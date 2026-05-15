Tato volitelná výbava zdarma udělá z vašeho nového BMW M3 kombi nenapadného bijce téměř všeho a všech
Petr MilerZdráháme se výsledek nazvat sleeperem, rodinná em-trojka ale takto působí snad až mazlivě, rozhodně pak jemněji, obyčejněji, nenápadněji. A nám se tak líbí. Výsledek není dílem specifické konfigurace, ale poněkud skryté volby paketu, který vše zařídí jedním tahem a bez příplatku.
včera | Petr Miler
Současné BMW M3 asi nevstoupí do historie jako ta nejpovedenější generace asi nejikoničtějšího sportovního modelu mnichovské značky. Na to je moc těžká, moc přeplňovaná, moc „automatická”, moc umírněná, moc odtažitá, moc... tupá. Pokračuje tak prokletí sudých generací tohoto modelu, které rozhodně nebyly špatnými auty, staly se ale příliš cestovními na to, aby opravdu braly u srdce. E36, E9x a nyní G8x, je to skoro jako přes kopírák - výborná auta, nepřesvědčivé M3.
V případě současného provedení navíc vše vystupuje do popředí kvůli tomu, že se tak netváří. M3 E36 skoro nešlo rozeznat od standardu, neměla ani čtyři výfuky vzadu, je to decentní auto a cestovní charakter se zejména s variantou sedan vůbec nebil. To samé platí o E90, tedy zejména sedanu, který byl též velmi dobrou 340i s motorem V8 a pokročilým paketem M, jen jako M3 moc nefungoval. O současné M3, zejména pak sedanu G80 a kombíku G81 (kupé si ostatně už chvíli říká M4), už jsme pár slov ztratili, je to vážně totéž. S „bobřími zuby” místo masky chladiče, výraznými prahy a nárazníky, černou střechou, stejným zrcátky nebo černými výfuky se ale tváří jako ministr války, kterým není.
Tuhle (vlastně ještě nápadnější) stylizaci odpustíme jenom verzi CS, která je na dnešní dobu opravdu žiletková a víc než milionový příplatek za pár cílených modifikací ospravedlňuje velmi hrdinně. Ale jinak? Základ vypadá jako bijec, jenže je to bačkora, pravda velmi rychlá bačkora, ale pořád bačkora, která řidiče nejvíc laská na dálnici, kde prodá svůj ohromný výkon, jinak je to ale trochu plácavá show. V kontextu s agresivním designem to některým vadí - jeden známý M3 Touring záhy po koupi prodal, protože ho prostě nebrala a v autě vypadajícím jako Usain Bolt si přišel... No použiji jeho slova: Jako kretén.
Dá se s tím něco dělat? Budete se divit, ale dá.
Jiný kolega to kdysi zkusit kompletní „černizací”, tedy volbou černého laku, černých kol, černého interiéru, prostě černého všeho s tím, že nápadnost auta tím utlumí. A docela to fungovalo, taková M3 Competition xDrive tolik nedráždila a se standardními odvětrávanými sedadly uvnitř působila jako velmi slušný cestovní stroj, kterým byla a je. Vyloženě nenápadný bijec ale výsledkem nebyl. Blíž k němu vede trochu jiná cesta a na svědomí ji má přímo BMW.
K tomu se zjevně doneslo, že o „ministra války” někteří velmi loajální klienti nestojí, a tak jim přinejmenším u kombíku Touring vyšla vstříc. Nikomu o tom neřekla, to až v poslední době jsem si začal v nabídkách dealerů všímat podezřele decentních skladových či bazarových světle lakovaných M3 kombi. Myslel jsem si dlouho, že to je jen konkrétní specifikací, ale není, jak mi před pár dny vysvětlil jeden z prodejců značky.
Problém začíná u toho, že M3 Touring je dodávána vždy nejméně ve verzi Competition xDrive, což znamená, že vnějšek auta je standardně vyšperkován řadou černých detailů, které mu dodávají poněkud zlověstnější vzhled. Jde hlavně o střechu, střešní spoiler, kryty zpětných zrcátek nebo výfuky. A budete se divit, jen odstranění těchto prvků udělá z vlka... No když ne beránka, tak minimálně vlka, na který někdo naházel trochu ovčí vlny.
Tohle umí zařídit jeden prvek, který se vám zobrazí, když si v konfigurátoru mezi pakety necháte vylistovat ten s kódem 3DE. Jmenuje se „Bez specifických exteriérových prvků” a stojí přesně 0 Kč. BMW jej popisuje slovy: „Barevně sladěné. Odstranění specifických designových prvků dodá vozu diskrétnější charakter. Kryty zrcátek a zadní spoiler v barvě karoserie namísto černého provedení. Hrana zadního spoileru zůstává černá. Koncovky výfuku mají chromovanou úpravu namísto černého chromu.”
Škoda, že BMW nešlo ještě o krok dál a nedodává lakované nástavce prahů a spol., to by auto vypadalo ještě decentněji, jak je ale patrné z popisu, výsledek není náhoda - „diskrétnější charakter” byl cílem. A nám se líbí, auto skoro nevypadá jako M3, bez odkazu na hochy od Bobří řeky by v kombinaci se nelakovanými koly z lehkých slitin vypadala taková em-trojka skoro jako nějaká „empaketová” 320d.
Posuďte sami, my už jen dodáme, že 3DE kráčí ve šlépějích někdejšího paketu Business Line pro Mercedes E63 AMG. Ten tedy insignie ostrého modelu odstraňoval téměř úplně, ale protože se 3DE zjevně prodává, může BMW zajít příště také o něco dál. Ostatně na řadě je zas jednou lichá generace M3, to je šance udělat z bobra salónů zase trochu favorita vilných lvic.
Není to den a noc, pořád je to M3, ale uznejte, že s 3DE, decentní barvou a světlými koly... Foto: BMW
...vypadá vůz o dost decentněji než křiklavější verze bez něj. Foto: BMW
Zdroj: BMW
