Světové prodeje Škody zkolabovaly tak, že víc aut ještě nedávno prodala v pouhých 5 zemích

/ Foto: Škoda Auto

Po špatných zprávách z několika významných trhů jsme se už museli ptát, zda česká automobilka někde ještě vůbec něco prodává. Odpověď zní ano, celkový výsledek je ale hodně bídný.

Největší a nejvýznamnější české automobilce v poslední době slunce nad výrobními halami nesvítí. Souběh několika nepříznivých faktorů, které zčásti souvisí s koronavirovou pandemií a zčásti jsou dány dřívějšími kroky značky, způsobil, že prodeje Škody míří dolů volným pádem. Najít mezi záplavou špatných zpráv nějakou dobrou je velmi obtížné - firma vyklidila pozice v Bělorusku a dolů táhne celý český trh. V případě Číny pak padá zcela ke dnu, tvrdé rány schytala i v Německu a propadá se také v nadějném Rusku. Když pak přišly špatné zprávy i z Velké Británie, museli jsme se ptát, zda ještě vůbec má kde brát.

Odpověď zní: „Ano,” ale je to skutečně po malých troškách. Na konci týdne mateřský koncern VW shrnul výsledky své i jednotlivých svých značek za letošní srpen i celý dosavadní průběh letošního roku a bilance Škody není potěšující. Pravda, optikou celého letoška meziročně roste, je ale otázkou, co je to za výhru, když loni po řadu týdnu nemohla prodávat téměř nikde nic. Od ledna do srpna tedy Škoda poslala do světa 644 200 vozů, což je o 4,4 % více než loni.

Trend posledních měsíců je ale varovný - v červenci meziročně ztratila i oproti bídnému loňsku 30,9 % celosvětového odbytu, v srpnu pak propad akceleroval na 34,3 %. To odpovídá výše zmiňovaným dílčím propadům, z výsledných 53 900 prodaných vozů si ale možná neuděláte jasnější obrázek o tom, jaká mizérie to je. Tak jej trochu dokreslíme.

OSN dnes na celém světě uznává 206 zemí a Škoda působí ve více jak polovině z nich. Přesto letošní výsledek ze všech těchto odbytišť nestačí na to, aby vyrovnal prodeje značky z roku 2018 na pouhých 5 z nich. A to je třeba říci, že srpen je v některých těchto místech (například Velké Británii) tradičně slabý měsíc a dorovnání letošního výsledku příliš nepomáhá.

Přesto v roce 2018 stačila Čína, Německo, Česká republika, Rusko a Velká Británie, aby se škodovka dopočítala 54 372 prodejů. Jejích dalších (tehdy) 97 odbytišť znamenalo už jen čísla navíc. Dohromady pak všechna zastoupení dala 91 800 prodaných vozů, jinými slovy se světové prodeje české značky za tři roky propadly o skoro 42 %, to už nemá daleko k polovině. Od roku 2018 jsou jen nižší a jak je vidno z meziročního vývoje, letošní propad je jasně nejintenzivnější.

Automobilka bude jistě argumentovat nedostatkem komponentů a věříme, že jich nemá dost. Není to ale zdaleka jediný důvod, celý trh takto intenzivně neklesá. Ztráty v Číně přišly už dříve, neschopnost prodávat v Rusku pořádně cokoli krom dostupného Rapidu a obecně žádaných SUV také, větší snaha o vyhovění regulacím EU místo přání zákazníků též a tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat.

Dosáhla Škoda vrcholu, který už nevyrovná? Možné to je - přejeme ji pochopitelně jen to nejlepší, negativní trend ale byl nastartován už dříve a dosud nevidíme kroky, které by mohly vést k jeho zvrácení. Škoda byla značkou útočící hlavně na zdravý rozum kupců a ohromující tím, že její auta dávají smysl, zvláště pak vzhledem k ceně. Tento přístup se ale z její nabídky vytrácí.

Případ Škody Octavia IV a Ruska je exemplární případ vyklizení pozic Škody. Pro automobilku šlo po léta o její nejprodávanější tamní model, po příchodu drahé čtvrté generace ale naprostou většinu jeho odbytu převzal dostupnější Rapid. Tady by se takové auto prodávalo jistě též, škodovka ale dává přednost nabídce, s níž startuje na 330 tisících s Fabií s litrem bez turba. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Volkswagen AG, Škoda Auto, JATO Dynamics

