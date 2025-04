Takhle VW reaguje na svůj úpadek? Chce, aby sama řídila i jeho spalovací auta, to ho opravdu nespasí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ještě nedávno největší automobilka světa o své pozice nepochybně rychle přichází. Pokud ale chce znovu dobýt ztracené kóty, musí se začít soustředit na podstatu svých aut, ne na jejich doplňkové funkce.

V roce 2019 se na světlo světa klubal Volkswagen Golf osmé generace, stejně jako měla premiéru spřízněná Škoda Octavia s pořadovým číslem čtyři. Příchod obou aut byl však spojen s nemalým zdržením, za kterým stála softwarová divize Cariad. Tu koncern VW Group prezentoval jako něco, s čím udělá takovou díru na trhu, že na předchozí vozy si už nikdo ani nevzpomene. Jenže se stal pravý opak, kvůli celé řadě potíží lidé rázem kupovali Golf spíše v bazarech, než aby pro něj zašli do showroomu s novými vozy.

Jsme o šest let dál, kdy je jasné, že Cariad byl ránou těžce mimo terće. Divizi tak aktuálně opouští 30 procent pracovních sil a je zřejMě jen otázkou času, než bude rozpuštěna úplně. VW si za ni totiž již našel hned několik náhrad, mimo jiné společnosti Valeo a Mobileye. Ty mu pak ostatně mají pomoci k tomu, aby vozy postavené na platformě MQB, tedy mimo jiné zmíněný Golf a Octavia, mohly nabídnout autonomní řízení úrovně SAE2+. Trochu se tu ale nabízí pelíškovský dotaz: „A komu tím prospějete, co?“

Kolegové z Auto Bildu naznačují, že VW tak reaguje na ztrátu svých pozic zejména ve srovnání s čínskými konkurenty. A chce se takto stát znovu relevantní, neboť ví, že bez spalovacích aut to nakonec nepůjde. To je možná dobré zjištění, napravit je ale v prvé řadě třeba skomírající podstatu těchto aut, ne jejich doplňkové funkce.

VW ale uvažuje jinak a nová technologie má podle samotné automobilky dorazit „během příštích pár let“ a má navýšit bezpečnost i komfort. K dispozici pak má být všem vozům užívajícím zmiňovanou architekturu, což je dnes většina koncernových aut. To by následně mělo přispět ke snížení nákladů, stejně jako VW bude moci sbírat rozsáhlá data. Doufejme ovšem, že mu již žádná neuniknou.

Jak bude vše fungovat, ukáže až čas. Úrovní SAE2+ se dnes pyšní mj. Tesla, ovšem všichni víme, čeho jsou její vozy v náročnějších chvílích schopny. Americká automobilka proto oficiálně nepovoluje sundání rukou z volantu, VW ale něco takového dovolit má. Oproti Tesle by nicméně měl mít výhodu v tom, že jeho pokus o autonomní řízení nebude spoléhat pouze na kamery, ale rovněž na radary a senzory. LiDAR ale nejspíše nedostane. Mobileye pak má vše spárovat s novou platformou Surround ADAS, procesorem EyeQ 6 High a do detailu vyvedenou navigací. Stane se tak vůbec poprvé, kdy výčet této techniky bude spárován do jednoho svazku, přičemž díky tomu má několik kontrolních jednotek nahradit jediná, která bude reagovat rychleji.

Samotný příchod tohoto řešení může být pozitivní věcí, třebaže s ohledem na dosavadní softwarové problémy VW zůstáváme k celé věci rezervovaní. Především ale musíme zopakovat, že tohle není věc, která by mohla VW spasit. Většina zákazníků koncernu by nepochybně víc ocenila, kdyby se auta jako Golf vyrovnala svým předchůdcům po stránce kvalitativní a znovu získala úroveň, o kterou za léta nedostatečné a někdy i záporné evoluce přišla. O něčem takovém ale VW ani nemluví.

Auta jako Golf postavená na platformě MQB se mají dočkat autonomního řízení. Spása pro jejich konkurenceschopnost to opravdu nebude, hlavní problémy jsou jinde. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Carscoops, Auto Bild

Petr Prokopec

