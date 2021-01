Tato X7 klame tělem. Není z Německa a stojí osminu ceny u nás známého BMW před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oshan/Changan Auto

Po vyslovení alfanumerické kombinace X7 se člověku trochu se zajímajícímu o auta jistě vybaví vrcholné SUV BMW, které u nás můžete koupit od 2 272 400 Kč. V Číně lze koupit stejně pojmenovaný vůz za 266 tisíc.

Čínští výrobci aut jsou zvláštní. I když v posledních letech nejde říci, že by jejich automobily byly jen prachsprostými kopiemi západních vzorů a výrazně zapracovali na vlastním designu i technice, beztak to často vypadá, jako kdyby i tak něco zkopírovat prostě stejně museli.

Platí to i v případě značky Oshan (někdy stylizované také jako Oushan či Auchan, ale sami Číňané ji přepisují jako Oshan, tak se toho podržme) automobilky Changan Auto. Ta vyrábí designově svébytné a zajímavé vozy s technikou, nad kterou neohrnete nos, dává jim ale jména známa od jiných značek. V její nabídce jsme našli či najdeme modely se jmény jako 3, 5, X5 nebo X6, které nepochybně našly inspiraci u BMW, vidíme tu také typ CX70 připomínající Mazdu, kterou ostatně evokuje i typ Cosmos. A když dojde na elektrický model, říká si Nio, protože... Nio přece dělá elektromobily.

Dnes se podíváme na vrchol nabídky značky, která se mladší klientelu pokouší ulovit na vrcholné SUV jménem X7. Podobnost s X7 od BMW je jistě neúmyslná nebo náhodná, ostatně nelze říci, že by šlo o přímého konkurenta. Velké SUV to je, o tom žádná, s délkou 4 705 mm, šířkou 1 860 mm, výškou 1 720 mm a rozvorem 2 780 mm je to v některých ohledech větší auto než Škoda Kodiaq, velikosti BMW X7 ale nedosahuje (to má přes 5 metrů na délku). Přesto je zjevné, že maximálně pěti lidem, které ubytuje, poslouží velmi velkoryse.

Designově je to atraktivní vůz - líbit se vám samozřejmě nemusí, jeho ostřeji řezané linie s úzkými světlomety vpředu, které se prolínají s čelní maskou a výše posazená, na oko spojená koncová světla ale působí moderně a urazí zřejmě málokoho. Auto působí robustně, přesto ne otyle, že nejde o žádného drobka ale prozradí i 19" kola na prezentačních fotkách (za příplatek mohou být až 20"), která na autě nepůsobí bůhvíjak velkým dojmem.

Ani technika není nezajímavá. Vůz pracuje s jediným, 1,5litrovým turbomotorem o výkonu až 178 koní, který míří výlučně na přední kola přes manuální nebo dvouspojkovou převodovku. BMW to skutečně není, ale skoro 180 koní je třeba u Kodiaqu už lepší průměr. Více je obtížné říci, hmotnost ani dynamické parametry bohužel neznáme.

Co ale známe, jsou výbavy a ceny, kterými Číňané vždy umí překvapit. Tuto X7 dostanete v základu s kde čím od klimatizace přes navigaci až po multifunkční volant a když si připlatíte za úplný vrchol, dostanete i věci jako bezklíčový vstup, elektrické ovládání víka kufru, adaptivní tempomat, 360° parkovací kameru, elektrická sedadla vpředu a vyhřívaná i vzadu, kožené čalounění... Chtít tohle do BMW, bude to jen na příplatcích stát vysoké statisíce. Ne tak u Oshanu.

Jeho X7 startuje přes svou velikost, techniku a výbavu na pouhých 79 900 yuanech, což je asi 266 tisíc Kč. Jde o méně jak osminu základní ceny BMW X7 (2 272 400 Kč). A i když se necháte rozmazlovat vrcholným provedením, zaplatíte 119 900 yuanů, což je pořád 399 tisíc Kč. I když spojitost s BMW je spíše snem Oshanu než realitou, možná by i někdo ze zájemců o mnichovské SUV oželel modro-bílou vrtuli na přídi výměnou za to, že si jiných X7 může za stejnou cenu koupit osm a ještě mu zbude.

Čínská X7 nemá s BMW nic společného, je to auto od Oshanu. Nezajímavé ale není - za cenu od 266 tisíc Kč nabízí velikostně, technicky i výbavově více než základní Škoda Kodiaq skoro za trojnásobek. Foto: Oshan/Changan Auto

Zdroj: Oshan/Changan Auto

Petr Miler