Už i Tesla přiznala, že zájem o elektromobily uvadá. Odpískala novou továrnu, škrtí stávající výrobu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Ani americký fenomén nemá řešení na slábnoucí poptávku danou celkovým vývojem na trhu i saturací velké části přirozeného zájmu o tento typ aut. Další gigatovárna tak nebude, v těch stávající se budou utahovat kohoutky.

Akcie Tesly za posledních pár dnů ztratily asi 16 % své hodnoty, což je pro tuto firmu krajně neobvyklé. Ať už se její pozice v minulosti zdála být jakkoli komplikovanou, Elon Musk vždy vytáhl v klobouku nějakého toho králíka, kterým investory povzbudil. Tento týden ale při ohlašování finančních výsledků firmy za letošní třetí kvartál tahal samé černé Petry.

Samy výsledky firmy byly nepřesvědčivé a dokonce i k Tesle obvykle vstřícné analytiky přiměly říkat, že to nakonec asi bude další obyčejná automobilka, kterou se od začátku jevila být. Musk osobně na prezentaci zásadně zmírnil očekávání publika ohledně nového elektrického pickupu Cybertruck, když potvrdil těžkosti s rozjezdem výroby a ohlásil, že celý projekt bude ztrátový nejmenší další rok a půl. Ani to ale nebylo vše.

Krátce po zveřejnění finančních výsledků Musk uvedl také to, že Tesla omezuje svůj rozmach, který ji do značné míry „pomohl” do současné situace. Firma rozjela výrobu aut v několika nových továrnách a v těch stávajících navýšila kapacitu produkce, což mělo za následek výrobu podstatně většího než žádaného počtu aut. Sklady tak začaly bobtnat, což vedlo k tsunami slev, které zdevastovaly tučné marže firmy a sklady stejně nevyčistily.

Firma tak nyní následuje Ford, GM a pro nás nejviditelněji VW, které omezují výrobu těchto aut, propouští, zastavují výstavbu nových továren apod. Tesla půjde stejným směrem a podle Muska potřebuje, aby se „ekonomika stabilizovala”, než začne uvažovat o dalším rozšiřování výroby. Projekt na stavbu nové mexické továrny tak byl zastaven, ve stávajících fabrikách pak bude tempo produkce nanejvýš udržováno na stávající úrovni, pokud aspoň to poptávka dovolí.

Musk se podle svých slov obává, že dražší úvěry budou bránit potenciálním zákazníkům pořídit si dost nových Tesel navzdory všem slevám. „Lidé váhají s nákupem nového auta, pokud ekonomiku svírá nejistota,“ řekl Musk. „Nechci nasadit nejvyšší rychlost za takové nejistoty,” dodal s tím, že stále více lidí žije od výplaty k výplatě. Stejným způsobem reagují nejen větší firmy jako ty zmíněné, ale třeba i menší výrobci elektromobilů jako Lucid. Ještě menší firmy pak mají ještě větší problémy a krachují.

Za nás bychom dodali, že situaci jistě nepomohla ani širší dostupnost aut obecně daná odstraněním nedostatku komponentů v posledních letech. Spalovací modely se staly fakticky dostupnějšími (nikoli nutně cenově, i když někdy platí i to) a dále neudržitelné preferování elektromobilů automobilkami ve výrobě sebralo těmto vozům další z umělých výhod. V minulosti jsme navíc varovali před tím, že přirozená penetrace trhu elektromobily má své přirozené limity, od určité chvíle musí být skoro každý nový zákazník získáván „lámáním přes koleno”. A pokud tomu okolnosti nenahrávají, jde to samozřejmě složitěji ještě složitěji než za příznivějšího stavu na trhu.

I na výrobě Tesly se projeví uvadající zájem o elektrická auta. Nové továrny automobilky nebudou, v těch existujících se zastaví rozšiřování výroby. Firma bude čekat na stabilizaci situace na trhu. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Reuters

Petr Miler

