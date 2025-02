Také Renault změnil plány. Nové Clio dostane znovu spalovací motory, jako elektromobil by nedávalo smysl před 7 hodinami | Petr Prokopec

Pro Francouze to musel být bolestivý proces, nakonec ale i oni pochopili, že bateriové vozy není zájem, a čím víc by jich nabídli, tím míň aut by prodali. Clio šesté generace tak nakonec bude znovu spalovací.

Renault léta patřil mezi automobilky posedlé elektrickým pohonem a co nejrychlejším přechodem na něj. V roce 2021 se dokonce sám prohlásil za nejzelenější automobilku Evropy a dal si za cíl prodávat v roce 2030 plných 90 procent aut s elektrickým pohonem. Tehdy jsme se tomu smáli na celé kolo, v roce 2025 už se můžeme jen hořce pousmát nad tím, jaká pitomost to byla. A jak dlouho vedení automobilky věřilo tomu, že to půjde.

Dnes už ví, že to nepůjde. Stále stejný šéf Renaultu uvažuje o dost realističtěji a víc než do jiného posílá směrem k Bruselu jeden jasný signál za druhým, kterým vyzývá k přehodnocení zelené politiky. Ta podle něj nevyhnutelně povede ke stamiliardovým pokutám nebo nevýrobě milionů aut. Je to prozření svého druhu - příliš malé, příliš pozdní, ale přece nějaké.

Šéf Renaultu se nyní bojí také vývoje ve Velké Británii, kde hrozí, že současná vláda změní rozhodnutí té předchozí, která původně zvažovaný zákaz prodeje spalovacích aut posunula z roku 2030 na rok 2035. Nově je totiž znovu ve hře konec této dekády, což by byl poslední hřebíček do beztak stloukané rakve automobilismu v zemi. Něco takového by britskou automobilovou branži dorazilo, neboť pravidlům by rázem přestalo vyhovovat i takové hybridní Clio.

Právě na novou generaci tohoto i Brity oblíbeného modelu se zaměřil tamní Auto Express. A má zajímavé zprávy přímo z Renaultu. Podle těch se i nová generace Clia má navzdory všemu zmíněnému i původním plánům vrátit s čistě spalovacím a benzin-elektrickým pohonem. Za tím má dle šéfdesignéra značky Laurense van der Ackera stát čistě pragmatické rozhodnutí korespondující s návratem Renaultu 4 a 5. S těmito vozy totiž bude spojen pouze elektrický pohon, v důsledku čehož by s nimi takové Clio rázem svádělo bratrovražedný boj.

„Tato strategie nám umožní, abychom měli duální nabídku, která bude pro zákazníky naprosto transparentní, přičemž tyto vozy si nepolezou do zelí. Nedávalo by smysl, abychom měli plně elektrický Renault 5 i Clio. Místo toho si chceme být jisti, že nabídneme jen taková vozidla, která se nebudou překrývat,“ uvedl van der Acker s tím, že Clio bude lišit také po designové stránce. Elektromobily totiž mají být budoucími ikonami, zatímco spalovací auta těmi legendárními.

Clio tedy dostane karoserii ve stylu designového jazyka Latin, se kterým prý bude působit přitažlivě a sexy. Klíčový rozdíl oproti takovému Renaultu 5 bude v čelním převisu, jenž byl protažen, aby došlo nejen na usazení spalovací jednotky, ale i zajištění dostatečné bezpečnosti při nárazu. I přesto ale bude Clio s elektromobilem sdílet zhruba 70 procent komponentů. Patrné to bude hlavně v interiéru, kam se nastěhují recyklované plasty nebo udržitelné látkové čalounění.

Na trh by nové Clio mělo dorazit v příštím roce, přičemž jeho hnací ústrojí má již plně odpovídat emisní normě Euro 7, která začne platit v listopadu 2026 a v jejímž rámci dojde i na emise od brzd a kol. Tedy pokud Evropská unie bude v té době dál tlačit zelenou politiku ve stávající podobě - doufáme aspoň v její přehodnocení, ale to už doufáme opravdu dlouho...

Příští Clio má být ještě víc sexy než stávající provedení, alespoň dle firemního šéfdesignéra. Vrátit se navíc má se spalovacím a hybridním pohonem, i když původně mělo být jen elektrické jako... všechno. Dnes prý Francouzi mají na elektromobilitu jiné modely. Foto: Renault

Petr Prokopec

