Symbol úpadku Hondy se ukázal v nové verzi. A i když na pohled láká, je pořád stejným symbolem úpadku
Petr ProkopecTohle auto mělo obrovský potenciál, japonská automobilka se jej ale rozhodla zabít lpěním na technickém řešení, kterému se naprostá většina potenciálních kupců leda vysměje. Tato verze vypadá ještě lépe než standard, na problematické podstatě auta ale nemění vůbec nic.
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Symbol úpadku Hondy se ukázal v nové verzi. A i když na pohled láká, je pořád stejným symbolem úpadku
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto mělo obrovský potenciál, japonská automobilka se jej ale rozhodla zabít lpěním na technickém řešení, kterému se naprostá většina potenciálních kupců leda vysměje. Tato verze vypadá ještě lépe než standard, na problematické podstatě auta ale nemění vůbec nic.
„Můžete kozu obléknout do obleku, ale stále je to koza,“ zaznělo v jednom z mých oblíbených seriálů Dva a půl chlapa. Tato slova do puntíku padnou na novou limitovanou edici Hondy Prelude. Japonská automobilka se rozhodla, že vůz ohákne do červeného laku Premium Crystal Garnet Metallic, po stránce mechanické ovšem nepohnula s jediným šroubkem. Prelude tak sice vypadá atraktivněji než dosud, jenže po stránce jízdní je to ale pořád stejná bída.
Automobilka tak v podstatě jen zviditelňuje svůj úpadek, ve kterém současné vedení firmy zašlo tak daleko, že se ho to bývalé snaží vyštvat. Jedním z důvodů bylo, že současný šéf firmy „nenaslouchá zákazníkům značky” a pojetí nových vozů nechává diktovat spíš ideologickými cíli, které ale většinu klientely zjevně nezajímají. U tuctových modelů to nemusí být až tak podstatné, ty to „jenom” zdražuje, aniž by jim to přidávalo na faktické atraktivitě. Ale jak chcete něčím takovým oslovit nadšence do řízení či tradiční klientelu dokojenou VTECy a spol.? Takoví lidé vyhlíží emotivně podmanivé stroje, ne líbivé „spasitele planety”.
Novinka je ale svou podstatou skutečně pořád stejná, liší se jen vzhled. A červený lak, který se dosud v běžné nabídce neobjevil a nejspíš do ní ani hned tak nezamíří, není tím jediným, co novou edici odlišuje od zbytku produkce. Honda přihodila červeně lakované třmeny brzd Brembo, stejně jako červené detaily zasazené do nárazníku, kde je běžně používána modrá barva. Litá 19palcová kola ovšem už mají původní design, načež můžeme exteriér opustit a zamířit do interiéru, kde se v přední části zabydlelo čalounění Bordeaux. Vzadu ovšem Honda zůstala u černé a vytáhla jen kontrastní švy.
Pomyslný finální dotek představuje vyvedení nápisu „Prelude“ před spolujezdcem v červené barvě místo základní bílé, tím však změny skutečně končí. Přičemž Honda za limitovanou edici požaduje o 126 500 jenů neboli takřka 17 tisíc korun více. To skutečně není mnoho, ostatně třeba na českém trhu byste za takové peníze nedostali ani samotný prémiový lak. Za ten si totiž místní zastoupení účtuje 17 900 Kč. Pochopitelně ale nejde o tentýž odstín, s jakým je k dispozici japonská limitka.
Automobilka neuvedla, zda bude dostupnost nového provedení nějak početně či časově omezena. K dealerům by se ovšem mělo dostat 20. srpna a komplet bude k mání za 6 306 300 JPY, tedy si za 826 tisíc Kč. Ve srovnání s českým trhem jde o relativně příznivou cenu, kupé u nás totiž startuje na 1,2 milionech korun. Za to pak dostáváte kombinaci dvoulitrového čtyřválce a elektromotoru, která skrze automatickou převodovku posílá na přední kola 204 koní.
Jakkoli jde ovšem o vcelku početné stádo, auto není zrovna optimalizováno pro aktivní řízení a v případ zrychlení na stovku je třeba počítat s poměrně dlouhými 8,3 sekundami. Nejvyšší rychlost pak činí pouhých 188 km/h. To jsou směšná čísla, i naprosto tuctová, skoro základní Škoda Octavia 1,5 TSI se 150 koňmi je na stovce za 8,5 sekundy a jede až 229 km/h. A stojí skoro polovinu. Octavia RS se stovkou za 6,4 sekundy a maximálkou 250 km/h je pak vedle Preludu supersport, pořád ale stojí o 130 tisíc korun míň. A je to praktické rodinné auto, ne jednoúčelové kupé.
Nový Prelude navíc zaostává i za předchozími generacemi japonského kupé, což jen potvrzuje jeho naprostou marnost. Není tak vůbec překvapením, že za letošní rok bylo v Česku zaregistrováno pouze 12 kusů. Kolik z toho pak připadá na zákazníky a kolik na dealery, je otázkou, daný počet je ale dokonce nižší než v případě takových Ferrari 12cilindri (13 ks) či Purosangue (17 ks). Skutečně nic nevykresluje úpadek Hondy a absurditu jejího aktuálního uvažování lépe.
Honda Prelude Limited Edition míří pouze na japonský trh, přičemž oproti běžné produkci dostala odlišný lak a čalounění. Pod kapotou však zůstává stejná hybridní marnost. Foto: Honda
Zdroj: Honda
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