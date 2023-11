Cybertruck osedlaný šéfdesignérem Tesly je neskutečný šmejd, části karoserie mu nelícují snad o centimetry před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tohle je něco neuvěřitelného. Uvážíme-li, jak moc je Tesla už léta kritizována za nekvalitní výrobu, by člověk u tak nápadného vozu člověka z nejužšího vedení firmy čekal, že si na jeho výrobě dá záležet, však nutně bude středem pozornosti. Nestalo se, je to až neskutečný šmejd.

Mikrometr nebo také mikron je jednotkou metrické soustavy, která je tisíckrát menší než milimetr. Pokud byste si chtěli udělat jasnější představu, vezměte si do ruky průměrný lidský vlas - jeho tloušťka činí zhruba 70 mikronů. Znamená to tedy, že řeč je o fyzikální jednotce, kterou pouhým okem ani nepostřehnete. Používána je k určení rozměrů hlavně v elektronice, a to u integrovaných obvodů nebo mikročipů. V případě automobilové branže se na mikrony měří pouze tloušťka jednotlivých vrstev laku.

O něčem takovém ale Elon Musk zjevně nemá tušení. A právě proto apeluje na zaměstnance, aby chystaný Cybertruck vyráběli s přesností na méně než 10 mikronů. To ovšem u elektrického pick-upu není možné, už jen kvůli zvoleným materiálům. Karoserie vozu je z oceli, která má pochopitelně jistou tepelnou roztažnost. Ta se ovšem počítá na milimetry, nikoli na jejich tisíciny. Přidejte si k tomu notoricky známé problémy Tesly s kvalitou a musíte se sami sebe ptát: Jak chce tahle firma dělat auto s přesností na 10 mikronů?

Odpověď zní nepřekvapivě: Nijak. Dokazuje to sama Tesla vozem, který dala k dispozici šéfdesignérovi Franzi von Holzhausenovi. Ten už jsme vám včera ukazovali, přivezl jej během uplynulého víkendu do Malibu na akci Cars and Coffee, z prvních záběrů ale nebylo patrné skoro nic jiného krom matně černé barvy. Kolegové z Inside EVs jej ovšem nafotili do detailu a člověka to stěží nechá v klidu. Tohle má být skoro produkční auto, se kterým si šéfdesignér troufne vyrazit na akci, kde se nutně stane středem pozornosti? Proboha, má ještě někdo v Tesle nějakou soudnost?

Z kvality montáže tohoto auta byli zhrozeni i zapřisáhlí fanoušci značky, kteří jsou na různé spáry mezi jednotlivými panely karoserie více nebo méně zvyklí. Jak ale můžete vidět už z koláže fotek níže, se Cybertruckem přichází zcela nová úroveň nekvality. Je přitom zcela jedno, na jakou část vozu se zrovna koukáte, pokaždé totiž najdete nějaký iritující detail. Začít ostatně můžeme se samotným černým povrchem. Jak jsme již zmínili, nejde o barvu, jedná se o fólii. Ta však byla nalepena mimořádně humpolácky, a tak jsou na různých místech patrné nevyhlazené bubliny či odchlipující se rohy. Daný odstín navíc jen zvýrazňuje viditelné spáry mezi jednotlivými panely. Asi nejvíce patrné je to na zádi, kde boční partie přesahují ty centrální snad i o více než jeden centimetr.

Nepřesnosti jsou ovšem naprosto všude, kromě toho je znovu třeba poukázat na dětinský design, který by měl americké politiky vyburcovat k alespoň nějaké činnosti. Za čelním sloupkem se totiž na přechodu neschová pouze jeden člověk, ale rovnou celý dav. Mizerný je i výhled vzad při nataženém krytu korby, mimo to zde máme celou řadu velmi ostrých hran a úhlů. K tomu si pak ještě přihoďte šílenou hmotnost, která by u nás vyžadovala již řidičské oprávnění na náklaďáky.

Pustit Cybertruck v této podobě do provozu může přinést nejedno nepříjemné překvapení. Stejně jako ho přineslo to, že von Holzhausen vzal takto smontovaný exemplář na setkání plné nadšenců. To bylo skoro bláznivé rozhodnutí. Kam se díval? A co čekal? Od člověka, který by měl být už z titulu své profese estétem, je to skoro nedbalost.

Automobilka předpokládá, že zpočátku bude vyrábět 125 tisíc kusů ročně, než se produkce navýší na dvojnásobek. Otázkou je, zda ovšem na něco takového dojde. Zvláště poté, co Tesla výrazně změnila cenovou politiku a se základem za proklamovaných 40 000 USD (cca 918 000 Kč) ani nepočítá. Místo toho budou muset zákazníci hradit i více než 100 tisíc dolarů (2 295 000 Kč). V takové chvíli se ale jejich tolerance k neduhům nemusí počítat ani na mikrony, může být snadno nulová.

Soudě podle exempláře, jaký firemní šéfdesignér Franz von Holzhausen přivezl na veřejné setkání automobilových nadšenců, se zdá, bude Cybertruck symbolem nové úrovně nekvality. Však s stačí podívat na pár záběrů níže. Foto: Tesla

Exclusive: Tesla's chief designer brought a matte black Cybertruck to Malibu's Cars and Coffee. We got up close and personal, and we found a lot of issues. https://t.co/jQlUzeMBzL — InsideEVs (@InsideEVs) November 6, 2023

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec

