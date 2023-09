I Ford se u Tesly inspiruje tím nejhorším, čím může. Nikdo z firmy si nevšiml, že novince odstává panel karoserie před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ani u zákaznického auta by se to nemělo stát, aby se ale taková věc objevila na prezentačním kusu a nikdo si toho nevšiml ani při zpracování oficiálních fotek, to už je opravdu na pováženou.

„Staré” automobilky se při probírání vlastních výhod rády ohání svou historií, která jim dopřává jistou vážnost a celkově určité vnímání na trhu. Je to relevantní poznámka a jistě cenné aktivum, neboť něčeho takového nedosáhnete za pár let. Nakonec mohu argumentovat i vlastní zkušeností z tohoto webu, pro který jsem začal psát v roce 2010. Neznamenali jsme tehdy prakticky nic a i když jsme psali v principu pořád stejně, prosadit se byla dřina. Situace se částečně změnila s příchodem nového šéfredaktora, který si s sebou přivedl svou osobní historii a s ní i své vlastní čtenáře, přesto trvalo ještě několik let, než nás začaly vnímat statisíce a miliony Čechů a Slováků. Potud tedy souhlas.

Problémem automobilek ovšem je, že jaksi zapomínají, co za tímto aktivem stojí, jak němu přišly. Kupuje si někdo Fordy pro jejich krásný modrý ovál? No ne, lidé je kupovali proto, že značka nabízela racionálně střižená, velmi dobře použitelná auta za dobré peníze. Jakmile na toto začala žehrat, modrý ovál si mohla začít strkat víte kam. Nikdo nebude v roce 2023 kupovat auta kvůli jejich pověsti dané povahou nabídky z roku 2008, tedy skoro nikdo, pár lidí se najde. Většina zákazníků ale dříve nebo později pozná, že ze symbolu něčeho se stal symbol něčeho jiného a pověst začne být firmě spíše k tíži. Proto také Ford prodejně padá ke dnu, v Evropě ztratil během dekády více jak polovinu zákazníků a nenachází cestu zpět. Lze to relativně snadno podělat, ale obtížně se to vrací zpět.

Z toho důvodu se v redakci snažíme nezapomínat, na jakých hodnotách jsme vyrostli a proč nás lidé vyhledávají. Snažíme se dál být racionálně uvažujícím médiem argumentujícím na základě technických poznatků a vlastních zkušeností, nikoli na základě dogmatického přesvědčení o tom či onom. Je to dnes nemoderní, ale otočit o 180 stupňů prostě nelze, protože bychom dříve nebo později přišli o přízeň čtenářů, což je nakonec to jediné, co má hodnotu.

Mnohé automobilky takto ovšem neuvažují a není to zdaleka jen Ford. Mercedes už tento týden necháme být, ale co třeba BMW? To se svých kořenů úplně nevzdává, přesto na ně pravidelně zapomíná. Modro-bílá „vrtule” také neprodává sama, je to symbol jisté techniky, designu, kvality, péče o zákazníka... Pokud ale najednou všichni chtějí být jako Tesla včetně většinou lidí odmítaného elektrického pohonu, s ošizenými interiéry nebo ostudnou kvalitou a ještě by rádi zavedli její způsob prodeje a servisu, který proslul snad leda tím, že zákazník je něco jako páté kolo u vozu, co tím lze získat?

„Staré” automobilky, chtějí-li přežít, si musí vzpomenout na to, co je definuje, čím si získaly přízeň dosavadní klientely, opečovávat ji a nenechat si ji ukrást tím, že budou nabízet „horší totéž”, co domnělý konkurent. Dělají pravý opak a nedávají si při tom pozor ani na onu kvalitu, kterou je Teslu skutečně snadné porazit, protože co zvládá vyrobit ona... Přesto se znovu Ford provinil i na tomto poli.

Automobilka se na IAA v Mnichově vytasila s jakousi rallyovou verzí elektrického Mustangu Mach-E. Nemá smysl se jím dlouze zaobírat, není to ve skutečnosti rallyový speciál, je to spíš něco jako Škody v provedení Monte Carlo. Prostě normální Mustang Mach-E, který ukáže svou marnost hned, jakmile jej vytáhnete na dálnici, přesto stojí v základu absurdních 1 458 900 Kč. Verze Rally ho těžko zlevní, zato mu zkrátí dojezd výměnou za pár vylepšení typu pár spojlerů nebo bílá kola, to je celé.

Za normálních okolností bychom se této novince ani nevěnovali, je prakticky bezvýznamná, nakonec si ale utrhla svých pár minut slávy, bohužel ne v dobrém. Hned po představení vozu si lidé začali všímat, že autu odstává kryt nabíjecího konektoru tak moc, že to je vidět zepředu zdálky a patrné je to i zboku a zezadu. Je to prostě odstávající panel (zde spíše panýlek) karoserie par excellence a je skoro neuvěřitelné, že si toho nikdo nevšiml ve výrobě. Je skoro neuvěřitelné, že si toho nikdo nevšiml při focení a je tuplem neuvěřitelné, že si toho nikdo nevšiml při zpracování fotek. Je to do očí bijící produkční nekvalita, která přesto nejenže pronikla až na konec výrobní haly, ale dokonce i do éteru v rámci oficiálních prezentačních materiálů. To je Tesla 2.0, nic lepšího.

Je to zkrátka pořád ta samá píseň. Ford má nadále šanci se na trhu opět prosadit, stačí si vzpomenout, proč byl úspěšný a začít jednat podle toho. Ale nabízet za 1,5 milionu horší napodobeninu Tesly Model Y (ta u nás stojí 1 165 490 Kč), která nakonec fremontsko-austinsko-šanghajskou konkurenci neporáží ani v kvalitě zpracování, se kterou Ford nikdy neměl velké problémy... To je neuvěřitelné selhání a pokračujícímu exodu zákazníků (u nás letos meziročně -21,59 % při růstu trhu o 16,6 %) se nelze divit. Tato uvažujícím automobilkám v rukou nezbývá pomalu nic - z pohledu starých zákazníků je jejich nabídka k pláči, z pohledu těch, kteří kupují třeba Tesly, leda k smíchu.

Ford Mustang Mach-E Rally se překvapivě stal objektem mediální pozornosti, i když jde o prakticky bezvýznamnou novinku. Ale jen pro špatné důvody, jeho výrobní nekvalita je očividná. Foto: Ford



Každý normální člověk to uvidí i z balónu, ale kdyby si někdo z Fordu nebyl jistý tím, o čem mluvíme, je to tohle. Foto: Ford, úprava Autoforum.cz

Zdroje: Ford, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.