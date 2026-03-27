Tak tohle je ono, tlačítko „ihned vypnout EU”, vrcholný projev švejkovství a kandidát na evropskou inovaci roku
před 11 hodinami | Petr Miler
Je to v roce 2026 skoro neuvěřitelná věc, navíc jde o tlačítko, nikoli položku v menu, která může zmizet při příští online aktualizaci. Jsme zvědavi, kdo další se přidá, neboť lidé ho milují už teď. A ještě víc ho milovat budou.
Původně jsme letos chtěli uspořádat anketu Elektrický klaun roku, ale přihlásilo se nám do ní tolik kandidátů, že jsme to vzdali. A tak asi uspořádáme jinou, půjde o Evropskou inovaci roku. I to na první pohled vypadá trochu marně, neboť se zdá, že vybírat jde už jen mezi auty, která mezigeneračně nabrala 600 kilo, na oko mají výkonu na rozdávání a jedou na oko za 0 až 2 litry benzinu na 100 km, reálně jsou ale pomalejší, užranější, dražší a ještě od pohledu ošizená. Nakonec se ale našel zajímavější kandidát...
Humor stranou, ostatně už jsme o něm psali. A je to vážně osvěžující věc, neboť zatímco většina automobilek dnes své zákazníky ignoruje tak ostentativně, že začínají pohrdat i značkami, ke kterým dekády tíhnuli, Suzuki se rozhodlo jít přesně opačným směrem. V době plné vychovávání, kdy např. povinné omezovače rychlosti sice mohou být de iure vypínatelné, automobilky jako H(ujer)onda ale dělají maximum pro to, aby vůbec vypnout nešly, popř. to bylo tak složité, aby vás to přestalo bavit, Japonci zareagovali na to, že jeho klienty tato věc rozčiluje a stejně ji vypínají. A tak nově dovoluje vypnout ji snáz.
A nepotřebovalo pro to ani nový model, nepotřebovalo pro to ani facelift, prostě vzalo populární existující Swift a pláclo do něj tlačítko (tlačítko!) navíc, které tuhle věc vypne hned a nadobro (při každém startu, legálně nelze jinak). Už způsob řešení je okouzlující, však žijeme v době, kdy kdejaký manažer automobilky vypráví o tlačítkách a jejich návratu pohádky, ale pak vše skončí u toho, že se z absurdních dotykových plošek na volantu stanou jen o trochu méně absurdní otočná kolečka. Japonci nic neřekli a prostě to udělali, protože věděli, že to lidé ocení.
Jak už padlo, psali jsme o tom, ale protože tehdy to byla informace „bez důkazu”, milovníci vodění lidí jako loutek to hned zpochybňovali jako „proruský dezifnformační narativ” nebo něco na ten způsob, protože to je dnes opak všeho „dobrého”. Samozřejmě to už tehdy byla ověřená informace, ale pokud někdo potřebuje víc, okolo může vidět fotky Swiftu v nové Sakura Edition pro Itálii, kde už tlačítko s ikonou vypnutého upozorňování na často domnělé překročení povolené rychlosti pěkně nalevo od volantu je.
Je to skutečná inovace? Samozřejmě ne. Ale protože regulace EU jsou dnes vesměs anti-inovační, pak jakékoli vzepření se jim je anti-anti-inovační, takže inovační, hm? Snad ještě někdo vypne třeba plug-in hybridy, to by světu také prospělo...
Vidíte ho? Udělat dnes pro nové auto něco dobrého není zase tak těžké... Foto: Suzuki
Zdroj: Suzuki
