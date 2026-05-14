„Tak mi to nevyšlo, no.” Posedlý šéf Hondy přivedl firmu do první ztráty od roku 1957, jde o víc než 50 miliard
Petr ProkopecV normálním světě bychom byli přesvědčeni, že to pro firmu bude poučný faux pas, který ji donutí vyměnit vedení a změnit své směřování dřív, než bude pozdě. V tom dnešním si nejsme jisti vůbec ničím.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
„Tak mi to nevyšlo, no.” Posedlý šéf Hondy přivedl firmu do první ztráty od roku 1957, jde o víc než 50 miliard
14.5.2026 | Petr Prokopec
V normálním světě bychom byli přesvědčeni, že to pro firmu bude poučný faux pas, který ji donutí vyměnit vedení a změnit své směřování dřív, než bude pozdě. V tom dnešním si nejsme jisti vůbec ničím.
Posledních pár let se snažíme pomalu dennodenně varovat před následky nesmyslných sázek jen na elektrická auta. A nejde o následek žádného emotivního odporu, ale ryze racionální postoj reflektující technické limity těchto aut, jejich ekonomická úskalí nebo situaci na trhu. Někteří s námi nesouhlasí, za celou tu dobu jsme ale neslyšeli v podstatě jediný stejně racionální argument, který by naše postoje smysluplně popíral - proti stojí jen víra, přesvědčení, důvěra v prosazení sebeimbecilnějšího nařízení a další faktory, které faktické problémy nemají šanci vyřešit.
Navzdory tomu se za celé ty roky nenašel u automobilek prakticky nikdo, kdo by nám byť jen naslouchal a zamyslel se nad tím, zda nedělá fatální chybu. Místo toho jsme se dočkali nadávek, výhrůžek a dalších mosty pálících kroků. Na čele průvodu takto uvažujících jsme mohli najít Hondu, která žádnou kritiku nebyla schopna přijmout. A jela si svou až do chvíle, než přišla téměř o všechno.
V Evropě už a v Česku už to platí skoro beze zbytku, tady jde o zcela okrajového hráče, na jehož hybridy a elektromobily je zvědavá už jen hrstka skalních příznivců. Jinde dlouho nebyla tak dogmatická, jakmile ale začala elektrické plány spřádat i pro USA a Japonsko, tvrdě narazila. Bohužel až ve chvíli, kdy na jednu kartu vsadila tolik, že už nemá skoro co prodávat.
A podle toho to dopadá. Zmařené stamiliardové investice na straně jedné a obchodní nemohoucnost na straně druhé se postaraly o to, že firma podle agentury Reuters za uplynulý fiskální rok, který skončil 31. března, spadla do ztráty zhruba 400 miliard yenů. To odpovídá 53 miliardám korun.
Samo o sobě je to obrovská částka i na poměry velkých firem, ještě hůř ale vyznívá zasazená do kontextu. Pro Hondu jde totiž o první ztrátu od roku 1957, kdy se stala veřejně obchodovanou společností. Ještě loni přitom dosáhla zisku 1,2 bilionu yenů, tedy 158 miliard korun. Jenže za poslední zhruba půlrok musela kvůli stále většímu nezájmu ukončit řadu elektrických programů, z nichž některé byly těsně před dokončením, u některých pak dokonce již došlo na zahájení výroby. Bylo tak třeba se vypořádat s dodavateli kvůli předčasnému ukončení smluv.
Kromě toho Honda nacpala nemalé peníze do svých továren, aby je uzpůsobila výrobě elektrických aut. Nyní ovšem do nich musí investovat znovu, aby z montážních linek mohly znovu sjíždět spalovací auta. Je to samo o sobě tragické, ještě tragičtější ale je, že to bylo snadno predikovatelné a dalo se tomu vyhnout. Stačilo... používat hlavu.
Vůbec nejtragičtější ale je, že konkrétní lidé, kteří za podobnými fiasky stojí, v čele jimi řízených firem zůstávají dál. Toshihiro Mibe jako by řekl: „Tak mi to nevyšlo, no.” A jelo se dál. Přitom fatálně selhal a firmu poslal do situace, jakou nezažila skoro 70 let. Ale není to jen hlava, co na této rybě smrdí, i české zastoupení Hondy místo toho, aby se pralo za své zákazníky a pokoušelo se tu prodávat, co někdo chce, raději bojuje za své dogmatické přesvědčení a pere se s námi, aby nikdo nepoukazoval na to, jak tupě jedná.
Jak je tohle vůbec možné? Copak tyhle firmy už nikomu nepatří? To je akcionářům ukradené, že místo dividend a rostoucí hodnoty investic dostanou velké kulové a jsou svědky pětinové ztráty hodnoty firmy za poslední půlrok? Tyto faux pas mají své konkrétní viníky a je obtížné chápat, že jich jejich omyly s takovou lehkostí dokola prochází, zvlášť když nebylo vůbec těžké domyslet jejich možné dopady už v bodě nula.
Mezi nedávno odpískané elektromobily značky patří i tzv. Nulová série. Její vývoj byl dokončen, Japonci už chystali i výrobu. Až pak jim docvaklo, že prodeje by v podstatě odpovídaly názvu aut. Program tak raději ukončili s obrovskou ztrátou, aby jejich prodělek nebyl ještě větší. Foto: Honda
Zdroj: Reuters
Bleskovky
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
před 6 hodinami
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
včera
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
včera
Nové na MotoForum.cz
- Superpole v Mostě vyhrál dle očekávání Bulega 11:32
- Dramatický trénink MotoGP s hodně překvapeními včera 16:18
- V Mostě velké překvapení v Superbike Kawasaki včera 16:00
- Filip Salač postoupil přímo do Q2, nejrychlejší Vietti včera 15:02
- Superpole vyhrál Can Öncü, 14. Vostatek, 22. König včera 14:37
Nejnovější články
- VW zkouší zachránit svou řadu ID „novým vynálezem”. Poslední novinka má spalovací motor, už pohání i kola
před 2 hodinami
- Ford po fiasku dosavadních plánů znovu sází na osmiválce, dokonce jen s nimi posílá do Evropy svůj monstrózní bestseller
před 3 hodinami
- Rozklad Mercedesu pokračuje, prodal další část kdysi nedotknutelného „rodinného stříbra”. A dílo zkázy dokoná
před 5 hodinami
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
před 6 hodinami
- Toyotě dochází olej. A není v tom žádná alegorie, prostě ho nemá
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva