Už i Tesla má problém s váznoucími prodeji, a tak začala svá auta levně pronajímat komukoli

Petr ProkopecMasivní propady zájmu o elektrická auta po konci amerických federálních dotací se zjevně nevyhýbají nikomu. Přesná data dokumentující dopady na výsledky Teslu se dozvíme až později, už teď je ale zřejmé, že nejsou malé.
včera | Petr Prokopec
Masivní propady zájmu o elektrická auta po konci amerických federálních dotací se zjevně nevyhýbají nikomu. Přesná data dokumentující dopady na výsledky Teslu se dozvíme až později, už teď je ale zřejmé, že nejsou malé.
Letošní říjen pro Teslu evidentně nebyl dobrým měsícem. Třeba v Německu značka prodala jen 750 aut, což není skoro nic, výrazně lépe na tom není ani v Austrálii, kde 916 registrací také mnoho neznamená. Klíčovým se ale zdá být výsledek z Číny, kde 26 006 prodaných aut představuje nejhorší prodeje značky od listopadu 2022. Oproti loňsku jde masivní 36procentní pokles.
Přesná situace v USA je zatím neznámá, na nezávislé reporty si musíme počkat a sama automobilka o prodejích informuje v kvartálních intervalech. Dá se ale čekat další špatný výsledek už kvůli konci federálních dotací, které koncovou cenu elektromobilů snižovaly skoro o 200 tisíc korun. Už příchod nových oholených verzí naznačoval, že firma o dřívější prodeje marně bojuje a výsledky konkurenčních značek taková očekávání jen potvrzují - říjnové výsledky Fordu, Subaru nebo korejských značek jsou až neuvěřitelně špatné.
Tesla se proto rozhodla, že zkusí neobvyklou vábničku - auta, která nedokáže prodat, začne levně půjčovat. Americká klientela si tak nově může Model 3 a Y půjčit za 60 dolarů neboli 1 300 korun za den. Pokud pak zvolí Cybertruck, musí si připravit 75 USD (1 600 Kč), zatímco za Model S a X se platí 90 USD (1 900 Kč). To jsou skutečně lidové ceny, třebaže doba zápůjčky musí být minimálně třídenní, maximálně pak sedmidenní. Zájemci přitom mohou ujet neomezený počet kilometrů, ve svém rozletu jsou ale omezeni hranicemi státu, ve kterém k zapůjčení auta dojde.
Nabídka přitom počítá pouze s vyšším výbavovým stupněm Premium, základní úroveň Standard i vrcholné verze Plaid a Performance jsou mimo hru. Dobrou zprávou je jistě možnost dobíjení aut zcela zdarma ze sítě Superchargerů, lidé si ovšem při vracení aut budou muset dát pozor na to, že kapacita baterií je více než nadpoloviční, jinak jim Tesla naúčtuje dodatečný poplatek ve výši 30 dolarů, což je nějakých 650 korun. Pokud si ale poté nějaký vůz značky objednají, dostanou slevu 250 USD (5 250 Kč).
Jak moc to automobilce pomůže, je otázkou, doufá ale jistě v rozpohybován byznysu jak z hlediska využití vyrobených aut, tak případného získání nových zákazníků. Protože ale pro ni jsou klíčová data o registracích pro investory, nakonec pro ni může být klíčové, že takto vyrobená auta nějak dostane do oběhu, i když je fakticky prodává sama sobě.
Takový Model Y si nově můžete v USA zapůjčit na 1 300 Kč na den, minimálně však po dobu tří dnů. Pokud se vám zalíbí, můžete si jej následně objednat se slevou 5 250 Kč. Nezajímavé to není, jak moc to ovšem řeší, je otázkou. Foto: Tesla
Zdroj: Tesla
