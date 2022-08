Světové auto roku 2022 stihl velký průšvih, tříměsíční produkce je znehodnocena, hovoří se o výkupu všech aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

V prodeji je jen pár měsíců a horší vstup na trh si jeho výrobce snad ani nemohl přát. I když je vůz ověnčen titulem Světového auta roku, produkce za celý druhý kvartál trpí problematickou elektronikou, kterou možná vůbec nepůjde opravit.

Korejské Hyundai nesází jen na elektromobily, nemalou měrou se věnuje také vodíkové technologii a podle svého vyjádření pokračuje i ve vývoji spalovacích jednotek, navzdory někdejším spekulacím o úplném utlumení celého programu. S ohledem na dění z posledních několika let by další sázka na benzinové a dieselové agregáty dávala smysl. Stačí si totiž jen uvědomit, že svolávací akce spojená s vadnými akumulátory elektrických modelů Kona Electric a Ioniq Electric vyjde značku na majlant, i když se jedná o zlomeček celkové produkce značky.

Problémy Korejců s tímto typem aut ale se zmíněným duem neskončily, jejich elektrický program nyní dostal další ránu. Společnost Infineon, která je největším dodavatelem čipů pro automobilky, totiž zjistila, že ve výrobě došlo na defekt. V jeho důsledku je tak ovlivněna veškerá produkce od dubna do června letošního roku. Konkrétně jde o čipy IGBT (bipolární tranzistory s izolovaným hradlem), které Korejci užívají u modelu Ioniq 5. Nyní je ale mohou zahodit do koše, což v případě již dodaných aut povede k další svolávací akci. A docela by nás zajímalo, jak bude řešena - vyměnit v každé autě hromadu čipů není dost dobře reálné, a tak není divu, že se hovoří o možném výkupu všech dotčených aut. S ohledem na dosavadní prodeje půjde nejméně i tisíce, ne-li desetitisíce vozů.

Hyundai již naznačilo, že má v záloze plán B a je připravené okamžitě přejít na čipy od společnosti STMicroelectronics. Jinou možnost ostatně automobilka ani nemá, při dnešním nedostatku jakýchkoliv komponentů totiž denní zaváhání může vyústit v prodloužení čekací lhůty zákazníků klidně i o několik měsíců. Zatím ale nebylo potvrzeno, že by korejská a francouzsko-italská společnost dosáhly dohody.

Pokud se tak ovšem stane, mohlo by Hyundai hovořit i o jakémsi štěstí v neštěstí. Pokud by situace okolo Tchaj-wanu eskalovala, může Hyundai sázkou na dodavatele z Evropy předejít části budoucích problémů. Ale to příliš předbíháme událostem, situace okolo Tchaj-wanu zatím zůstává stabilní.

Tak jako tak je zjevné, že čím více budou automobilky přepřahat na elektrické vozy, tím více problémů spojených s čipy budou muset řešit. Na jejich výrobu jich totiž je třeba několikanásobně více, navíc jde právě o ty pokročilejší. Ve finále tak nedostatek nemusí být jen aktuální nesnází, ale dlouhodobým problémem.

Hyundai Ioniq 5 se nedávno stalo Světovým autem roku 2022, hned po začátku výroby ale jeho tříměsíční produkci poznamenaly vadné čipy. Jak automobilka tento problém bude řešit, zatím nezaznělo, myšlenky na zpětný výkup všech dotčených aut nejsou nemístné. Foto: Hyundai

