Tahle auta má VW odpravit v rámci chystané modelové čistky. Dotkne se i Škody a Audi, ušetřeny nebudou ani bestsellery
Petr ProkopecPokud chce VW napravit svůj byznys, jaký smysl dává odpravovat modely, které se prodávají? Důvodem má být, že na nich automobilka nevydělává dost, to se má týkat i stále klíčové Škody. Celý problém je ale trochu složitější.
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Tahle auta má VW odpravit v rámci chystané modelové čistky. Dotkne se i Škody a Audi, ušetřeny nebudou ani bestsellery
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Pokud chce VW napravit svůj byznys, jaký smysl dává odpravovat modely, které se prodávají? Důvodem má být, že na nich automobilka nevydělává dost, to se má týkat i stále klíčové Škody. Celý problém je ale trochu složitější.
Před jedenácti lety na Volkswagen prasklo, že jeho dieselové motory nejsou až tak čisté, jak je Němci prezentovali. Automobilka se tak namočila do skandálu obřích rozměrů, čehož někteří zkusili využít k zásadní změně jejího směřování. Do čela koncernu tak zamířil Herbert Diess, dříve manažer BMW, kterému učaroval úspěch Tesly. Elektromobilitu tak začal tlačit jako smyslů zbavený a ignoroval jak skutečné příčiny atraktivity Tesly, tak technické, ekonomické i uživatelské limity elektrických aut.
Koncern navíc v roce 2019 přišel s elektrickými novinkami, které technologicky nepatřily na špičku už v době své premiéry. A od té doby s nimi navíc nic podstatného neudělal, s menšími evolučními změnami je prodává dodnes. Kdyby aspoň byly levné, ani to ale neplatilo, zejména čínská konkurence nabízela na tomto poli celou tu dobu víc za míň. Němci ale přesto nadále žili v představě, že si svou elektrickou vizi prosadí klidně i přes mrtvoly. Proto upustili od dalšího vývoje spalovacích aut, u kterých navíc přistoupili k dramatickému zdražení, jakkoli jejich kvalita šla dolů.
Výsledek těchto snah na sebe nenechal dlouho čekat. VW nejprve přišel o pozici globální jedničky, než byl z trůnu sesazen také v Číně. Tento trh byl přitom pro Němce extrémně důležitý, a to nikoli pouze kvůli objemům. Právě v Říši středu totiž koncern vydělával nemalé peníze, se kterými si následně mohl ve své domovině dovolit méně efektivní hospodaření. Dokud se tedy VW v Číně dařilo, problémy nebyly vidět. Jakmile se jim dařit přestalo, ukázaly se v plné nahotě.
Automobilka ovšem v té chvíli nezatáhla za nouzovou brzdu, místo toho se srdnatě byla za dosavadní strategii a prohlašovala, že to zvládne a že všichni její kritici neví, o čem mluví. Tím ovšem jen docházelo na nafukování celého problému. Skutečně tak bylo už jen otázkou času, než se ucho od džbánu utrhne. K tomu dochází právě teď, neboť VW letos vykazuje až tragické výsledky a svá elektrická auta mimo Evropu neprodává téměř nikomu.
Firma zkouší krizi zažehnat, znovu nejde do podstaty věci, ale osekává náklady. Jak přímo VW avizoval minulý týden, chystá razantní čistku v celé koncernové nabídce, kdy zmizet z prodeje má až polovina všech dnes nabízených vozů. Konkrétní modely zatím VW neupřesnil, Bild však s odvoláním na své zdroje ve firmě několik kandidátů jmenuje.
U VW mají být na odstřel Jetta a Taos. Prodeje sedanu totiž dalece zaostávají za konkurencí, přičemž SUV je na tom dokonce ještě hůře. Něco takového je hlavně v Americe, kde je daná karosářská verze velmi oblíbená, opravdu překvapivé. A protože registrace v druhém kvartálu dále klesly o 43,9 procenta, je v tomto případě asi vymalováno.
Co asi rozhodně překvapí, je zmínka o konci Škody Fabia, jakkoli souvisí s též spekulovaným koncem VW Polo. O malou škodovku je totiž pořád slušný zájem, loni totiž čtyřmetrový hatchback dosáhl na 119 139 registrací a stal se čtvrtým nejžádanějším modelem značky. Marže jsou ale prý moc malé, a pokud skončí Polo, snadno by se při jakkoli ospravedlnitelných cenách mohly stát zápornými.
V podobném duchu současné problémy firmy komentoval šéf značky Oliver Blume pro Bild. Podle něj není problém v poptávce, ale v nákladech: „Naše vozy jsou velmi populární, ale nevyděláváme na nich dostatek peněz. Právě proto potřebujeme dále zredukovat náklady, a to napříč všemi kategoriemi,“ sdělil. Jenže to je trochu zavádějící pohled na věc.
Izolovaně vzato je to tak, ale komplexní pohled musí být trochu jiný a znovu má elektrické základy. VW vsadil na drahou technologii s omezenou přirozenou poptávkou, takže obtížně najde cenu takových aut, při které by na nich vydělával a současně byla atraktivní. Však takové elektrické Polo dnes v Česku reálně začíná na 712 tisících Kč ve verzi, která nemá na palubě skoro nic. Je v takový moment na místě říci, že auto je super a prodávalo by se skvěle, jen by muselo stát 400 tisíc? Jak by mohlo Tohle není problém s náklady, které s nesouvisejí jeho výrobou, to je vrozený problém takové nabídky, který nemá žádné řešení - bez dramatických změn v oblastech, které VW neumí ovlivnit, půjde vždy o drahé a špatné řešení.
Zbylí kandidáti na odstřel se rekrutují z líhní ostatních značek VW. O Audi Q5 Sportback, Q6 E-Tron Sportback či Porsche Cayenne Coupe není takový zájem jako o jejich klasicky stylizované příbuzné. Všechny tyto varianty se stylovějśí zádí by se tedy rovněž měly potkat se smrtkou, přičemž v Zuffenhausenu prý uvažují i nad koncem spalovacích verzí modelů Boxster a Cayman. Nejde přitom o dosluhující generace, nýbrž o ryzí novinky, které dle původního plánu ani neměly vzniknout. Jenže po elektrickém fiasku Porsche rozhodlo, že nakonec další provedení vyvine.
Pokud ovšem kolegové z Bildu mají správné informace, pak Zuffenhausen přistoupil k další dramatické otočce. Přičemž je otázkou, zda nakonec vůbec pošle na trh alespoň elektrickou verzi, nebo jestli tuto modelovou linii zabije kompletně. Za šťastné bychom to nepovažovali, naopak se ale nedivíme, že konec má čekat elektrický Taycan, neboť jde o stále větší propadák. A elektrický Macan se mezi propadáky řadí už též.
Zajímavé pak je, že skončit má také Cupra Raval. Tedy malý elektromobil, který je spřízněn s VW ID.1 či Škodou Epiq, a jenž se před pár týdny teprve začal vyrábět. Jenže koncern asi tuší, že při vyšší ceně by se neprodával tak dobře jako německý a český příbuzný. Není tedy jediný důvod dále pumpovat firemní pokladnu, zvláště proto, že ta je již prakticky prázdná. VW nicméně doufá, že ona čistka jí znovu naplní, neboť díky ní má do roku 2031 ušetřit 6,5 miliardy Eur, tedy 158 miliard korun.
Bild přitom uvádí, že seznam kandidátů na odstřel je předběžný. A není úplný, nabídku VW Group tedy opustí daleko víc aut. Automobilka nicméně svého mluvčího vzkázala pouze to, že „spekulace ohledně budoucích modelů nehodlá komentovat”. A Škoda pro změnu říká, že současné kroky VW na její fungování žádný bezprostřední vliv. Všeho do času, chce se dodat, všeho do času...
Fabia sice startuje na 419 900 Kč, a to navíc s atmosférickým litrovým tříválcem a pětistupňovým manuálem, tedy ne zrovna sofistikovanou a drahou technikou, přesto na ní ovšem automobilka zjevně jen velmi málo vydělává. A proto zvažuje koncern VW zvažuje její odstřel. Foto: Škoda Auto
Porsche Taycan je propadák, který stěží zachrání novinky jako fiktivní řazení, ten má konec prakticky jistý. Foto: Porsche
U Volkswagenu se jistě bude řezat nejvíc, z modelů to má odnést mj. spalovací Polo. Tedy auto, o kterém se ještě nedávno hovořilo, že mu bude prodloužen život, aby sloužilo vedle elektrického nástupce. Důvody mohou být stejné jako u Škody. Foto: Volkswagen
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