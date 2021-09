Svět rychlých SUV má nového krále, Tesla i Lamborghini teď hrají druhé housle před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Už z prve zveřejněných parametrů bylo zřejmé, že půjde o mimořádně rychlé auto, jenže Lamborghini či Tesla míří též vysoko. Nakonec se ale tyto vozy i špičky nabídky BMW a Jeepu musely sklonit před vrcholným Porsche Cayenne.

Už když jsme vám jej v červnu představovali, konstatovali jsme, že se jedná o nejrychlejší SUV světa. Toto zdánlivě odvážné tvrzení padlo na základě času nového Cayenne Turbo GT ze Severní smyčky Nürburgringu, který prostě dnes žádné jiné sériové silniční SUV nevyrovná. Jenže na okruhu - zvlášť na tomto - to Porsche vždy šlo, na takovém místě mu stěží může konkurovat třeba těžká a v zatáčkách poněkud nemotorná Tesla Model X. V přímce je to jiná.

Právě v tomto klání pod taktovou Mata Watsona z Carwow se Porsche Cayenne Turbo GT objevilo nyní a zdaleka v tom nebylo samo. Proti německému bijci s 640 koňmi a 2 220 kg se postavilo koncernově spřízněné Lamborghini Urus s prakticky toutéž technikou (650 koní a 2 197 kg), Jeep Grand Cherokee Trackhawk dokonce se 707 koňmi, ovšem na 2 433 kg, dále pak BMW X6 M s 625 koňmi na 2 370 kg a nakonec Tesla Model X se 778 koňmi vážící 2 485 kg. Smetánka rychlých SUV? I tak by to šlo nazvat.

Karty byly rozdány jasně, čekali jsme s ohledem na předchozí zkušenosti souboj Porsche, Lamba a Tesly, kterému budou přihlížet Jeep a BMW. Nakonec to ale bylo trochu jinak a máme podezření, že s Urusem nebylo vše v pořádku. Končil v podstatě mezi posledními ve všem krom brzdění a to by s ohledem na své dřívější výkony neměl. Zde to tak ale zkrátka bylo a nezbývá než se s tím smířit.

Jeep se blýskl skvělými starty z místa a BMW schopností konkurovat Lamborghini, jinak to ale byl part pro Teslu a Porsche. Na čtvrtmíli s pevným startem to byla plichta při čase 11,2 sekundy, když ve dvou závodech se srovnatelnými starty jednou vyhrálo o fous Porsche a podruhé Tesla. Vše tak rozhodla klání s letmým startem, kde se Tesla už nechytala a bez sportovního nastavení všech aut skončila daleko druhá za Porsche. A když mohla ze sebe všechna auta dostat maximum, byla Tesla skoro poslední. Úplně poslední pak byla při brzdění, kde jí sekundoval Jeep, BMW, Porsche a vítězné Lambo, přesně v souladu s hmotností jednotlivých aut.

Cayenne Turbo GT je tak skutečně novým králem rychlých SUV i v tomto ohledu, je jasně nejkomplexnějším z těch níže srovnávaných. Přesně to ale naznačoval už čas ze Severní smyčky, na detaily jednotlivých klání a představení dalších z tentokrát mnoha srovnávaných vozů se podívejte níže.

Porsche Cayenne Turbo GT dnes mezi rychlými SUV skutečně nemá konkurenci. Foto: Porsche



Tesla Model X Performance je srovnatelná alespoň při startu z místa na 400 metrech, pak už ovšem ztrácí. A ve všem ostatním je podstatně horší. Foto: Tesla

Zdroj: Carwow

Petr Miler