Mercedes dál hledá nové dno, po nepochopitelném zdevastování vlastního zázemí chce začít používat motory BMW
Petr MilerPokud jste se už včera ptali, zda Mercedes ještě vůbec má kam klesnout, ptejte se dnes znovu. Firma už není schopna ani vyvíjet a vyrábět vlastní nové motory, a tak obrací svou pozornost na BMW. Nebude to pro image značky ještě větší rána než stávající spolupráce s Číňany?
před 11 hodinami | Petr Miler
Kdybychom se ještě před nějakými 10 roky rozhlédli po mapě Německa a hledali tamní automobilku, která je v nejlepší pozici pro to, aby zažila zářnou budoucnost, dost možná bychom zapíchli prst do Stuttgartu. Mercedes měl v té době všechno - historii, image, velmi loajální klientelu, byl ještě relativně kvalitní, disponoval špičkovou technikou. A prakticky v libovolné třídě aut nabízel něco, co vzbuzovalo touhu. Investoři to viděli podobně, hodnota akcií firmy byla tehdy na historickém maximu.
1. ledna roku 2025 ale usedl do rady ředitelů jistý Ola Källenius, který se o pár let později stal prvním neněmeckým šéfem automobilky v její historii. Na Dietera Zetscheho, který společnost vedl před ním, nakonec nezbylo ani místo v dozorčí radě, kterou měl vést, a společnost od té doby prošla takovou změnou, že nad tím dodnes nestačíme žasnout. Její katastrofální úpadek neustále graduje, firma má stále tragičtější výsledky a musíme se ptát, kdy narazí na dno. Zatím ho totiž zjevně dál hledá.
Na začátku všeho byla absurdní sázka jen na elektrický pohon, která souběžně znamenala vybití mnohého z toho, co se zákazníkům zdálo svaté, dramatický pokles kvality a vůbec úrovně existujících aut a příchod řady nově koncipovaných modelů. Ty ale dnes nekupuje skoro nikdo a Mercedesu zůstávají prázdné ruce - nemá ani dobře prodejné nové produkty, ani dobře prodejné produkty klasického ražení. Sázku na elektřinu tak dost svérázným způsobem odpískal, řádný krok zpět ale udělat nemíní a dál vymýšlí sebevražedné strategie.
Jeho aktivní odklon od luxusu nezní jako dobrý nápad, další problém je ale v tom, že ruku v ruce s tím jde i ztráta technické excelence. Mercedes to s přechodem jen na elektřinu myslel tak vážně, že celé ty roky devastoval vlastní zázemí nezbytné pro výrobu aut, která se ukázala být násobně žádanějšími. Však jsme svého času s údivem psali, jak třeba motory V12 umí v divizi AMG vyrobit už jen jeden člověk. To byl ale jen poslední střípek mozaiky toho, v čem také automobilka ztrácí kompetenci, vyrábět už zjevně neumí ani obyčejnější spalovací motory.
Její poslední novinky tak dostávají jen motory z Číny, což zní docela tristně. Může být ještě hůř? Fakticky možná ne, z hlediska image ale ano - německý Manager Magazin s odvoláním na své zdroje uvnitř firmy uvádí, že Mercedes pracuje na tom, aby od roku 2027 mohl odebírat motory od BMW.
Na jednu stranu si možná řeknete: „To jsou přece dobré motory!” To jsou, ale neměl by Mercedes být vedle svého arcirivala dávat najevo svou konkurenceschopnost tím, že nabídne něco vlastního? Možná lepšího, možná jiného, ale každopádně svého? Technicky tak patrně získá lepší jednotky než od Geely a spol., pro jeho image to ale nutně bude další rána. „Vynálezce automobilu”, „The Best or Nothing” a nakonec i koupíte jinak karosovanou techniku BMW?
Manager Magazin má občas bujnou fantazii, probíhající posun tímto směrem ale potvrzuje i zdroj Autocaru, podle nějž je celá věc „v pokročilé fázi plánování a vyjednávání” s tím, že dohoda by měla být oficiálně oznámena do konce roku 2025. Pokud se to opravdu stane, nedokážeme si představit, že to nebude pro pověst třícípé hvězdy další těžká rána.
Dohoda by se zatím měla týkat čtyřválcových motorů, v úvahu ale připadá i sdílení převodovek a hybridních pohonných jednotek. Odtud pak vede cesta kamkoli. Jestliže tohle Mercedes dovolí, udělá jen další krok na cestě do zapomnění - možná měl naslouchat těm, kteří jej už loni varovali před tím, že upadá do průměrnosti.
Motory BMW jsou vyhlášené, zvláště ty víceválcové. Mercedes ale přece není značka, která by si mohla dovolit přejímat cizí techniku, tuplem pak od toho, komu chce konkurovat. Čím ho pak zastíní? Vyššími cenami? Foto: BMW
Zdroje: Manager Magazin, Autocar
