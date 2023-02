Syn zakladatele Toyoty je po smrti, bez něj by se japonský gigant nikdy nestal tím, čím je před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Je v podstatě nemožné domyslet, kde by Japonci bez tohoto muže byli, byl odpovědný prakticky za vše velké, co Toyota dokázala. Mimo jiné včas pochopil význam amerického automobilového trhu.

Zatímco celý svět se včera oháknul do růžové a slavil Svatého Valentýna, Toyota se pohroužila do smutku. V požehnaném věku 97 let totiž zemřel Shoichiro Toyoda, otec současného prezidenta automobilky Akio Toyody, syn zakladatele značky Kiichira Toyody a vnuk zakladatele celého impéria Sakichi Toyody. Pro výrobce je to skutečná rána, i když Shoichiro se z pozice čestného prezidenta firmy do běžných záležitostí dávno nevměšoval. Bez něj by nicméně automobilka nebyla tam, kde je.

Shoichiro odstartoval kariéru v rodinné firmě již v roce 1952, kdy se soustředil zejména na kontrolu kvality a aplikaci nových technologií. Následně začal stoupat stále výše, až se v roce 1981 stal šéfem marketingového a prodejního oddělení. Tehdy struktura Toyoty počítala se dvěma separovanými divizemi, z nichž jedna měla na starosti kontakt se zákazníkem, zatímco druhá byla pověřena výrobou aut. Toyoda nicméně velmi správně pochopil, že jedna ruka se nedokáže obejít bez druhé.

V roce 1982 proto došlo na sloučení divizí, čímž byla zformována společnost Toyota Motor Company. Shoichiro se stal jejím prvním prezidentem, přičemž o deset let později byl zvolen předsedou představenstva. Tuto funkci pak zastával až do roku 1999. Členem rady nicméně zůstával i nadále, přičemž v roce 2009 byl jmenován již zmíněným čestným prezidentem. Na tomto postu pak setrvával až do včerejšího dne, součástí nejvyššího vedení značky tak byl po dlouhých 57 let.

Shoichiro se nicméně nezasloužil jen o vznik největší automobilky světa. Mimo to se zasadil o vznik luxusní značky Lexus, která přišla na svět v roce 1989. Tím dokončil dílo svého předchůdce a strýce Eiji Toyody, kterému je pro změnu připisován posun značky mezi ziskové výrobce. V roce 1983 pak odstartoval projekt „nejlepšího auta na světě“, který nakonec vyústil v příchod LS 400, vůbec prvního modelu Lexusu. Jako následný produkt pak přišla na svět i Toyota Supra.

Zpět ale k Shoichirovi, v jehož kariéře jako další velký milník září rok 1997. Právě tehdy se ukázala první generace Priusu, díky které se Toyota stala lídrem na poli hybridních technologií. Vznik hatchbacku z velké míry podnítil právě Toyoda. Ten si pak ostatně ještě v 80. letech uvědomil význam amerického trhu. Když přitom nastupoval do čela značky, byla všechna auta do Států dovážena. V roce 1992 nicméně již 40 procent z nich bylo vyráběno přímo v Americe.

Odešel tak jeden z největších velikánů celé automobilové historie, jemuž se osudnou stala zástava srdce. To ale s ohledem na požehnaný věk není až tak překvapivé. Jakkoli je třeba dodat, že Shoichiro byl velmi aktivní i v posledních letech. Kupříkladu v roce 2012 to byl právě on, kdo symbolicky předával klíčky od tehdy nového Priusu prvnímu britskému fleetovému zákazníkovi. O čtyři roky později pak pomáhal uzavřít spolupráci s další japonskou automobilkou Suzuki.

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

