystačující leda na co nejkratší cestu zpět do civilizace.

Na druhou stranu, u zmiňovaných celebrit lze na takové výlety zapomenout, místo toho se tedy Hummer bude pohybovat po promenádách. Ovšem jen po těch amerických, v Evropě se s 5,5metrovou délkou a 2,2metrovou šířkou bude spojovat těžkosti s hledáním místa k zaparkování. Jakkoliv v tomto ohledu může pomoci CrabWalk, jenž umožňuje vytočení předních i zadních kol a tedy jízdu částečně v příčném směru.

Suma sumárum je elektrický Hummer tak trochu nesmyslem, byť evidentně velmi opojným, o čemž svědčí ona nedostupnost. Aktuálně tak už jen můžeme dodat, že uvnitř čeká zákazníky 12,3palcový digitální přístrojový štít a 13,4palcová obrazovka multimediálního systému. Ten přitom disponuje sadou kamer, které se nedívají jen do stran, ale také pod podvozek, aby měl řidič opravdu dokonalý přehled o nerovnostech.

Mimo to multimédia disponují řadou off-roadových prvků, což jen dále dokládá, jak moc chtěl koncern GM stvořit terénní vozidlo schopné všeho. I proto automobilka vozu dodala také režim Extract Mode, který navyšuje světlou výšku o dodatečných 149 mm. Ovšem ani to většinu majitelů jistě nepřiměje opustit ony městské promenády.

Mnohatunový Hummer EV s bateriemi o kapacitě 200 kWh asi bude životní prostředí chránit jen stěží, přesto jej tak výrobce prezentuje. A i v dnešní době jeho roční produkci vyprodal během pouhých 10 minut. Foto: General Motors

Zdroj: General Motors

Petr Prokopec