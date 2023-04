Také Škodě došlo sebevědomí a zlevňuje svá auta o víc jak 70 tisíc, jen u nás zatím nemá důvod před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Uběhlo jen pár týdnů od chvíle, kdy mnohé automobilky v reakci na vlnu zlevňování Tesly avizovaly, že jsou se svými cenami „spokojené” a zlevňovat nebudou. Jenže tržní realita dříve nebo později dožene každého, Škodu nevyjímaje. A nedávné sebevědomí je to tam.

Nedávno jsem si sednul na pár slov se známým, který se živí jako prodejce vozů Škody. Řeč pochopitelně došla také na elektromobilitu, jíž u mladoboleslavské automobilky zastupuje SUV Enyaq. To je na českém trhu možná i překvapivě úspěšné, neboť mnohá dealerství již během ledna vyprodala celou alokaci přidělených vozů na celý letošní rok. A pokud by dostala přiděleno více kusů, neměla by problém ani s jejich prodej. Jenže na privátní klientelu nicméně z celkového množství nepřipadlo skoro nic, téměř všechny vozy skončily v zahraničí nebo ve firemních parcích.

Právě v zahraničí je nicméně situace o trochu jiná, o Enyaq tam mají zájem také soukromníci. Je nicméně zapotřebí, aby tento vůz dostál reputaci Škody, tedy aby byl levnější než konkurence. Po dlouhou dobu tomu tak i bylo, jenže v loňském roce začala mít Tesla problémy s odbytem. Americká automobilka proto přikročila ke zlevňování, ve kterém pokračovala i letos. Model Y si tak u nás můžete pořídit od 1 159 990 Kč, za což dostáváte 455 km dojezdu, sprint na stovku za 6,9 sekundy a nejvyšší rychlost 217 km/h.

Těmto parametrům se přitom základní Enyaq ani nemůže rovnat. Jeho dojezd byl totiž vyčíslen na 380 až 406 kilometrů. Ke zdolání stovky pak potřebuje 8,8 sekundy, zatímco maximálka byla omezena na pouhých 160 km/h. Nejhorší na celé věci je nicméně cena, Škoda si totiž za 4 649 milimetrů dlouhé SUV účtuje 1 239 900 Kč, tedy o osmdesát tisíc korun více, než kolik dáte za 4 750 mm dlouhý vůz Tesly. Mladoboleslavská automobilka tak má jedinou kliku, že u nás již má vyprodáno, jinak by neměla šanci cokoli prodat.

Jak jsme však zmínili, za hranicemi je tomu jinak. Ostatně daleko vyšší zájem soukromníků je dán různými dotacemi elektrických aut a umělým zdražováním těch spalovacích. Ovšem protože Tesla zlevnila nejen u nás, ale prakticky na všech trzích, na kterých je činná, musely na její krok zareagovat také ostatní automobilky. Enyaq tedy v Nizozemsku, které je bráno za jeden z evropských elektrických rájů, zlevnil dokonce o více než 3 000 Eur (70 400 Kč). Jeho základní verzi tak momentálně v zemi tulipánů lze koupit od 48 990 Eur (1 149 000 Kč).

Otázkou nicméně je, zda to bude stačit. Model Y je totiž i nadále na nizozemském trhu levnější, jeho základní varianta s výše popsanými parametry stojí 46 990 Eur (1 102 000 Kč). Za jeho vrcholné provedení Performance pak Nizozemci musí zaplatit 59 990 Eur (1 407 000 Kč), v té chvíli ovšem mohou počítat s drtivou akcelerací (3,7 s) i nejvyšší rychlostí srovnatelnou se spalovacími vozy (250 km/h). Dojezd pak byl vyčíslen na 514 km, třebaže je to pořád jen teorie a ne realita.

Nic srovnatelného přitom Škoda nenabízí, vrcholem je v jejím případě Enyaq Coupe RS. V jeho případě nicméně máte stovku na tachometru až za 6,5 sekundy, přičemž maximálka činí jen 180 km/h. V případě dojezdu tu pak máme 505 km, nejpodstatnější je však znovu cena - vůz totiž startuje na 66 190 Eur (cca 1 553 000 Kč). Ve srovnání s Českem (1 704 900 Kč) je to sice lákavější nabídka, ovšem vedle Tesly nemá Enyaq RS jedinou šanci - asi proto na jeho zlevnění nedošlo.

Lze už jen dodat, že Coupe je na nizozemském trhu k dispozici i v jiných verzích než jen v té nejvyšší, jako je tomu u nás. Se základní technikou je přitom k mání od 51 990 Eur (1 220 000 Kč). I to je sice více než u Tesly, stylově laděná karoserie by nicméně mohli pomoci k nějakému tomu zájmu. Pokud ale Škoda skutečně chce v roce 2030 prodávat 70 procent své produkce s elektrickým pohonem a nezkrachovat, bude se muset po stránce cenové snažit daleko více.

V základní verzi Enyaq nezvládne ani zpáteční cestu z Prahy do Brna, zatímco Tesla Model Y by ji teoreticky bez zastávky absolvovat mohla. Americká automobilka se navíc chlubí lepší dynamikou a auta prodává levněji. Mladoboleslavský výrobce tak nejspíše ve zlevňování bude muset pokračovat. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Week, Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.