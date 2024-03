Světovým autem roku je 2,5tunový elektromobil za 1,95 milionu, nejlepším sporťákem 2,3tunový elektromobil za 1,8 milionu Kč včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Copak už jsme se všichni zbláznili, že jsme ochotni se tvářit, že takhle těžká, z podstaty neefektivní a extrémně drahá auta s nevyhnutelně omezenou využitelností danou ekvivalentem 20- až 25litrových nádrží označujeme za něco přelomového, co si zaslouží nějaký titul?

V roce 2020 se Světovým autem roku stala Kia Telluride. Úspěch automobilky tehdy podtrhl model Soul EV, který opanoval kategorii městských aut. Následující rok byl sice zasvěcen hlavně Němcům, ovšem před dvěma lety převzali Korejci otěže ankety v plné parádě. Nejlepším vozem bylo totiž zvoleno Hyundai Ioniq 5, které si zároveň odneslo ocenění za nejlepší design i za nejlepší elektromobil roku. Loni pak tutéž kategorie ovládl Ioniq 6, další vavříny ovšem přihodila Kia EV6 GT jakožto sportovní vůz roku.

Už to byly kontroverzní volby, ve všech případech šlo o okrajové a nic revolučního nepřinášející elektromobily s tučnými cenovkami, letos ale absurdita ankety pokročila ještě dál. A je to znovu defilé obou korejských značek. Celosvětově tedy bude po následujících dvanáct měsíců kralovat Kia EV9, zatímco Ioniq 5 N se stal králem mezi sportovními vozy. A EV9 je pochopitelně nejen nejlepší auto roku, ale i nejlepší elektromobil roku, jiný výsledek by technicky nedával smysl.

Korejcům gratulujeme, nemůžeme ale nedodat, že ani trochu nechápeme, co Hyundai či Kia nabízí tak zajímavého, s čím novým přišly a čím překonávají zbytek elektrického světa, natož pak spalovací auta. EV9 je se základní hmotností přesahující 2,5 tuny, výkonem jen 204 koní a cenou nejméně 1 949 980 Kč nepředstavuje nic, co by automobilový svět posouvalo vpřed, takový vůz si z podstaty nekoupí skoro nikdo. A ti, kteří po něm sáhnou, nejlépe pochopí, jak moc je pro použitelnost takového monstra limitující baterie o kapacitě odpovídající asi 25 litrům nafty v nádrži dieselového vozu.

Ioniq 5 N na tom není ani trochu lépe. Vypadá jako sportovní hatchback, je to ale spíš crossover s naprosto šílenou hmotností přes 2,3 tuny, který s cenou začíná na 1 799 990 Kč. Znovu: Kdo si tohle koupí? Kdo může říci, že takový vůz znamená ve své třídě něco víc než před 10 roky VW Golf VII GTI? Však tento vůz s hmotností začínající na 1,35 tuny (tedy skoro o tunu níž) představoval se skoro třetinovou cenou proti Ionuiqu vrchol efektivity v jakémkoli smyslu těchto slov.

Upřímné odpovědi se ale nejspíše od žádného ze stovky novinářů z 29 zemí nedočkáme. Raději tedy doplníme, že vedle Korejců si na své přišli rovněž Němci, Japonci a Švédové/Číňané. BMW řady 5/i5 se totiž stalo luxusním vozem roku, zatímco Toyota Prius získala ocenění za design. V kategorii městských aut pak zvítězilo Volvo EX30, tedy další elektromobil. Čistě spalovací pohon tak zjevně v anketě již nemá šanci, i když BMW 5 jím pořád může být.

My už jen dodáme, že právě teď testujeme Kiu EV6 GT, tedy elektromobil s 585 koňmi a zrychlením lepším, než mají na kontě mnohé leckteré supersporty. A je třeba přiznat, že jakmile zašlápnete plynový pedál, je akcelerace opravdu drtivá i opojná. Ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že každý takový pohyb pravé nohy je doprovázen snížením kapacity baterií nejméně o jedno procento a z dojezdu 424 kilometrů na jedno nabití udělá klidně desítky kilometrů. Však tu máte jen 77,4 kWh baterií na tak ohromný výkon v tak těžkém (2,2 tuny a víc) autě. EV9 disponuje toutéž architekturou, akorát je ještě větší a těžší...

Světovým autem roku 2024 je korejské elektrické SUV EV9. Víc jak 2,5tunové auto, které u nás nekoupíte za méně než dva miliony korun. Foto: Kia



A nejlepším sportovním vozem je 2,3tunový Ioniq 5. Ale no tak, tohle už snad nikdo nemůže myslet vážně. Foto: Hyundai

Zdroj: World Car Awards

Petr Prokopec

