Technici BMW zkazili překvapení, strhli plachtu z nové M3 kombi ještě před premiérou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nadšenci s rodinami na něj marně čekali dekády, dosud si museli vystačit leda s domácími přestavbami. Teď je ostrý bavorský kombík konečně realitou, automobilka navíc osvětlila, proč na tuto verzi nedošlo již v roce 2000, kdy vzniknul úžasný prototyp.

Jednou z nejlákavějších novinek letošního roku je bezesporu BMW M3 Touring. Mnichovská automobilka totiž ostrý kombík trojkové řady nabídne vůbec poprvé, jakkoliv k němu měla hodně nakročeno už v rámci generace E46. Tehdy dokonce postavila i plně funkční koncept, který měl vedení přesvědčit, aby další karosářské verzi dalo zelenou. Ovšem i jeho tvůrci si nakonec při vývoji uvědomili, že tady jim pšenka nepokvete. Transformace kupátka a kabrioletu na kombík by totiž značku doslova stáhla z kalhot.

Na koncept z roku 2000 se rozhodli zavzpomínat Hans Rahn a Dirk Häcker. První má u BMW M na starosti stavbu prototypů, druhý je pak vývojovým technikem. Oba litují, že se M3 Touring E46 nestala realitou, dané rozhodnutí ovšem chápou. Jak jsme totiž zmínili, tehdejší generace oficiálně vznikla jen se dvoudveřovými karoseriemi. To značce sice umožnilo posunout čelní okno dozadu a dosáhnout tak oslňujícího vzhledu, o to více problémů však značka měla při snaze postavit kombík.

Rahn odkazuje kupříkladu na boční „žábry“ za předními koly, které byly jedním z poznávacích prvků M3 E46. BMW je na kupé mohlo snadno implementovat díky posunu onoho okna a prodloužení blatníku, ovšem u kombíku byl daný prostor mezi podběhem a dveřmi daleko kratší. Napěchovat sem tedy ventilační mřížku nebylo nic snadného. Stejně jako došlo na těžkosti také při tvarování zadních blatníků, neboť ty již nemohly být tak klenuté, aby nezasahovaly do zadních dveří, což by zdražilo výrobu.

Dle Rahna by se tak automobilka kvůli třetí karosářské verzi musela vrátit k čistému listu papíru a začít s vývojem prakticky od začátku, neboť dvojice dveří na každé straně by si zároveň vyžádala i odlišné přední blatníky. Souběžně s tím by musely být rovněž upraveny nárazníky vpředu i vzadu. Už jen tyto zásahy by však vyšly na majlant, který BMW nechtělo utratit. Volání fanoušků po kombíku sice bylo hlasité, reálné prodeje v té době by ale zvýšené náklady stěží ospravedlnily.

Momentálně tu však máme zcela jinou situaci. BMW před pár lety rozhodlo, že pod hlavičkou M3 budou představovány sedany, zatímco pro dvoudveřové modely bylo zrozeno nové označení M4. Značka tedy nemusí přistupovat k transformaci kupátka, místo toho má k dispozici sedan. Rázem tak de facto odpadají výše zmíněné těžkosti, neboť automobilka se zaobírala především „batohem“ na zádi. Ten přitom mimo jiné ozdobila křidélkem, jež pochází z 3D tiskárny.

Právě tyto partie nám nyní Rahn s Häckerem odhalili, pročež mnoho prostoru pro představivost již nenechali. Spekulovat totiž můžeme maximálně nad tím, zda Touring dostane vpředu také ony kontroverzní „bobří zuby, nic však nenasvědčuje tomu, že by BMW od aktuální podoby čelních ledvinek chtělo couvnout - na prototypech jsou zjevně též. A skutečnou otázkou není ani to, zda se dočkáme tak širokého portfolia jako u sedanu, tedy výběru mezi zadokolkou a čtyřkolkou a manuálem či automatem.

BMW už dříve zmínilo, že kombík bude k mání jen s pohonem 4x4 a automatem. A jelikož se na konci videa objeví zmínka o spotřebě provedení Competition xDrive, nezdá se, že by názor změnilo. Přeplňovaný třílitrový šestiválec by tedy měl produkovat 510 koní, jež automat pošle na všechna čtyři kola. Je to vlastně i logické, neboť taková kombinace je milovníkům kombíků nejbližší. Na druhou stranu, Rahn s Häckerem dodávají, že značka udělala vše proto, aby Touring byl pravověrným BMW M3. Budoucnost je tedy zatím otevřena všemu.

Vůbec první oficiální BMW M3 Touring zřejmě dorazí jen jako čtyřkolka s automatem. Dá se ale předpokládat, že milovníkům kombíků zrovna tato kombinace proti srsti nebude. Foto: BMW



Koncept z roku 2000 logicky počítal s atmosférickou jednotkou, manuálem a pohonem zadních kol. Ovšem v té době ještě automobilka považovala přeplňování za sprosté slovo. Foto: BMW

Petr Prokopec

