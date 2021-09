Světově nejprodávanějším autem své třídy je vůz, který už se v Evropě 9 let nenabízí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: IKCO

Ne jeho nová generace nebo cokoli podobného, ale přímo auto, které už Evropě přestalo být po chuti v roce 2012 a poprvé se představilo v roce 1998, aktuálně celosvětově poráží všechny novější modely.

Jsme přátelé pokroku, to je bez debat. Jsme dokonce fascinováni technickou evolucí, která dělá před pár roky nemyslitelné či naprosté většině lidí nedostupné něčím, co si může pořídit i docela obyčejný člověk. Nelze nežasnout nad tím, že dynamiku, kterou před 15, možná 20 léty lidem dopřála jen auta jako Ferrari, najednou dostanete ve vrcholném kompaktu od VW. A když ne od VW, tak od Audi zcela určitě - za zlomkovou cenu a v podobě, která je využitelná dennodenně celou rodinou, ne jen o slunných víkendech nanejvýš s partnerem či partnerkou.

Líbí se nám to a už proto bychom si nekoupili auto, které se začalo vyrábět přes 20 léty. Nemáme ale důvod něco takového nutit jiným, protože spousta lidí nic jako VW Golf R nebo Audi RS3 neocení. Je jim to úplně jedno, potřebují levné, dobře použitelné, solidně bezpečné přibližovadlo, se kterým nakonec najedou rychlostí kráčejícího bagru v kolonách měst nanejvýš pár tisíc km za rok.

Potřebuje na takové využití třeba důchodce (a nebo klidně student, o věk tu nejde) supermoderní Golf, který za výfuky kreslí zelená srdíčka z obláčků, na internet se připojí i z Kilimandžára a přežijete v něm čelní srážku s kamionem? Ne, prostě ne, vystačil by si s něčím skromnějším, protože nic jiného nevyužije, ani nemůže a v takové pražské aglomeraci bude třeba i nová Octavia II zcela dostačující auto. Tyhle vozy se ale v zemích EU prodávat nesmí.

Důvodem jsou stále náročnější požadavky na homologaci, které je vytlačují z nabídek a s nimi i spoustu lidí z trhu nových aut. Nejde tu až tak o emisní normy, alespoň těm dosavadním se dá celkem snadno přizpůsobit i starší vůz, spíše o všechno ostatní. A není to k ničemu, neboť člověk, který by si koupi nový vůz za 150 tisíc, si jej nekoupí za 350 jen proto, že v něm má eCall a sledování tlaku v pneu. Normy zde zdražují to, co si zákazníci těchto vozů stejně koupí, akorát v bazaru - ojeté, opotřebované, bez záruky, nutně v horším stavu a přitom ne nutně za nižší cenu. Někteří lidé by zkrátka o taková stará-nová auta stáli a my nevidíme důvod, proč by tu neměla být nabízena.

Jakým hitem mohou být, ukazuje dobře přehled světově nejprodávanějších sedanů segmentu B od JATO Dynamics. Možná si řeknete, že tohle není zrovna Evropany vytoužený typ auta a... není, úplně bez zájmu ale také není. Menší sedany jsou v některých zemích oblíbené a taková Dacia Logan, které se po léta prodává okolo 50 až 60 tisíc kusů jen v Evropě, rozhodně není propadák. Kdyby podobné levné auto nabízeli jiní, kupce by si našlo. A mohlo by jít klidně o dávno vyvinutý model.

Na čele této statistiky totiž trůní Peugeot 206. Dodnes nejprodávanější vůz této značky s více jak 8,3 miliony zářezy přišel na trh v roce 1998 a Evropu opustil jako model 206+ v roce 2012, dodnes se ale vyrábí. Íránské IKCO na něj získalo licenci, dále jej nabízí v provedení sedan s trochu upraveným vzhledem jako IKCO Runna Plus a bum, prodává jej 180 tisíc kusů za rok zdaleka nejen v Íránu. Tím dalece překonává Dacii Logan a její klony (100 tisíc aut za rok) nabízené mimo jiné u nás a také Ladu Granta, která je hlavně ruskou záležitostí.

Tato statistika ukazuje, že morálně stará, ale jinak nově stále vyráběná auta mohou bodovat, pokud zamíří do správného segmentu se správnou cenou. Málokdo by si asi v Evropě koupil morálně 25 let staré Audi A6, zákazníci takových vozů chtějí něco jiného, ale proč si dnes nemůže normální člověk koupit třeba nový Peugeot 206 na ježdění po městě, nás míjí. Za nějakých 150 tisíc, kolik by takový vůz mohl stát a kolik nakonec přibližně stojí v Íránu, by to bylo rozumné řešení potřeb nenáročných motoristů, kteří jen občas potřebují někam popojet. Evropských regulací je zkrátka příliš a některých případech jsou zcela kontraproduktivní, o tom jsme přesvědčeni. Méně majetným lidem k lepšímu novému autu nepomohou, ta zdraží mimo jejich dosah a zprostředkovaně zdraží ojeté ekvivalenty v bazarech.

Runna Plus alias Peugeot 206 od IKCO je bezpečně nejprodávanějším autem své třídy na celém světě. Namířeno má i do Evropy, v Rusku a okolních zemích jako jedny z nejlevnějších kloudných vozů vůbec. V EU na ně ale můžeme zapomenout. Foto: IKCO

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler