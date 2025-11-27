Také Škoda už odhalila první auto bez zadního okna, takto koncipovaných novinek bude jen přibývat
Petr ProkopecJe to trend, kterému nefandíme. A jeho rozmach se dá vysvětlit snad jen jediným způsobem. V tomto případě ale vlastně zapadá do kreativní marnosti nahodilých konceptů, se kterými v poslední době přišla mladoboleslavská automobilka a její designéři.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Také Škoda už odhalila první auto bez zadního okna, takto koncipovaných novinek bude jen přibývat
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Je to trend, kterému nefandíme. A jeho rozmach se dá vysvětlit snad jen jediným způsobem. V tomto případě ale vlastně zapadá do kreativní marnosti nahodilých konceptů, se kterými v poslední době přišla mladoboleslavská automobilka a její designéři.
Není tomu dlouho, co jsem mohl otestovat novou Mazdu 6e. Z designového pohledu jde o vskutku atraktivní auto, kterému bych úspěch opravdu přál. Že by k němu ovšem mělo nakročeno, si dovolím pochybovat. Víc zjistíte v příštím čísle tištěného magazínu Autoforum, dnes se budu věnovat pouze jejímu zadnímu oknu, které zvenčí vypadá opravdu mohutně. Když ovšem usednete na místo řidiče, zjistíte, že průzor ven je opravdu malý. Do vnitřního zpětného zrcátka jsem tak pomalu ani nekoukal, neboť v něm nebylo skoro nic vidět. A poslední šestka v tom není sama.
Zřejmě proto někoho z automobilek napadlo to, co na novinkách poslední doby vidíme stále častěji - úplné hození zadního okna přes palubu. Výrobcům se to hodí, neboť to znamená jediné - velkou úsporu nákladů. Citelně levněji tak dosáhnou stejné torzní tuhosti i odolnosti při nehodě, padáka pak dostává nejen samotné sklo a gumová těsnění kolem něj, ale také třeba stěrač s elektromotorem. A zapotřebí není ani zmíněné zpětné zrcátko.
Problémem pro výrobce je, že výsledek vypadá divně a lidem zcela temná záď - včetně nulového přirozeného výhledu ven - není příjemná. Na takovém místě bychom se spíš snažili najít cestu, jak zadní okno v autech udržet a ponechat mu při přijatelných nákladech původní smysl, takto ale dnes výrobci neuvažují. Preference zákazníka jsou na 15. koleji a přihlíží se k nim jen tehdy, když je to zcela nevyhnutelné. Nakonec tedy nepřekvapí, že se tímto směrem začíná uchylovat i Škoda, která uvažuje úplně - a to naprosto do puntíku - stejně.
Aktuálně tedy odhalila další ze svých virtuálních konceptů, které se klaní někdejším mladoboleslavským legendám. Tentokrát došlo na Škodu 100, která se vyráběla v letech 1969 až 1977. Pokud již však v návrhu designéra Martina Paclta nevidíte, netrapte se, jsme na tom stejně. Prakticky všechny dosavadní koncepty tohoto ražení působily nahodile, kreativně marně a spíš jako úlitba nějakým jiným úmyslům, která Škoda se svými budoucími vozy má. I tady to vypadá stejně.
Sám Paclt uvádí, že auto nechtěl pojmout v retro stylu, místo toho chtěl zachovat pouze původní ideu v proporcích a celkovém pojetí. Pojítek je ale příliš málo - máme tu nanejvýš čtveřici dveří a vzadu umístěné pohonné ústrojí roztáčející zadní kola. Nepřekvapivě ale nejde o spalovací jednotku, nýbrž o elektromotor. Absence zadního skla pak designérovi umožnila speciální chlazení, pročež průduchy v zadních blatnících mohly zůstat minimalistické.
Přiznám se, že spíš než Škodu 100 ve mně virtuální koncept evokuje Mazdu, ne však v úvodu zmiňovaný elektromobil, nýbrž čtyřdveřové kupé RX-8. Hlavně pak krátkými zadními dveřmi, které ale v tomto případě nejsou sebevražedné, a masivním zadním sloupkem. Jenže zatímco Japonec má pod dlouhou přední kapotou Wankel, koncept Škody sází na obrovský zavazadelník.
Podobně jako dříve odhalené vize designérů Škody ani tato nevyústí v produkční model. Nebylo by ovšem překvapením, kdyby se některé nápady objevily u sériových modelů. Střešní sání to asi nebude, na absenci zadního okna se ale vsadit dá. Podobu nových aut diktuje ořezávání nákladů na vše, co není svaté, čímž se momentálně stalo vše související s protežovaným elektrickým pohonem. Že ani ten lidé nechtějí - a automobilky jej přesto tlačí jako jedinou alternativu - asi po všem řečeném ani nemusíme dodávat.
Designér Martin Paclt se rozhodl vzkřísit ducha Škody 100. Tento model v jeho virtuálním konceptu nevidíme, nevidíme v něm vlastně nic - krom jakéhosi varování před budoucí absencí zadního okna také u některé z budoucích sériových škodovek. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
Bleskovky
- Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne
včera
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
25.11.2025
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
24.11.2025
Nejnovější články
- Bývalému olympionikovi zabavili vzácný Mercedes za stovky milionů a jdou po něm, je teď mezi 10 nejhledanějšími lidmi světa
před 3 hodinami
- Majitel po 643 ujetých km s novým elektromobilem radši zahodil 400 tisíc Kč, než aby s ním dál musel jezdit
před 4 hodinami
- Další dvě automobilky zavelely k rychlé deelektrifikaci, dokonce u už prodávaných vozů. Jízda na mrtvém koni je přivádí ke krachu
před 6 hodinami
- Nové Porsche Cayenne dál šokuje svou otylostí. Je vůbec nejtěžším Porsche historie, překonává i firemní traktory
před 7 hodinami
- Uvaří je jako žábu. Další země nechá řidiče elektromobilů platit za každý ujetý km, protože silnice se samy neopraví
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva