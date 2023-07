Také VW kapituluje, převezme techniku čínských aut, aby mohl dál vyrábět konkurenceschopné vozy včera | Petr Prokopec

Po Audi se podobnou cestou vydal i Volkswagen, který do toho jde s ještě větší vervou - jednu z čínských automobilek bude rovnou i částečně ovládat. Němci tedy dopadli přesně tak, jak léta naznačujeme, ze záchranného kruhu se ovšem snadno může stát smyčka kolem krku.

Na čínská auta jsme dříve hleděli s despektem. A nutno říci, že oprávněně. Pokud bychom o jejich někdejší kvalitě řekli, že byla tragická, pak vlastně urážíme cokoli tragického. Nešlo nicméně jen o to, že při přejezdu většího hrbolu hrozilo, že se daný vůz rozpadne. V případě vážnější nehody jste mohli pomalu počítat s příjezdem pohřebního vozu, a to jen za předpokladu, že jste ještě před nárazem přežili toxický smrad jdoucí z použitých lepidel. A aby toho nebylo málo, od pohonných jednotek šlo čekat jen nízký výkon a vysokou spotřebu. O designu už mluvit ani nechceme.

Za poslední zhruba dekádu a půl se nicméně v Říši středu mnohé změnilo. Tamní automobilky najaly osvědčené designéry, aby mohly přijít s originálním vzhledem. Stejně tak velké peníze na jejich stranu přetáhly i mnohé experty. A právě díky těmto krokům již Čína není na chvostu pelotonu. Právě naopak začíná přebírat vedení, a to nikoli jen na poli elektrickém. Spalovací motor Xiaoyun od značky BYD totiž dosahuje termální účinnosti 43 procent, čímž překonal dosavadního rekordmana od Toyoty.

BYD byl navíc v mezičase překonán automobilkou Geely a její jednotkou DHE1.5 (43,32 %), ještě dále nicméně zašla společnost Weichai. Ta již v roce 2020 vyrukovala s ohromným dieselovým motorem, který se v rámci termální účinnosti dostal nad 50 procent. Loni pak Číňané představili tentýž motor, jen upravený pro spalování zemního plynu. V té chvíli již byli na 54,16 procentech, což je něco opravdu neskutečného - dosavadním vrcholem byla u tohoto typu jednotek 47,6procentní termální účinnost.

Ještě větší je nicméně jejich náskok v oblasti elektromobility, ostatně zmiňovaný BYD v 90. letech minulého století začínal jako výrobce baterií. Není tak vlastně ani překvapivé, že dnes svými produkty zásobuje jak Toyotu, tak třeba Teslu. Ve hře nicméně není sám, i proto zástupci hlavně evropských automobilek začínají varovat před čínskou hrozbou, která je může doslova semlít. Koncern VW si ji nicméně asi příliš neuvědomuje či ji podceňuje. Místo aby tedy bil na poplach, rozhodl se jít vlastnímu potupení naproti.

Uplynulo jen pár dnů od chvíle, kdy bylo potvrzeno, že Audi uzavřelo spolupráci s čínskou značkou SAIC, aby mohlo převzít techniku pro své budoucí elektromobily. Němci totiž sice pod vládou Herberta Diesse vsadili na bateriový pohon naprosto vše, jenže zatím jsou všechny jejich projekty spojeny s neskutečnými odklady. Nová architektura, jenž měla nahradit stávající platformu MEB, která je již nyní zastaralá a nekonkurenceschopná, je tak v nedohlednu. A aby neztratilo ještě větší podíl na trhu, muselo k dohodě přistoupit.

Podobně je na tom i mateřský Volkswagen, který není se svou elektrickou nabídkou konkurenceschopný ani za mák. Aktuálně ta oznámil, že přebírá část automobilky Xpeng, aby mohl profitovat z její techniky. Na platformě Xpengu zvané SiC by tak do roku 2026 měla dorazit dvě nová SUV. Zatím pouze pro Čínu, ale to může čas snadno změnit.

Jak jsme již naznačili, prpojení VW a Xpengu bude mnohem užší než v případě Audi a SAIC. Němci totiž za 700 milionů dolarů (cca 15,4 mld. Kč) koupili 4,99procentní podíl ve firmě a získají tak i jedno místo v radě ředitelů. Otázkou však je, zda jde skutečně o dobrý obchod. Němci si hrají s ohněm a bez pověsti technologického lídra mohou snadno víc ztratit než získat.

