Technici Tesly varovali Muska před změnou, která způsobí nehody, přesto si prosadil svou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nechceme nijak podrývat jeho intelekt, žádný člověk ale z podstaty nemůže rozumět všemu, a tak by měl umět naslouchat i jiným. Elon Musk s tím zjevně má problémy a nedbal varování před následky osekávání nákladů až do té míry, že Tesly připraví o radary.

Pokud neznáte český seriál Návštěvníci nebo si již nepamatujete detaily, měli byste dané manko dohnat. Za pozornost přitom stojí pasáže s CML neboli s Centrálním mozkem lidstva. Tento počítač v úvodu seriálu všechno ví, všechno zná a jako takový předvídá kolizi komety se Zemí, v jejímž důsledku vše živé zemře. Právě proto se musí zpátky do roku 1984 vypravit tým odborníků, aby nalezl ztracený sešit Adama Bernaua, ve kterém je zapsán vzoreček potřebný k přesunu kontinentů.

Expedice nicméně selže a zpátky do budoucnosti se vrátí jen s „velkým učitelem“, dědou Drchlíkem. Právě ten se nicméně postará o odvrácení katastrofy, a to s pomocí malého dřevěného klínku. Tím totiž vypodloží CML, který v důsledku náklonu vše propočítal špatně. Počítač pak dokonce i uznal chybu, za kterou se omluvil. S něčím takovým ovšem nemůžeme počítat u „skutečného” Centrálního mozku lidstva současnosti, do jehož role se pasoval Elon Musk.

Šéf Tesly již delší dobu dává každému najevo, že je to právě on, kdo všechno ví a všechno zná. V posledních letech však spíše chybuje, než aby trefil terč přímo do černého. Na omluvy nicméně zapomeňte, místo toho se u Tesly vždy rozdávají spíše výpovědi oponentům CML. Nejinak je tomu ostatně v souvislosti s autonomním řízením. Musk totiž v roce 2021 rozhodl, že systému musí stačit jen kamery, neboť lidem k pozorování okolí přece stačí oči.

Tesla tedy nejprve v roce 2021 eliminovala u svých aut radar, než loni došlo dokonce i na vyřazení ultrazvukových senzorů. Jak nyní zjistil The Washington Post, před následkem této kontroverzní změny Muska varovali technici značky s tím, že naroste riziko nehod, neboť kamery může vyřadit ze hry klidně pár kapek vody. Či třeba až příliš jasné sluneční paprsky. Musk si však prosadil svou, načež byly dokonce radary vymontovány z již dokončených aut.

Podle informací Electreku měl být šéf Tesly v roce 2021 schopnostmi radarů nadmíru frustrován. Zároveň pak věřil, že kamery s vysokým rozlišením jsou dostačující. Vskutku však nešlo o krok správným směrem, jak doložil stále vyšší počet incidentů. Letos se proto radar má vrátit do výbavy, stejně jako naroste počet kamer. Kromě toho měla automobilka také zapracovat na softwaru, který by měl být rychlejší a intuitivnější.

Pokud nicméně čekáte na Muskovu omluvu, rozhodně u toho nezadržujte dech. Ba co více, někteří zaměstnanci uvádí, že software stále není natolik bezpečný, aby se vozy Tesly vůbec mohly po silnicích pohybovat autonomně. Bývalý testovací operátor pak dokonce mluvil o tom, že celý systém má k hotovému produktu na míle daleko. V únoru loňského roku proto dostal „zaslouženého“ padáka, jak také jinak.

Autonomní řízení Tesly podle zaměstnanců značky má k dokonalosti velmi daleko. Řada techniků přitom šéfa automobilky varovala před eliminací radarů a senzorů, CML s iniciály EM si nicméně prosadil svou. Foto: Matt Rourke, AP

Zdroj: The Washington Post, Electrek

Petr Prokopec

