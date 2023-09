Jeep přestává věřit svým elektrickým plánům, do prodeje i v Česku vrací další lepší a levnější spalovací motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Poslední týdny a měsíce se nezdráháme nazvat obdobím velkého přehodnocení. Jedna automobilka za druhou přehodnocuje svou dosavadní oddanost elektrifikaci ve stínu toho, že se spalovacími motory nabídne jednoduše více za méně. Jeep patří mezi ně.

Poslední dobou mám pocit, že celému světu někdo začal něco přimíchávat do pití. Český premiér se totiž přirovnává k Jamesi Bondovi či fotbalovému trenérovi Jürgenu Kloppovi, americkému prezidentovi Joe Bidenovi pak jeho mluvčí raději vypíná mikrofon, aby před novináři neříkal nesmysly. Za takového stavu vlastně ani není překvapivé, že výrobci aut od rána do večera básní o elektromobilitě jen v superlativech, reálně ale začínají své postoje mírnit.

Před zhruba dvěma lety se zdálo, že (pro nás nepoznanému) kouzlu elektrifikace definitivně podlehl Jeep. Americká automobilka se tehdy rozhodla, že lidem začne postupně nabízet jen hybridizované vozy, než přesedlá pouze na elektromobily. Zatímco ovšem třeba takový Wrangler 4xe se dočkal i chvály, neboť vysoký točivý moment celé soustavy (637 Nm) napomáhal lidem v terénu, na bateriový Avenger mířila jen kritika. Čtyřmetrové SUV, které má s Jeepem společný v podstatě jen název a čelní masku, totiž startuje na 899 900 Kč.

Ač to ovšem vypadá, že na poměry elektromobilů jde o vcelku slušnou částku, je třeba ještě dodat, co za ni dostáváte. Avenger je totiž 1 536 kilogramů vážící předokolkou, jenž disponuje 156 koňmi. Na stovku se dostane za 9 sekund, maximem je pak 150 km/h a baterie o využitelné kapacitě 51 kWh... No, jestli někomu reálně vystačí na 200 km bezstarostné jízdy, bude rád. To je vážně nesmysl, načež se nikdo pořádně nedivil, když SUV nakonec dostalo i benzinovou jedna-dvojku, za kterou bez jedné stokoruny dáte 600 tisíc korun.

Spalovací verze váží jen 1 182 kg, přičemž rozdíl mezi ní a elektrickým Avengerem jde na konto baterií. Když si pak uvědomíme, o jakou sumu se jedná, pomalu můžeme říci, že Jeep si za jedno kilo nadváhy účtuje 1 000 Kč. Potvrzuje to i Wrangler, který aktuálně prošel lehčím faceliftem. Zvenčí si nicméně modernizace povšimnou jen fanoušci značky, neboť změny souvisí s přepracovanou čelní maskou, novým designem litých kol či s šedým odstínem Anvil coby novinkou v paletě barev.

Více se Jeep činil uvnitř, střed palubní desky totiž nově okupuje 12,3palcový dotykový displej, jenž nahradil předchozí 8,4palccovou obrazovku. Zlepšeno mělo být také odhlučnění, stejně jako nahoru zamířila pasivní a aktivní bezpečnost. To je ale vše, na plug-in hybridní ústrojí jediné dosud nabízené verze 4xe nebylo sáhnuto. Kombinace benzinového dvoulitru a elektromotoru tedy nadále posílá na všechna čtyři kola 380 koní, baterie o kapacitě 17 kWh pak mají vystačit na 51 km „čisté“ jízdy.

Zpátky v nabídce je nicméně čistě spalovací provedení osazené tímtéž čtyřválcem. Tato verze si pak sice musí vystačit jen s 272 koňmi, na druhou stranu má ovšem na svých bedrech o zmiňované tři metráky nižší zátěž. Wrangler 2,0 Turbo totiž váží 1 938 kg, zatímco u varianty 4xe je třeba počítat s alespoň 2 273 kilogramy. Teoreticky si pak hybrid má říci jen o 3,5 litru paliva, o nic než laboratorní nesmysl ale nejde. Naopak s 11,1litrovým průměrem dvoulitru lze v reálu počítat.

Jak jsme pak již zmínili, za jedno kilo „tuku“ si Jeep účtuje tisícikorunu. Zatímco tedy za Wrangler 4xe dáte 1 999 000 Kč, verze 2,0 Turbo startuje na 1 699 000 Kč. Dá se tedy předpokládat, že zákazníci zareagují stejně jako u Avengeru a budou kupovat hlavně spalovací verzi. To ovšem hází ostré vidle do plánů značky, která se od roku 2030 viděla na evropských trzích jako čistě elektrická. Pochybujeme, že s něčím takovým dál počítá, pokud by ale tuto misi hodlala dotáhnout do konce, musí se předem připravit na to, že může být velmi hořký.

Wrangler se v rámci faceliftu vrátil do evropské nabídky i se spalovacími motory. Foto: Jeep



Protože snímků modernizovaného off-roadu pro starý kontinent je poskrovnu, můžeme posloužit i fotografiemi americké verze. Foto: Jeep

