Tahač nebo obytňák Bugatti by přepsaly dějiny aut, působí jako z jiného světa

Někdy stačí málo a z automobilů, jejichž přítomnost na silnicích sotva vnímáme, se stanou objekty hodné pozornosti. Přesně o takové proměny se postaraly tyto vize, šance na vznik podobných aut ve skutečném světě jsou ale prakticky nulové.

Bugatti vyrábí technicky i designově výjimečné stroje, oběma zmíněnými aspekty si značka už před druhou světovou válkou vybudovala renomé, ze kterého žije v podstatě dodnes. A stále se snaží vyrábět ta nejrychlejší silniční auta, která uhranou, i když se nepohnou ani o píď.

Snad každý zná Veyron a Chiron, modely schopné jako jedny z mála sériových vozů uhánět rychlostmi i přes 400 km/h. Moderních Bugatti mohlo být i více, před pár léty měla francouzská automobilka hotové rozšíření nabídky o dostupnější vůz, nicméně aféra Dieselgate odrovnala pokus do pozice nikdy nedokončeného a léta ani veřejně nepředstaveného experimentu.

V tomto kontextu je absurdní uvažovat o možném zaměření Bugatti na nákladní nebo obytné automobily, ve virtuálním světě je ale možné všechno. Nakonec koncernu VW nejsou cizí ani ryze utilitární stroje, je majitelem značek MAN a Scania, které by mohly dodat osvědčenou techniku. Vzhled by ale zajistili návrháři tvarující nejrychlejší vozy světa.

Jak by něco takového mohlo vypadat, předvedl světu člověk, který si na internetu říká flybyartist. Ten dal za vznik pozoruhodným návrhům tahače, vlastně celého kamionu, který v dnešním světě nemá obdoby. Takové vozy obvykle nejsou designově zajímavé, ani nemají důvod takové být, představy autora jsou ale jako z jiného světa. Typické designové prvky francouzských skvostů dávají i kamionům atraktivní vzhled, za kterým by se na ulici otočil snad každý. Divoký koncept tvoří jeden spojitý celek, není to jen tahač s obvyklým návěsem.

Podobně je tomu v případě návrhů obytných aut. I to jsou hodně divoká díla, přitom u nich nejde utilitárnost zcela stranou, zadní obytná část evidentně ctí nezbytné tvary takových strojů, k nim ale přidává aerodynamicky pojaté tvary přídě a bočních partií. Rovněž zde se z nudných krabic stávají výtvory hodné pozornosti.

Něco takového by přepsalo dějiny aut, je ale jasné, že podobné stroje těžko kdy vzniknou. Sice by jistě zaujaly i v reálu, kdo by ale platil desítky milionů za kamion pro parádu? Úlohou těchto aut je obvykle něco docela jiného než ohromovat okolí či těšit majitele vzhledovou nebo technickou výjimečností. U obytňáku si to představit dovedeme, tušíme ale, že majitelé podobnou sumu nasypou raději do výjimečného pojetí interiéru, ten je bude těšit především.

