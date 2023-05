Sympatický čínský konkurent Octavie se začal prodávat v Evropě, v plné polní stojí míň než Škoda v základu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BAIC

A není to jediná zajímavá čínská novinka na starém kontinentu, ta další je dokonce ještě levnější. Zákazníky zatím loví v Rusku, kde navíc dostali možnost ušetřit dalších až 148 tisíc Kč oproti už tak zajímavé ceníkové ceně.

Co jsme na počátku dubna nakousli, to nyní můžeme dojíst. U ruských dealerů se totiž objevili první kusy čínských automobilů BAIC U5 Plus a X35. V prvním případě jde o 4 660 milimetrů dlouhý sedan, ve druhém pak o 4 325 mm velké SUV. Ceny jsou lidové, pokud tedy lze dnes něco takového říci. Sympaticky vypadá hlavně U5 Plus, a to nejen díky líbivému designu. Vůz je totiž k mání za 1 829 900 rublů (cca 511 tisíc Kč), za což hned dostáváte vrcholnou výbavu Luxury.

S čím tedy lze počítat? Zvenčí jsou to třeba 16palcová litá kola, uvnitř pak klimatizace, digitální přístrojový štít či multimediální systém se zpětnou kamerou a 12,3palcovou obrazovkou. Dále pak nechybí zadní parkovací senzory, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka či ABS, ESP a asistent rozjezdu do kopce. O bůhvíjaký přepych se tedy nejedná, nicméně podobně velká Škoda Octavia toho v základu nabízí nesrovnatelně méně. Přitom startuje o víc jak sto tisíc korun výš. Tedy u nás, v Rusku se stále prodává ze skladových zásob od 2 613 000 RUB, tedy asi 735 tisíc Kč. To pak má BAIC snadnou práci.

Octavia totiž v Rusku v základu nabízí 1,6litrový atmosférický čtyřválec, U5 Plus má čtyřválcovou jedna-pětku s vyšším výkonem. I když byla upravena pro možnost spalovat benzin s oktanovým číslem 92, na přední kola přesto míří aspoň 113 koní a 142 Nm, přičemž zákazníci mohou volit mezi pětistupňovým manuálem a automatem CVT. Zda se pak někdy dočkají turboverze tohoto motoru, je otázkou.

Přesunout se můžeme k SUV X35, které je prozatím k dispozici pouze s manuálem. Ceny v tomto případě startují na 1 698 900 RUB (cca 472 tisíc Kč), za což dostáváte základní výbavu Fashion A zahrnující rovněž šestnáctky, stejně jako klimatizaci či zpětnou kameru. Středový displej je nicméně 8palcový, čalounění pak látkové. S kůží jsou spojené až vyšší úrovně, z nichž Luxury je rovněž vrcholem. V případě takového provedení nicméně cena narostla na 2 139 900 rublů (asi 597 tisíc Kč).

Ruské zastoupení BAIC nicméně dodává, že zákazníci mohou počítat s výraznými slevami, jenž se budou odvíjet dle toho, zda přivezou auto na protiúčet, sjednají si pojištění přímo u dealerů či sáhnou po firemním leasingu. V takovém případě mohou ušetřit až 530 tisíc rublů (asi 148 tisíc Kč). Opravdu by nás tedy nepřekvapilo, kdyby Avtotor, který má na starosti lokální výrobu v Kaliningradu, zakrátko mluvil o vyprodání veškeré letošní produkce či jejím navyšování.

S expanzí lze nakonec počítat tak jako tak. SUV se totiž již v květnu má objevit s přeplňovanou verzí motoru, jenž spáruje 150 koní s CVT. Cena této verze přitom bude startovat na pěkných 1 750 000 RUB (cca 488 tisíc Kč). Do konce roku nicméně mají dorazit ještě modely X7, X55, BJ40, BJ60 a elektrická verze sedanu U5 Plus. Jak se tedy zdá, BAIC působící také pod označeními Beijing, má ambice stát se v Rusku jedním z klíčových hráčů.

U5 Plus je pohlednější z dvojice nových čínských aut pro Evropu. Hnací ústrojí naladěné pouze na 113 koní neohromí, konkurenční Octavia ale nabízí ještě méně. A jelikož „papá“ levný málooktanový benzin, je tím pravým pro šetřivé zákazníky. Foto: BAIC



SUV X35 designem moc neláká, při svých cenách ale může být snadno úspěšné. V jeho případě byl navíc již potvrzen i turbomotor se 150 koňmi. Foto: BAIC

Zdroje: BAIC, RG

