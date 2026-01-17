Prodeje Porsche zkolabovaly na nejnižší čísla za 16 let, končící spalovací Macan rozválcoval elektrického nástupce násobně
Petr MilerFirma si za to může jen a pouze sama, v oficiálních vyjádřeních ale realitu zastírá absurdními frázemi a různými floskulemi, selhání otevřeně najevo nedává. Jenže jejich projevů se lze snadno dopočítat.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Prodeje Porsche zkolabovaly na nejnižší čísla za 16 let, končící spalovací Macan rozválcoval elektrického nástupce násobně
včera | Petr Miler
Firma si za to může jen a pouze sama, v oficiálních vyjádřeních ale realitu zastírá absurdními frázemi a různými floskulemi, selhání otevřeně najevo nedává. Jenže jejich projevů se lze snadno dopočítat.
Prestižní německá automobilka odhalila své prodejní výsledky za rok 2025 a je to celkem nepřekvapivá katastrofa. Firma v průběhu roku opakovaně varovala před pořádným sešupem, který skutečně nastal - za uplynulých 12 měsíců dodala zákazníkům pouze 279 449 vozidel, což je nejhorší prodejní výsledek společnosti za dlouhých 16 let. Musíme se tedy vrátit až do roku 2009, hotových dob krále Klacka v moderní evoluci Porsche a časů tehdejší finanční krize, abychom narazili na horší výsledek.
Z roku na rok prodeje klesly o víc než 10 procent (za rok 2024 šlo o 310 718 vozů), což je samo o sobě varovné. Ještě mnohem varovnější je ale struktura prodejů, která naprosto jasně ukazuje, na jak moc mrtvého koně ve Stuttgartu sedli. Automobilka by si skoro měla změnit logo, neboť vzpínající se „Stuttgarter Rössle” převzatý ze znaku města absolutně nekoresponduje s tím, jak firma nyní prospívá. A co jí ještě čeká. Ale k tomu se dostaneme.
Nejprve trocha humoru - nutno dodat černého a ze strany Porsche nechtěného. Firma, ač jinak otevřeně přepnula do panického módu, ani náznakem neříká, že zmastila, co mohla, ale mizerné výsledky řádně roztleskává jako vlastně skvělé. Zaujala nás zejména tři vyjádření.
Už úvod tiskové zprávy motá hlavu: „Díky vyvážené struktuře prodeje v jednotlivých prodejních regionech dodala společnost Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, v roce 2025 zákazníkům po celém světě celkem 279 449 vozidel.” To je neuvěřitelná fráze, jaké „díky”, jaké „vyvážené struktuře”? Jak může někdo výše zmíněnému přiřazovat jakákoli pozitivně vyznívající hodnocení? Však je to tragédie, je to jako kdybych řekl: „Díky mé vyvážené strategii nevěry se má manželka oběsila poté, co zabila obě děti”.
Hořce vtipná je také fráze: „V roce 2025 jsme naše zákazníky nadchli skvělými vozy.” Tak určitě, nadchli jsme zákazníky skvělými vozy, a tak jich kupovali o desetinu míň! Ježiš, to muselo být nadšení. Na stejnou notu: „Loni jsem milující manželku nadchl tím, že jsem si našel skvělou jinou ženu a opustil ji.” Ale třeba byla ráda, že?
Do třetice všeho dobrého i zlého: „Tento vývoj odpovídá našim očekáváním a je způsoben (...) naším řízením nabídky orientovaným na hodnotu,” praví dále Porsche. Sice jsme to podělali, ale my to tak chtěli, řídili jsme to směrem na hodnotu... Je to neuvěřitelné. Citujeme z české tiskové zprávy, ale ryba nulové sebereflexe smrdí od hlavy, tohle je jen překlad stejně absurdní tiskovky v angličtině.
Pojďme zpátky k faktům, i když také zde se musíme pozastavit na snahou Porsche malovat narůžovo samozřejmé, nicotné nebo dokonce negativní. Automobilka pochopitelně zdevastovala své prodeje hlavně nesmyslnou sázkou na nechtěné elektrické a hybridní pohony, přesto se ve zprávě chlubí tím, kolik prodala takových aut. „V roce 2025 bylo 34,4 % vozidel dodaných po celém světě elektrifikovaných (+ 7,4 %). Z toho 22,2 % tvořila plně elektrická vozidla a 12,1 % plug-in hybridy,” říká Porsche a dodává: „V Evropě bylo v roce 2025 poprvé dodáno více elektrifikovaných vozidel než vozidel s čistě spalovacím motorem (57,9% podíl elektrifikace), přičemž každé třetí vozidlo bylo plně elektrické.”
To je také slušné vrtění psem - podívejte se do současné nabídky automobilky a zkuste v ní najít nehybridní nebo neelektrický pohon. Jsou to zcela okrajové součásti nabídky. Právě to poslalo prodeje dolů, protože lidé v portfoliu firmy vůbec nenachází to, co si chtějí koupit, a tak si nekupují nic. Porsche to ale obrací naruby a utěšuje se tím, že ti, co něco přece jen koupili, sáhli dominantně potom, co firma skoro výlučně nabízí. Jako by snad měli jinou možnost...
V případě jednotlivých trhů je situace také celkem tragická, neboť dolů šly krom USA prodeje úplně všude, nejvíc pak v Číně (-26 %), Německu (-16 %) a Evropě vůbec (-13 %). S modely to není jiné - vyjma prodejní stability (+1 %) 911 šlo do háje lautr vše, zejména pak elektrická, elektrifikovaná a zašlapaná část portfolia. Zvláštní pozornost si ale zaslouží Macan.
V jeho případě také došlo na menší meziroční růst (+ 2%), jinak ale prodeje zůstávají hodně dole (84 328 aut). Důvod je znovu jasný, tragický Macan Electric dál není schopen oslovovat většinu dřívější klientely, strádá a firma právě proto - oproti dřívějším plánům - chystá nové spalovací SUV stejné velikosti a za jiných okolností přiznává fatální selhání. Tady ne a zase mlží, až se mu od pusty kouří.
Ani tady nechybí roztleskávání, když automobilka uvádí, že „více než polovina z nich (prodejů, 45 367 vozů - pozn. red.) připadá na plně elektrickou variantu”. Tak to je výhra, elektřina zvítězila, už je to tady, zase jsme byli mimo... Až na to že vůbec. Celkové prodeje jsou skutečně takové, ale proč? Znovu proto, že v celé EU nelze spalovací Macan dál koupit, a tak se tu prodává jen ten elektrický, který si část klientů přece jen pořizuje. Když se podíváme na čísla z trhů, kde je k mání obojí, dojdeme k úplně jiným závěrům.
Na těch se prodalo 38 961 spalovacích Macanů, zatímco elektrických bylo jen asi 15 tisíc. Přesné číslo zatím neznáme, neboť Porsche ho odmítlo sdělit, z čísel Data Force si je ale umíme odečíst sami, jen máme zatím k dispozici precizní data pouze za 11 měsíců, zbytek dopočítáváme. Ale ani případných pár set aut prodaných tam či onde navíc za prosinec bilanci dramaticky nezmění.
Vidíme tedy, že starý spalovací Macan, dnes morálně 12 let staré zboží, totální automobilový důchodce a z podstaty nepříliš atraktivní auto prodejně devastuje po všech stránkách nové zboží. Co kdyby byl k mání stejně aktuální spalovací Macan, navíc všude? Koupila by vůbec podstatná část trhu ten elektrický? Je to tak výmluvné a Porsche moc dobře ví, jak se věci mají, přesto pouští do světa takto absurdní tiskovky a nepřizná barvu ani na přímý dotaz.
Z ostatních modelů (Taycan, Cayenne, Panamera, 718) šlo vše dolů - Cayenne i Panamera dojíždí na hybridizaci, 718 na ukončení výroby bez nástupce a Taycan je Taycan, dnes už největší prodejní propadák značky (jen 16 339 aut za rok) s poklesem o skoro 22 % z roku na rok. Líp navíc bude stěží - v půlce roku 2026 má skončit výroba spalovacího Macanu i pro zbytek světa a automobilka znovu nemá v záloze nic. Ale za rok nebo dva nám určitě řekne, jak rostoucí procento lidí kupuje elektrickou verzi, a to je přece skvělé.
Jsme přesvědčeni, že součástí zdravé katarze je umět říci před ostatními, že jste něco prostě podělali. Porsche se toho dopustilo, jeho prodeje kolabují, jsou o 16 let zpět v čase, aniž by tomu makroekonomická situace nahrávala. A možná dál kolabovat budou. Způsobilo si to jen a pouze samo svými antitechnickými a antiobchodními praktikami, když pod tíhou nesmyslné ideologie začalo ignorovat realitu a preference kupců, samo nasedlo na nemocného koně a doufalo, že s ním nikam docválá. A vidíte, docválalo, ale kam?
Není načase začít nazývat věci pravými jmény a přestat se obklopovat těmi, kteří vás budou plácat po ramenou za to, že jste císaře svlékli donaha a ostatním nabulíkovali, že má šaty? Až se tohle stane, pak možná bude skutečně lépe, dnes je to pořád jen hra na realitu, která nenastala.
Těžko si představit větší facku do tváře. Vizuálně, technicky i jakkoli jinak zastaralý spalovací Macan uvedený na trh v roce 2014... Foto: Porsche
...se na trzích, kde jde koupit i nového elektrického nástupce, prodává násobně líp než novinka. Co víc k tomu má smysl dodávat? Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
Bleskovky
- Asi jen v souboji Bugatti s Koenigseggem je možné, aby ve sprintu jedno auto proletělo kolem druhého ve 300 km/h
před 6 hodinami
- Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou
15.1.2026
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
13.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha YZF R7 2026: s elektronikou z R1 16.1.2026
- Somkiat Chantra si zlomil předloktí 16.1.2026
- Genesio Bevilacqua zemřel včera ve věku 66 let. 14.1.2026
- Triumph Thruxton 400 2026: stylový café racer 13.1.2026
- Stejně jako před ním Carlos Checa: Álvaro Bautista, soukromý jezdec Ducati, míří na titul 13.1.2026
Nejnovější články
- Automobilky letos čeká „elektrická zima”, pro některé z nich to má být poslední kapka
před 20 minutami
- I u nás prodávanému autu se při crash testu vyrvala sedačka z úchytů. Přesto získalo čtyři hvězdy
před hodinou
- Jedno z nejvzácnějších a nejpodivnějších Lamborghini se objevilo v prodeji nejeté, hotový Batmobil stojí absurdní peníze
před 3 hodinami
- Další evropská továrna na baterie fakticky zkrachovala, všichni zbývající zaměstnanci byli propuštěni
před 4 hodinami
- Asi jen v souboji Bugatti s Koenigseggem je možné, aby ve sprintu jedno auto proletělo kolem druhého ve 300 km/h
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva