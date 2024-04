Svolávací akce kvůli zasekávajícímu se plynu donutila Teslu odhalit, kolik reálně prodává Cybertrucků dnes | Petr Miler

/ Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Tesla okolo prodejů auta, s nímž je spojen jeden z největších automobilových humbuků posledních let, soustavně mlží. Po chybě při montáži, která začala majitele potenciálně ohrožovat na životech, ale musela s pravdou ven.

Když se to vezme kolem a kolem, je Cybertruck Tesly relativně bezvýznamným autem. Mohutný pickup s elektrickým pohonem a specifickým designem se nikdy nemůže stát vozem, který změní svět, přesto kolem něj americká automobilka dokázala udělat v posledních letech takový humbuk, že bychom asi marně hledali jiný vůz, kterém se v nejrůznějších souvislostech po tu dobu tak moc mluvilo.

Tesla by pochopitelně tento stav ráda obrátila v prodejní úspěch, něco takového ale nebude snadné už kvůli tomu, čím Cybertruck je. A také kvůli tomu, že ho nedokáže vyrábět bůhvíjaké množství. Oficiálně automobilka hovoří o tom, že by příští rok ráda vyrobila 250 tisíc kusů tohoto modelu, už podle toho, jak vysoko se pořád šplhají jeho ceny na sekundárním trhu, se ovšem nezdá, že by ho v tuto chvíli vyráběla jakkoli větší množství.

O kolik aut jde, jsme oficiálně dosud mohli jen hádat, neboť automobilka nezveřejňuje ani ve svých kvartálních reportech přesná čísla prodejů týkající se konkrétních modelů. Teď ale máme na jednotky aut přesné číslo přímo na talíři. Stalo se tak díky svolávací akci, kterou Tesla musela vyhlásit poté, co se právě Cybertruckům začaly rozpadat pedály plynu tak problematickým způsobem, že se mohou zaseknout v poloze plného stlačení. To je v tak velkém a těžkém autě velmi nešťastná věc. A i když elektronika utne výkon v momentě současného stlačení pedálu brzdy (a samy brzdy jsou u auta vždy zásadně výkonnější než motor), méně zkušený řidič by teoreticky mohl zpanikařit a způsobit vážnou nehodu.

Fyzická „svolávačka” týkající se všech vyrobených aut tak byla nevyhnutelná. A právě a ze zveřejněných dat s ní spojených americkou NHTSA se dozvídáme, že Tesla automobilka od konce loňského roku do letošních 4. dubna dodala zákazníkům 3 878 Cybertrucků. To vzhledem k „hypu” kolem něj opravdu není mnoho, na druhou stranu je to pořád víc, než GM dodal konkurenčního Hummeru EV za celý loňský rok. V jeho případě se jedná o 3 260 vozů. A letos na tom elektrický Hummer není o mnoho lépe, za první kvartál GM reportuje 1 688 prodaných kusů.

Pokud by Tesla dál dodávala svůj pick-up tímto tempem, neprodá letos víc jak 16 tisíc aut. A to by jistě nebyl důvod k oslavám. Uvidíme, jak se věci budou dál vyvíjet, pro dnešek dodáme už jen tolik, že pedál se rozpadá (jeho nášlapná část se odděluje od modulu celého pedálu) proto, že si dělníci ve výrobě pomáhali mýdlem k tomu, aby tuto část auta dali snáz dohromady. Co ale oběma dílům dovoluje „jít víc do sebe”, pomáhá také k tomu, aby se snáz oddělily. A jak můžete spatřit na videu níže, konstrukce okolních částí interiéru se dokáže postarat o to, že se celý pedál zasekne v poloze plného zmáčknutí.

Tesly Cybertruck jsou v aukcích pořád žádaným zbožím, což vysvětluje už počet dosud vyrobených aut. Pokud o vůz stojí miliony lidí, pak ani ne 4 tisíc vyrobených Cybertrucků poptávku stěží uspokojí. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Zdroje: NHTSA, el.chepito@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.