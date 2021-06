Evropské i světové auto roku 2019 je stále větší propadák, modernizace to stěží změní před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je nechtěné tak moc, že dokonce i ve srovnání s loňským rokem letos prodejně klesá. Zachránit to má další modernizace, je ale příliš nevýznamná na to, aby něco podstatného svedla.

Audi e-tron je prvním masovým elektromobilem německé automobilky, přičemž na trh přišlo v roce 2019. Počáteční rozjezd byl spíše vlažný, možná i proto, že SUV nemělo na kontě takové množství mezinárodních ocenění jako konkurenční Jaguar I-Pace. Současně hned na začátku proběhla svolávací akce, jež měla vyřešit možné zatékání vody do systému vysokého napětí a s ním související riziko samovznícení. To se nejspíše i povedlo, neboť loni se e-tron odlepil ode dna. Celosvětově bylo prodáno 47 324 aut, z čehož většina připadá na Evropu.

Pohled na relativní úspěch Audi přitom musí drásat srdce hlavně zmíněnému Jaguaru. I-Pace je totiž rekordmanem v počtu trofejí nasbíraných za posledních pár let. Problémem pro automobilku však je, že nic z toho nedokázala zužitkovat v rámci prodejů. Pokud sečteme evropské i americké prodeje za léta 2018 až 2020, nedostaneme se ani na loňské registrace Audi e-tron. Stačí přitom srovnat pár čísel, a rázem je vám jasné, že bez zásadní změny strategie bude Jaguar nadále jen paběrkovat. Jak ale poté chce být jen ryze elektrickou značkou, je záhada.

V prvé řadě je třeba říci, že e-tron je větším vozem a tak nabízí více prostoru pro posádku i její zavazadla. Je kvůli tomu sice těžší, což nakonec vede k nižšímu dojezdu i přes větší baterie, ovšem daný rozdíl ve výsledku není tak extrémní, jak data vypočtená na základě normovaného cyklu WLTP naznačují. Výsledky odpovídající metodice americké agentury EPA jsou totiž již mnohem těsnější. Nicméně Audi požaduje za svých 95 kWh a 313 koní 1 884 900 Kč, zatímco u Jaguaru za 90 kWh a 400 koní zaplatíte 2 329 698 Kč.

Pravdou sice zůstává, že britské SUV je rychlejší, na takovou Teslu ovšem stejně nemá. Dynamika tak nejspíše pro cílovou skupinu není až tak důležitá. Přičemž je otázkou, zda bude slyšet na to, co si pro ni Jaguar připravil na letošní rok. I-Pace dostal nový multimediální systém Pivi Pro, který vám dokáže zobrazit nejbližší dobíjecí stanice. Mimo to disponuje také vylepšenou klimatizací filtrující i částice PM2.5, stejně jako dosavadní nabíječku s výkonem 7 kW nahradila silnější s 11 kW.

Tyto změny jsou nicméně určené pouze pro americké publikum, v Evropě je s nimi I-Pace již nabízen. Na starém kontinentu tedy britské elektrické SUV nic nového nenabídne, což je problém, neboť letošní prodeje zaostávají i za těmi loňskými (2 119 oproti 2 619 vozům za první čtyři měsíce dle dat JATO Dynamics), a to přesto, že v mezičase byly kvůli koronavirové pandemii navýšeny vládní dotace a elektrickým autům se letos obvykle daří. Ovšem ani takový stav nedokázal zákazníky nadchnout.

Vskutku by nás tedy zajímalo, kterak chce britská značka zůstat při životě, když za pouhé čtyři roky zamýšlí přepřáhnout čistě na elektromobilitu, jak letos oznámila. Právě na I-Pace se totiž ukazuje, že ani mnohá mezinárodní ocenění a relativně působivé parametry na oslnění publika nestačí. Zvláště když ono Audi e-tron je k mání i v silnější verzi, která svou dynamikou Jaguar takřka dorovnává. Přitom stále stojí o podstatných 200 tisíc korun méně. A nově má navíc k ruce ještě stylovou verzi Sportback.

Jaguar I-Pace je propadák a je otázkou, jak vše zvrátí modernizace, která má nakopnout prodeje hlavně Americe. Tedy trhu, jenž o britské SUV prakticky vůbec nestojí, tam se I-Paců prodává ještě méně. Foto: Jaguar

Petr Prokopec