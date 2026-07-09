Tahle placka dostala nejsilnější motor V12 v historii silničních aut, 0-300 km/h udělá dřív než řeknete Praesto
Petr ProkopecTohle auto je pro svět aut něco jako výstřel z Aurory a... A přesně tak si i říká. S kombinaci 1 875 koní výkonu a 1 548 kilogramů hmotnosti je to skutečně rána, příští rok se konečně dostane do rukou prvním zákazníkům.
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Tahle placka dostala nejsilnější motor V12 v historii silničních aut, 0-300 km/h udělá dřív než řeknete Praesto
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto je pro svět aut něco jako výstřel z Aurory a... A přesně tak si i říká. S kombinaci 1 875 koní výkonu a 1 548 kilogramů hmotnosti je to skutečně rána, příští rok se konečně dostane do rukou prvním zákazníkům.
Čekání na nové Zenvo se nám opravdu protáhlo. Model Aurora se totiž ve své koncepční formě ukázal světu už v srpnu 2023. Loni pak na Festival rychlosti v Goodwoodu zamířila produkční verze. Dánové tehdy oznámili, že chystají dvě varianty Tur a Agil, z nichž první zmíněná je víc zaměřena na jízdu po silnicích, zatímco druhá by ráda za svou domovinu považovala spíš okruhy. Na ty by se ovšem majitelé mohli dopravit po vlastní ose, neboť stále počítá s instalací registračních značek.
Festival rychlosti v Goodwoodu Zenvo nevynechá ani letos, přičemž na panství lorda Marche chce přivézt dokonce dva finální prototypy verze Tur. Pyšnit se budou 6,6litrovým dvanáctiválcem zvaným Mjolner, který byl vyvinut ve spolupráci s firmou Mahle Powertrain a má být nejsilnější produkční jednotkou v celé historii sériově vyráběných silničních aut. S pomocí čtyř turbodmychadel má nabízet až 1 267 koní výkonu a 1 200 Nm točivého momentu. Spárován ale navíc bude ještě se třemi elektromotory dodávajícími dalších 608 kobyl.
Celkově by tak Zenvo Tur mělo mít k dispozici 1 875 koní, s nimiž zvládne stovku za 2,3 sekundy, třístovku za 9 sekund a čtyřstovku za 17 sekund. Nejvyšší rychlost je pak odhadována na 420 km/h. Všechno je to mimořádný kalup, ale co byste také čekali od firmy, která si za své sídlo vybrala dánské město jménem Praesto.
Rozprodat 50 aut by s takovými kartami pro Dány nemusel být problém, přičemž první kusy by si zákazníci měli převzít v létě příštího roku. Se stejně omezenou produkcí je pak ostatně spojena i varianta Agil, která se v Goodwoodu objeví pouze v jednom exempláři. Na první pohled tak může působit jako uťáplý sourozenec.
Tento dojem pak může umocnit pohled na technické parametry, neboť toto provedení celkově nabídne „jen“ 1 470 koní. Nabízeno totiž bude pouze s jedním elektromotorem, který je součástí sedmistupňové automatické převodovky. Zmizí tedy jednotky z přední nápravy, načež půjde o ryzí zadokolku. Ta má přitom zvládat stovku za 2,5 sekundy a maximálně se rozjede na 360 km/h. Je však více než jisté, že na okruhu by čtyřkolce Tur vyprášila kožich, kdykoli by si vzpomněla.
U verze se třemi elektromotory totiž Zenvo cílí na „suchou” hmotnost 1 548 kg, která je na současnou dobu a použitou technikou nízká. Bez dvou jednotek a s nimi spojeného „elektrobalastu“ by se ovšem provedení Agil mohlo dostat blíže k úrovni 1,2 tuny, tedy pomalu na úroveň přítlaku generovaného aktivní aerodynamikou a obrovským zadním křídlem.
Aurora přitom v obou verzích startuje na 2,8 milionu Eur (cca 68 milionů korun) bez daně, finální ceny se ovšem budou lišit dle trhu a požadavků zákazníků. Ti se pak rozhodně nemají obávat postihu ze strany úřadů, tedy pokud nevyužijí veškerý potenciál vozu k překročení silničních rychlostních limitů. I díky hybridizaci totiž dvanáctiválec Mjolner plně plní emisní normu Euro 7.
Aurora Tur se ukáže v Goodwoodu hned ve dvou exemplářích, první auta pak k zákazníkům mají zamířit v polovině příštího roku. Foto: Zenvo Automotive
Zdroj: Zenvo Automotive
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