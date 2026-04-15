Tápající Volvo ztratilo za jediný kvartál třetinu prodejů na klíčovém trhu. A nakopnout je teď nemá jak
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Také Volvo nacpalo všechna vajíčka do jednoho košíku, dokonce „bez jakýchkoli kdyby a ale”. A teď poznává, co je následkem ignorace vlastních zákazníků. Jistě mu nepomohly ani jiné faktory, alfou a omegou jeho aktuálních problémů je ale právě tohle a s tím související kvalitativní sešup.
Před pár dny jsme se probírali čerstvými výsledky studie společnosti J.D. Power zaměřené na spokojenost majitelů s maximálně tříletými aut a vším, co k nim vedlo. Zabývali jsme se v té souvislosti hlavně Volvem, které podobným anketám kdysi kralovalo. Švédské vozy totiž patřily mezi nejuspokojivější vůbec z důvodů, které jsme v článcích detailně probírali. Pak se ale věci začaly kazit.
Už pod nadvládou Fordu se automobilka začala měnit v cosi jiného, než čím po dekády byla, modrý ovál z ní chtěl mít soupeře pro Audi, BMW či Mercedes. A v této strategii nakonec pokračoval také nový majitel firmy, čínské Geely. Švédské vozy se tak na první pohled staly vizuálně atraktivnějšími i luxusněji pojatými, což prodeje v prvé řadě nakoplo. Jenže příliš složitá technika měla dopad na někdejší spolehlivost. Majitelé totiž rázem museli do servisů častěji než kdy předtím, navíc v nich pak nechávali více peněz. Často navíc za opravu prvků, které ani nikdy nepoužili.
Auta se zkrátka stávala vzdálenější představám těch, kteří je měli kupovat, nové zákazníky pak nezřídka zklamaly. Volvo se tak letos ve zmíněné anketě J.D. Power propadlo až na druhou příčku od konce. A o takový sešup se nyní stará ještě jiný faktor - roky trvající posedlost Švédů elektrifikací. Jen na elektromobily chtěli přejít během pár let dokonce „bez jakýchkoli kdyby a ale”. Jakmile se ale objevily první problémy stáhli ocas a přiznali, že lidem „nemohou diktovat”, co si mají koupit.
Škody způsobené předchozím chybným krokem ale už byly napáchány. Atraktivní nové modely nepřišly nebo byly ošizené, elektrické novinky se se zájem potkávaly jen chvíli, jak už to ostatně bývá. Výsledkem je to, co nyní Švédská automobilka poznává ve Spojených státech, což je její klíčový, celosvětově druhý největší trh - mohutný kolaps prodejů.
Za první letošní kvartál se totiž Volvo v USA prodejně propadlo o 32 procent a místo 33 285 nových vozů jich tak prodalo jen 22 651. A potíže jsou v souladu s výše uvedeným na všech frontách - aktuálně neexistuje jeden jediný model značky, který by prodejně neztrácel! Buď se tedy Volvo potýká s tak či onak problematickými klasikami, nebo strádá s více či méně nechtěnými novinkami.
Velký problém pro automobilku představuje mj. pokles zájmu o XC60, které je jedním z pilířů jejího odbytu. Tohle auto je ještě ze staré školy, dolů mu ale krom zmíněného pomohla i nová cla, které cenu vozu vyhnala výš v přepočtu o zhruba 100 tisíc korun. Když to přitom dáte dohromady s nelichotivou reputací týkající se kvality, není vlastně překvapením, že XC60 dosáhlo jen na 8 061 registrací, což je o 37 procent méně než loni.
Značka navíc z nabídky zcela vyřadila modely jako S60 a S90, což vedlo ke 100procentnímu a 95procentnímu pádu registrací. Na V60 Cross Country pak již Švédové nepřijímají objednávky, zájem tedy rovněž klesá k nule. A zmíněné elektromobily, které mělo Volvo nabízet během pár roků bez jakékoli alternativy, žhavým zbožím opravdu nejsou - celkově se EX30, EX30 Cross Country a EX90 prodalo jen 2 075 kusů. To je na tři měsíce a zemi, kde i takové Porsche za stejnou dobu prodá skoro dvakrát tolik exemplářů 911, opravdu tristní výsledek.
Volvo se tak dostává do stále svízelnější situace, znovu však hlavně svými vlastními chybnými rozhodnutími. Přitom zrovna v dnešní době by lidé nějaký skoro nezničitelný rodinný držák, do kterého příští dekádu budou investovat jen minimálně, brali všemi deseti. Dokonce i přes vyšší pořizovací cenu, pokud by si byli jisti, že dostávají, co si přejí. To Švédové už nějakou chvíli notoricky nedělají a cesta zpět k lepším zítřkům bude složitá - klíčové problémy automobilky jednoduché řešení prostě nemají.
Elektrické EX30 se v USA prodává od přibližně 835 tisíc korun, 4,2metrový hatchback je tak dražší než třeba větší Ford F-150. Není tak divu, že se za první tři letošní měsíce prodalo jen 915 kusů, tedy o čtvrtinu míň než loni, kdy byly prodeje beztak mizerné. Foto: Volvo
Zdroj: Volvo
