I prodeje elektromobilů Toyoty kolabují. Firma snížila očekávání letošních prodejů o 39 procent, i když nečekala skoro nic před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Pomalu není dne, kdy by některá z významných světových automobilek neoznámila přehodnocení svých „elektrických plánů”. Dnešek není výjimkou - také Toyota mění svá očekávání k horšímu, i když už její dosavadní cíle byly velmi skromné.

Bude jistě trvat ještě dlouho, než celý automobilový sektor přijde znovu k rozumu, pro tuto chvíli se musíme spokojit s konstatováním, že jej zjevně zcela nepozbyl. Což je dobrá zpráva, neboť vzhledem k prohlášením některých výrobců se chvílemi zdálo, že jsou od reality odstřižení natolik, že naplní své plány nabízet věci, které skoro nikdo nechce, prakticky za jakoukoli cenu. Tedy i za cenu vlastní likvidace.

Byla to silná slova, která ve velkém koriguje už první, vlastně docela malý záchvěv. Prodeje elektromobilů letos míří pořád vzhůru, jen snížení zájmů dané řadou faktorů od postupného vyčerpávání prodejního potenciálu těchto aut přes makroekonomický vývoj až po omezení některých dotací a další výhod poslalo zájem výrazněji dolů. A výrobce to okamžitě vyplašilo. V podstatě nenajdeme velkou automobilku ve velkém sázející na co nejrychlejší přechod na elektrickou mobilitu, která by v poslední době neohlásila těžkosti - Ford, GM, Mercedes, Stellantis, VW... Ti všichni jsou dnes na jedné lodi. A situace je zjevně tak zlá, že k nim naskočila i Toyota.

Japonci se na rozdíl od většiny ostatních do elektromobilů po hlavě nevrhali, naopak varovali před tím, že pokus šít jediné řešení na míru všem je nesmysl. Jsou s námi v podstatě na jedné lodi, když Toyota říká, že elektromobily nemá problém nabízet, nebude ale sázet jen na ně. Zatímco tedy ostatní automobilky ve velkém přehodnocují své záměry a jejich prodeje jsou daleko za někdejšími rekordy, Toyota s téměř bezvýhradně spalovacím a hybridním portfoliem mohutně boduje. Letos má prodat 11,6 milionu aut po celém světě a vykázat historicky rekordní produkci.

Šéf Toyoty se tedy trochu směje soupeřům a konstatuje, že přesně o tom roky mluvil, neznamená to však, že by Toyota neměla svá vlastní elektrická očekávání. Letos měla dostat do oběhu 202 tisíc těchto vozů po celém světě, ani v jejím případě se ale nedaří tyto modely prodávat tak dobře. Po třetím kvartálu snížila očekávaný letošní prodej elektromobilů o 39 procent na pouhých 123 tisíc aut. Už dříve plánovaných 202 tisíc vozů bylo na zmíněné celkové prodeje značky málo, bavíme se o necelých 2 procentech. Nový cíl je už blíže jednoprocentnímu zastoupení.

Ukazuje to, že zájem o tyto vozy výrazně ochabuje napříč trhem, Toyotu to ale na rozdíl od jejích soupeřů příliš trápit nemusí. Jestli prodá 202 tisíc nebo 123 tisíc elektromobilů z 11,6 milionu plánovaných aut jí může být celkem jedno - obojí je v kapka v moři. To konkurenti jsou v jiné situaci. Ford, který na elektromobily vsadil mnohem víc, a tak i mnohem víc očekával, má na těchto vozech letos prodělat víc jak 105 miliard Kč, to už něco znamená. A vzhledem k tomu, že tyto vyhlídky už letos několikrát zhoršil, nemusí jít o konečnou bilanci. Ostatní zmíněné firmy na tom stěží budou zásadně lépe.

Toyota elektrická auta skutečně prodává, pořídit si můžete třeba model bZ4X. Zájem o ně je ale velmi malý (u nás si letos bZ4x pořídilo pouhých 47 lidi), Toyota od nich nečekala skoro nic a s ohledem na současný klesající zájem čeká ještě míň. Na rozdíl od soupeřů ji to ale výrazněji netrápí, nespojila jen s těmito vozy svou budoucnost ani v nejmenším. Foto: Toyota

Zdroje: Toyota, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.