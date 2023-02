Afghánci chtěli se svým sporťákem závodit v Le Mans, jediný prototyp ale rozštípali ještě před dokončením před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Entop

Zní to skoro neuvěřitelně, neboť z toho, co o zemi ovládané Talibánem víme, by na tomto místě zrod nového výrobce sportovních aut čekal asi málokdo. Entop je ale přesně tím a se svou Černou labutí měl smělé plány, zjevně budou jen stěží realizovány.

Již v roce 2019 podepsal tehdejší americký prezident Donald Trump dohodu o stažení vojsk z Afghánistánu. Na tento krok došlo o dva roky později, a ačkoli veškeré země, které se účastnily tamního konfliktu, měly dostatek času na bezpečný odchod, neudělaly prakticky nic. Zajímavé pak je, že USA zjevně radikálnímu militantnímu hnutí Talibán zanechaly zajímavý dárek na rozloučenou. Po americké armádě totiž v zemi zůstalo velké množství aut a dokonce i tanky.

Talibán tak může již dva roky disponovat třeba 877 kusy Fordu Ranger, osobní automobilová doprava Afghánistánu zůstává na pozadí. Svůj fakt má i to, že pod nadvládou zmíněného hnutí se ekonomická situace země zásadně zhoršila. Rok od okamžiku, co Američané vzali roha, se již mluvilo o katastrofě, neboť jedinou činností, která je na vzestupu, je pěstování opia. Přitom zrovna s tím chtěl Talibán skoncovat.

Za této situace byl v loňském roce - k překvapení všech - představen vůbec první národní sportovní automobil. Black Swan automobilky Entop byl původně pojmenován Made-9 nebo také Mada9, nakonec však došlo na změnu. Stojí za tím příběh nizozemských průzkumníků, kteří v 17. století objevili v Austrálii černé labutě. Tehdy nikdo nevěřil, že takové zvíře vůbec může existovat. Podle zakladatele značky přesně to odpovídá vývoji v Afghánistánu.

Vedení automobilky totiž zastává názor, že lidé v zemi nejsou chudí a nejsou závislí na mezinárodní humanitární pomoci, jak se ve vyspělé části světa tvrdí. Místo toho zjevně mají peněz jako želez. A díky tomu prý s velkou láskou pomohou Entopu splnit jeho sen a zúčastnit se již letošního Le Mans. Jelikož se nicméně čtyřiadvacetihodinovka koná již v červnu, je skoro jisté, že sen se splnit nepodaří.

Je sice hezké, že Entopu se povedlo postavit pojízdný prototyp, ovšem ten má k dokončení stále ještě velmi daleko. Seskládán byl navíc z velké části z mnoha již existujících aut. Třeba pohonné ústrojí pochází z Toyoty Corolla. Jako takové pak sice může být spolehlivé, ovšem pro daný účel nebude zrovna dostačující. S dalším laděním a šponováním výkonu ovšem může přijít také mnohem větší poruchovost.

Entop si zároveň již zajistil stánek na katarském Expo v Dauhá, které se bude konat v říjnu. Zde chce přitom automobilka ukázat hotový prototyp. To jen dokládá, kterak snu o letošním zápolení v Le Mans nevěří ani sami Afghánci. Nejde ostatně jen o motor, kabina není hotova vůbec, vůz má těžký ocelový rám a chybí mu airbagy či deformační zóny. Ve finále je tak vlastně hotový pouze venkovní design sporťáku.

Entop navíc v posledních dnech vypustil do světa nová videa. Zatímco jedno je hezky udělaným remakem snímku Death Race, druhé odhaluje pohled do zákulisí. Ten již tak usměvavý není, testovací jezdec totiž vůz nabourá. Nejde sice o nic zásadního, ovšem za aktuální situace si ani nejsme jisti, zda firma má na opravu nárazníku. Černá labuť to tak možná nedotáhne ani do Kataru, natož do Le Mans.

Black Swan sice vypadá hezky, ovšem tím to v podstatě končí. Na dokončení projektu přitom Afghánci budou potřebovat desítky milionů korun, které chtějí vybrat od místního obyvatelstva. To je ovšem natolik chudé, že pomalu nemá co do úst. Tedy pokud to není jen pomýlené smýšlení západního světa, jak firma uvádí. Foto: Entop

