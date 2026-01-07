Továrna, která měla být symbolem elektrické budoucnosti Stellantisu, zavřela své brány a nikdo neví, co bude dál
Petr MilerJe to fascinující obrat během pár let, však ještě v roce 2023 Stellantis tuto fabriku hrdě označoval za symbol svého přerodu. Teď se jím vlastně stává, jenže úplně jinak, než si firma představovala. Sázka na jednu kartu se jí vymstila tak moc a tak rychle, že se teď skutečně musí zásadně změnit.
včera
Je to fascinující obrat během pár let, však ještě v roce 2023 Stellantis tuto fabriku hrdě označoval za symbol svého přerodu. Teď se jím vlastně stává, jenže úplně jinak, než si firma představovala. Sázka na jednu kartu se jí vymstila tak moc a tak rychle, že se teď skutečně musí zásadně změnit.
Stellantis během uplynulého roku provedl nevídaný obrat a změnil se ze snad nejambicióznějšího evropského propagátora elektromobilů ve firmu, která znovu mohutně sází na spalovací motory a ústy svého nového šéfa věci popisuje tak, jak jsou. A nejde jen o slova, má to své faktické dopady - dřívější elektrické projekty jsou utlumovány až do té míry, že si Stellantis s některými svými továrnami neví rady.
Podle Italpassion to aktuálně platí o závodu v Cassinu, který byl Stellantisem v roce 2023 označen za jedno z center elektrické revoluce a symbol nové budoucnosti firmy. Teď se stává spíš symbolem její smutné minulosti posledních let - továrna v polovině prosince zavřela své brány a nechá je ve stejné poloze nejméně do půlky ledna.
Důvodem je, že Cassino v posledních letech vyrábí jen modely Alfy Romeo a Maserati, které měla čekat elektrická budoucnost, ale potkala je nijaká přítomnost. Stárnoucí Alfy Giulia, Stelvio už tolik netáhnou a nástupci nejsou v dohledu. Maserati Grecale pak nikdy nemohlo být vyloženým trhákem. Objemy výroby tak klesly na nízké desítky tisíc ročně, což je v závodě, který je navržen pro řádově větší objemy produkce, neúnosné.
Kdyby šlo o dočasný stav, Stellantis jej nějak skousne, tak jednoduché to ale není. Giulia a Stelvio nové generace byly původně navrženy pouze jako elektromobily stojící na platformě STLA Large. Byla to utopická vize, což Stellantis pochopil příliš pozdě na to, aby mohl na dosavadní modely průběžně navázat čímkoli prodejným. Až loni tedy začal pracovat na vývoji nových spalovacích verzí stojících na stejné architektuře, ty ale hned tak nedokončí. A tak v Cassinu skoro doslova není co dělat.
Nové Alfy zkrátka nebudou hotové dřív než v roce 2027, odložen byl i příchod derivátů od Maserati. Současné Giulie a Stelvio se tak musí vyrábět déle, než bylo plánováno, evropské prodeje ale mají být zaříznuté a zbytek světa nestačí zajistit odbyt, který by Cassinu stačil pro smysluplné uplatnění. Továrna je tak další obětí nesmyslné sázky předchozího vedení na jednu kartu, která má zatím nejasné dopady vyjma toho, že se firmě vrací jako bumerang - co bude s továrnou dál, ani Stellantis v tuto chvíli neví a odmítá další plány komentovat.
Firma optimisticky označuje současné dění za „probíhající reset”, který nakonec přinese pozitivní výsledky. Dá se tomu věřit, a tak i pro zaměstnance pracující v Cassinu existuje naděje, že nový plán firmy zabere a vrátí jim práci, na kterou dnes jen vzpomínají doma „na překážce”. Jistý si dnes ale nemůže být nikdo ničím - automobilový průmysl se stal obětí ideologických her lidí, kteří zjevně netušili, s čím si zahrávají.
Továrna Stellantisu v Cassinu stojí. Je tomu tak už pár týdnů a nejméně dalších pár týdnů tomu tak bude. Touto dobou už měla ve velkém vyrábět elektromobily, o které ale nikdo nikdy nestál. Plány tak byly zrušeny a nové zatím nebyly realizovány, budoucnost fabriky je tak v mlze. Foto: Stellantis
Zdroje: Italpassion, Stellantis
