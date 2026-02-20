Takto se lidé dostanou z největší elektrické lodě světa, když přece jen začne hořet
Takto se lidé dostanou z největší elektrické lodě světa, když přece jen začne hořet
20.2.2026 | Petr Prokopec
Podobně jako byl Titanic nepotopitelný, nemá ani na této lodi žádný požár nikdy vzniknout, pochopitelně. Pokud by k tomu ale přece jen došlo, je tu tohle řešení. Jeho kapacity pak připomínají, že pokud požár vznikne, půjdou věci sakra rychle.
Od potopení Titanicu uplyne o letošním 15. dubnu už 114 let. I přesto však tato námořní katastrofa řadu lidí děsí, neboť při ní zemřelo přibližně 1 500 lidí. Za tím stála neochvějná víra v to, že je luxusní zaoceánský parník nepotopitelný. Ač byl tedy osazen hned 16 provazovými jeřáby, které během chvíle dokázaly na hladinu spustit 48 záchranných člunů, Titanic jich na své palubě měl pouze dvacet. Čtyři z nich byly navíc nafukovací, pročež je bylo náročné při jakémkoli incidentu spustit. I proto katastrofu nakonec přežilo jen asi 710 lidí, ač čluny měly celkovou kapacitu 1 178 osob, která byla tak jako tak nedostačující.
Australská společnost Incat jistě doufá, že její China Zorrilla neskončí jako Titanic. Tato elektrická loď, dnes dopravní prostředek s největšími bateriemi na světě, který ve svých útrobách skrývá 250 tun (!) akumulátorů, totiž rovněž dokáže najednou přepravit víc než dva tisíce cestujících. A k tomu stovky aut. Operovat bude na lince z Buenos Aires do Colonia del Saramento a zpět, což lidem na palubě při případném potopení dává mnohem větší šance na přežití, než tomu bylo v roce 1914 na cestě do New Yorku, neboť teplota oceánu mezi Argentinou a Uruguay se totiž v tomto ročním období pohybuje mezi 17 a 21 stupni Celsia, v srpnu pak klesá na zhruba 6 až 11 stupňů Celsia.
Není to ostatně potopení, čeho se Incat bojí především, značným rizikem je zde hlavně možný požár. Jistě není příliš pravděpodobný, ale... to potopení Titanicu také nebylo. Pokud by 250 tun baterek začalo z jakéhokoli důvodu hořet, stane se z China Zorilla flambovací platforma nevídaných rozměrů, takže všichni budou muset rychle pryč.
Proto výrobce loď osadil tzv. Námořním evakuačním systémem (MES, Marine Evacuation System). Ten počítá se třemi 22metrovými skluzavkami na každé straně 130metrové lodi, které doprovází hned 13 záchranných člunů. Ty jsou podobně jako skluzavky samonafukovací, od dob zkázy Titanicu však technologie řádně pokročily, takže představují cestu spíš k rychlému, ne ospalému řešení. Navíc kapacita člunů činí 2 432 lidí a převyšuje tak kapacitu lidí, kteří mohou na palubu. Až 225 aut však v takovém případě stoprocentně půjde ke dnu.
China Zorrilla se v tuto chvíli stále ještě nachází v australských docích, kde došlo i na test záchranného systému, v březnu však dojde na její převoz přes Pacifik do Uruguaye. Zatím pak nebylo upřesněno, kdy vstoupí do služby, obecně se však počítá s letošním rokem. Zmíněné baterie přitom mají kapacitu 40 MWh, načež s nimi loď zvládne zhruba 180 km bez nabíjení. Její běžné cesty ovšem budou 60kilometrové, urazit je pak má za 90 minut. Mimo jiné i proto, aby cestující měli dost času na návštěvu bezcelní zóny, která má 2 300 metrů čtverečných a je tak tou největší plovoucí na celém světě.
Elektrický rekordman se pochlubil záchranným systémem, který má dovolit pasažérům lodi rychle prchnout, i kdyby začala hořet. Foto: Incat, tiskové materiály
Zdroj: Incat
