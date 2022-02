Světovým autem roku 2022 může být nejlevnější vůz Evropy, byla by to facka elektromobilům před 2 hodinami | Petr Prokopec

Levná auta v podobných anketách obvykle nebodují, jejich posláním ostatně není ohromovat odbornou veřejnost. Dacia Sandero ale skutečně může uspět mezi městskými vozy v rámci WCOTY, v době nástupu drahých elektrických aut by to bylo úsměvné.

Dacii nejspíše nikdo nepovažuje za světového lídra. Je sice pravdou, že prodeje rumunské automobilky soustavně rostou, za tím však stojí do značné míry ceny, které se i v dnešní době drží sympaticky při zemi. Po stránce techniky značka vychází jen z toho, co jí Renault „pustí”, přičemž Francouzi poměrně logicky tlačí do popředí prvky, které u svých vlastních aut už opustili. Vše je tedy dávno zaplacené, a právě proto zůstává Dacia tak levná. Zákazníci ji za to opěvují, nicméně jak jsme naznačili výše, do ankety o titul Světového auta by nikdo rumunskou automobilku neposlal.

Přesto se tak děje, a to dokonce stále častěji. V roce 2018 totiž mezi kandidáty nominovanými na titul nechyběla Dacia Duster. O stupeň výše se nicméně již neprobojovala, přičemž to samé se stalo také o rok později. Pro letošek pak SUV mezi kandidáty chybělo, i přesto však rumunská automobilka má v prestižním klání jedno své želízko. V kategorii městských aut zatím bojuje Sandero a dosáhlo většího úspěchu než jeho příbuzný, neboť se dostalo mezi pět finalistů.

Dacia je tedy o krok blíže k zisku prestižního ocenění, jakkoliv příliš neočekáváme, že Rumuni nakonec usednou na trůn. Na ten má spíše políčeno taková Toyota Yaris Cross, stejně jako nesmíme opomenout ani Opel Mokka, Renault Kiger a Volkswagen Taigun. Zajímavé přitom je, že žádné auto z této pětice není prodáváno ve Státech, přičemž francouzské SUV je k dispozici zatím jen v Indii a Indonésii. Nicméně pravidla něco takového dovolují, proti volbě finalistů tak nelze nic říci.

Přesunout se tedy můžeme k dalším kategoriím, přičemž začneme u té hlavní, kde porota vybrala hned deset aut, zatímco u zbytku jde vždy jen o pětici. O titul Světové auto roku si to tedy rozdají Audi Q4 e-tron, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Genesis G70, Honda Civic, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX a Subaru BRZ/Toyota GR86. Očekávat lze tedy rozstřel mezi tradičními spalovacími a elektrickými vozy, přičemž bychom se nedivili favorizaci druhé zmíněné skupiny.

Dokládá to i skutečnost, že elektromobily nebudou soutěžit jen v hlavní kategorii, k dispozici totiž mají i svou vlastní. K Mustangu Mach-E a Ioniqu 5 ze přibyly Audi e-tron GT, BMW iX a Mercedes-Benz EQS. Zástupci mnichovské a stuttgartské značky přitom pro změnu budou své štěstí zkoušet rovněž ještě v jedné kategorii, a to v té luxusní, kde rovněž mezi finalisty najdeme Audi Q5 Sportback, Genesis GV70 a Volvo C40 Recharge.

Probrat pak ještě musíme dvě kategorie, a to sportovní a designovou. V té první zmíněné se utkají Audi e-tron GT, BMW M3/M4, Porsche 911 GT3, Subaru BRZ/Toyota GR86 a Volkswagen Golf GTI/R, zatímco ve druhé půjde o již „staré známé“ uvedené výše. Tedy o Audi e-tron GT, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kiu EV6 a Mercedes-Benz EQS. Jak se tedy zdá, někteří výrobci si mohou odnést hned celý koš ocenění.

Lze už jen dodat, že 15. března budou vyhlášeny tři nejlepší vozy z každé kategorie, zatímco 13. dubna dojde u příležitosti zahájení newyorského autosalonu k představení vítězů. Dacii pak držíme palce, byť je evidentní, že z představených aut tahá za nejkratší kus provazu. Navíc Sandero nedisponuje elektrickým pohonem, který je přes jeho limity v podobných anketách protežován podobně jako ze strany daňových systémů. Ale třeba nás nakonec porota překvapí - všechny kandidáty si můžete projít i s pomocí tiskových materiálů organizátorů níže.

