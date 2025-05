Tak kde jsou ty nové Volhy, které měly v Rusku nahradit Škody? Rok po odhalení plejády nových modelů se neděje nic před hodinou | Petr Prokopec

Návrat ruské značky mezi živé byl nečekaně rychlý a dál měl pokračovat v podobném tempu, už rok se ale neděje prakticky nic. Až nyní Rusové zjistili, jak se věci mají. Náhle oživený projekt stejně rychle nezemřel, přesto je vše jinak, než mělo být.

Skoro přesně před rokem Rusové představili hned tři nová auta vzkříšené Volhy. Potvrdili tím, že to s návratem slavné značky myslí vážně, následně upřesnili, že sedan C40 a SUV K30 a K40 budou vyrábět v továrně GAZu v Nižném Novgorodě. Tedy na stejném místě a prakticky na stejných montážních linkách, z jakých před zahájením války na Ukrajině sjížděly Škody Octavia, Karoq a Kodiaq. Vypadalo to tedy, že Rusové konečně našli účinnou náplast na odchod dříve velmi oblíbených českých aut.

Ve srovnání s původními Volhami nové ty měly být dostupné, po stránce cenové se počítalo se startem někde okolo dvou milionu rublů, což je optikou dnešního kurzu 550 tisíc korun. Za to měla klientela dostat kvalitu minimálně na úrovni mladoboleslavské značky, ta by ovšem v přinejmenším výbavou překonána. Po stránce motorické by pak celá trojice disponovala přeplňovanou jedna-pětkou produkující 188 koní, což je v těchto cenových sférách slušný výkon.

Pokud vás přitom zaráží rychlost, s jakou se znovuzrozená Volha dostala na svět, vysvětlení je prosté - značka nezačínala na čistém listu papíru. Kromě toho, že po Škodě zdědila továrnuse nemusela se zabývat složitým vývojem. Sedan C40 totiž vychází z Changanu Raeton Plus, zatímco SUV K30 a K40 mají svůj základ v modelech Oshan X5 Plus a UNI-Z od téže čínské automobilky. Jen mají trochu upravenou vizáž zvenčí i uvnitř.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy nebe nepokrývají růžové obláčky, ale naopak pěkně temná mračna. Dle původních plánů totiž Rusové chtěli výrobu zahájit ještě před koncem loňského roku, letos pak mělo vzniknout dokonce 100 tisíc aut. Automobilka navíc předpokládala, že díky velkorysé podpoře státu bude moci přepřáhnout z montáže dovezených modulů na plný výrobní cyklus, kdy by se v Nižném Novgorodě i svářely a lakovaly karoserie.

Nic z toho se ale neděje, podle ruských médií měl Changan o spolupráci ztratit zájem a místo aby pomohl s kříšením Volhy, nyní jedná o montáži svých aut pod svým vlastním logem s kaliningradským Avtotorem. Kommersant k tomu dál uvádí, že snaha vrátit tradiční ruskou značku do prodeje tím není u ledu, projekt však byl odložen. Což potvrzuje i společnost PLA, která byla založena speciálně kvůli znovuzrození Volhy.

Jakékoli podrobnosti či konkrétní data ovšem v tuto chvíli chybí. Pokud nicméně Changan nebude Rusům dodávat své vozy jakožto základ pro další přestavbu, pak si Volha musí najít nového partnera, představit nové modely a všechno si střihnout znovu. Od rozjetí výroby ji tak rázem znovu nedělí jen pár měsíců, ale možná i pár let. Během této doby se ovšem na ruský trh mohou vrátit výrobci, kteří jej kvůli mezinárodním sankcím museli opustit. V té chvíli by ale pozice čínských aut opatřených jiným logem byla jen komplikovanější.

Rusové opatřili vozy Changanu vlastním logem, čelní maskou a nárazníky. Moc práce tedy s jejich změnou neměli, i ta ale nakonec přichází vniveč, neboť Číňané chtějí kráčet jinou cestou. Foto: Volha

