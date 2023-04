Také Fiat má potíže s odbytem a rozsáhle zlevňuje, u elektrické pětistovky ale ani to nic neřeší před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Krok Italů je jistě vítaným, i když pokles cen je zajímavý spíše do do šíře než výše změn. V případě Fiatu 500e je navíc spojen pouze s variantou, která zvládá maximálně 190 km na jeden zátah, a to ještě jen podle papírových předpokladů.

Za posledních pár let ceny nových aut vylétly do sfér, ze kterých se většině zákazníků motá hlava. Za tím nestojí pouze dražší materiály na vstupu a jakési emisní povolenky nejen EU, ale také mnohamiliardové investice do nikým nevyžádané elektromobility. Protože navíc výrobci soustavně zmiňují, že na daný oltář budou obětovat stále větší sumy, už jsme vlastně ani moc nečekali, že by někdy došlo na zlevňování. Fiat má ale zjevně takové problémy s odbytem, že poslal dolů ceny u takřka celého svého portfolia. Na tuto novinku poukázali kolegové z Nizozemska, k pádu však došlo také u nás.

Ještě než se ovšem začnete až moc těšit a rozbíjet prasátko, je třeba dodat, že ve srovnání s loňským rokem budete pořád platit víc, jde spíše o takovou korekci dřívějších nárůstů. Třeba taková Panda byla ještě v červenci k dispozici od 306 900 Kč. Postupem času ovšem zdražovala, načež základní model disponující litrovým tříválcem, 70 koňmi a šestistupňovým manuálem stál ještě pár týdnů zpátky 339 900 Kč. Aktuálně nicméně totéž provedení můžete pořídit o 10 tisíc korun levněji. To není zrovna velký skok, ovšem i malý krok správným směrem dokáže potěšit.

Přesunout se můžeme ke všem verzím Fiatu 500. Základní spalovací verze disponující stejným ústrojím jako Panda bylo dosud k mání od 369 900 Kč. Nově vám nicméně na tentýž hatchback stačí o dvacet tisíc korun méně. Co se však kabrioletu týče, tam již na žádný posun nedošlo. Platit tedy i nadále musíte 435 900 Kč, tedy stejně jako na začátku roku. Výbava Red navyšující standard pak zůstává na svém u obou karosářských variant. Že přitom pokaždé jde o posun výše vůči loňsku, asi nemusíme dodávat.

Podobně je na tom Fiat 500X, neboť také v tomto případě klesla pouze cena základního modelu, a to z 522 900 na 514 900 Kč. Tento vůz je nicméně nově se všemi pohonnými jednotkami k dispozici i s novou úrovní výbavy Cold. Ta se přitom vůči základu naprosto v ničem neliší, zdarma však dostáváte zimní výbavu. Jelikož přitom skutečné teplo nemá přijít do konce dubna, do kdy zároveň platí stávající ceníky Fiatu, jde o nabídku, kterou využijete lépe než mrtvý zimník.

Dále na řadě je elektrické provedení, u kterého je sleva asi vůbec největším překvapením. I když je nutné říci, že v tomto případě asi naprosto nic neřeší. Ve finále je totiž jedno, zda za hatchback s bateriemi o kapacitě 23,8 kWh (ekvivalent 6litrové nádrže nafty, skutečně tak málo), s nimiž je spojen normovaný dojezd pouhých 190 km, totiž platíte 722 900 nebo 699 900 Kč. Stále se totiž jedná o vůz, se kterým na jeden zátah ani nedojedete z Prahy do Brna normální jízdou ani ve snu. U variant s paketem 42 kWh pak ceny zůstávají stejné jako na počátku roku.

Lze už jen zmínit, že Tipo ve verzi hatchback i kombi je na tom stejně jako před pár týdny. To znamená, že za něj zaplatíte přinejmenším 489 900, respektive 519 900 Kč. V obou případech jde ale pochopitelně o daleko vyšší sumy, než s jakými obě karosářské verze byly spojené loni. Je přitom otázkou, co se stane na počátku května, kdy má české zastoupení přistoupit k dalším změnám.

Italové přistoupili k dlouho nevídanému, dolů šla i cena základní verze elektrické pětistovky. Jelikož však jde o posun u nejméně využitelné verze, nedá se předpokládat, že by o vůz byl náhle enormní zájem. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

